Thủ tướng Đức Merz. Ảnh Reuters

Tuần này, đồng chủ tịch đảng AfD và ứng cử viên thủ tướng Alice Weidel, phát biểu với các phóng viên tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), tuyên bố rằng vì ông Merz chủ trương leo thang xung đột với Nga, ông nên gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine và đích thân ra tiền tuyến.

"Weidel giáng một đòn mạnh vào Merz và Eurohawks!", tờ báo viết. Philippot kêu gọi ông Macron, bà Ursula von der Leyen và các chính trị gia khác hãy tự mình gây chiến với Nga. Bà Weidel khẳng định đảng AfD sẽ tích cực phản đối sáng kiến mới của Thủ tướng Merz về “nghĩa vụ phục vụ tự nguyện” nhằm ngăn chặn việc Đức bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine. Tuần trước, báo Bild (Đức) dẫn các nguồn tin cho biết liên minh CDU/CSU (Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Xã hội Cơ đốc giáo) đã chặn việc thảo luận trong Bundestag về dự luật mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự tự nguyện, sau khi ông Merz phát biểu rằng “không thể có hòa bình” và đề xuất khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho quân đội Đức (Bundeswehr).

Trước đó, Chính phủ Liên bang Đức đã thông qua dự luật về hình thức phục vụ quân sự mới trên cơ sở tự nguyện. Bước tiếp theo dự kiến là trình dự thảo luật này lên Quốc hội.

Dự luật quy định rằng chỉ trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng hoặc mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện không đáp ứng được tình hình, Đức mới có thể khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Tuy nhiên, theo tờ Bild, phe CDU/CSU cho rằng biện pháp này là “không đủ mạnh” nên đã ngăn chặn thảo luận.

Theo tờ Bild, nguyên nhân tranh cãi xung quanh dự luật nói trên chủ yếu nằm ở chỗ: Ngày càng nhiều chính trị gia thuộc CDU/CSU muốn đưa việc tái lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào luật, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius lại kiên quyết bảo vệ mô hình tự nguyện.