Tiết lộ bất ngờ về tổn thất của Nga

Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1. Ảnh Telegram

Phân tích được công bố ngày 29/8 cho thấy tỷ lệ thương vong hàng tuần đạt đỉnh vào năm 2024, khi quân đội Nga mất kỷ lục 3.000 quân chỉ trong vài tuần. Năm ngoái, khoảng 93.000 quân nhân đã thiệt mạng - gần gấp đôi con số 50.000 người tử vong được xác minh vào năm 2023.

Năm 2025, tốc độ tổn thất vẫn tương tự như năm ngoái. Từ tháng 1 đến cuối tháng 8, khoảng 56.000 binh sĩ địch đã thiệt mạng. Kể từ giữa năm 2024, chính quyền Nga đã cho phép tòa án tuyên bố những binh sĩ từng được liệt kê là mất tích trong chiến đấu là chính thức tử trận. Do đó, số liệu tử vong hiện bao gồm cả những người trước đây chưa được thống kê, các nhà báo lưu ý rằng ước tính tổn thất trước đây hiếm khi bao gồm cả những người mất tích.

Hàng ngàn gia đình đã đệ đơn kiện vào nửa cuối năm 2024 để xin công nhận người thân mất tích hoặc đã mất. Tính đến đầu tháng 8/2025, khoảng 50.000 đơn kiện như vậy đã được nộp. Hiện tại, tòa án đang xử lý khoảng 250 tuyên bố mất tích hoặc tử vong mỗi ngày - gần bằng số người chết được báo cáo hàng ngày ở tuyến đầu.

Danh sách liệt kê từng tên người chết, do các nhà báo biên soạn bằng cách sử dụng cáo phó, báo cáo truyền thông và mạng xã hội, đã bao gồm 125.681 cái tên vào cuối mùa hè năm 2025. Mediazona cảnh báo rằng danh sách này không tính hết tổng số người thiệt mạng vì không phải mọi trường hợp tử vong đều được công khai.

Vào tháng 6, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh ước tính rằng kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu vào năm 2022, Nga có thể đã chịu tổn thất gần 1 triệu người chết và bị thương. Đánh giá này ước tính số người tử trận lên tới 250.000.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến ngày 29/8, số quân nhân Nga thiệt mạng trong cuộc chiến đã vượt quá 1,08 triệu người. Nga đã phủ nhận tất cả những báo cáo một chiều chưa có xác minh này.