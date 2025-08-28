Quân đội Đức. Ảnh Getty

"Theo Bộ Giao thông Vận tải Liên bang, việc xây dựng mạng lưới đường sắt quân sự cơ bản ở Đức đã gần hoàn tất. Mạng lưới đường bộ quân sự cơ bản đã tồn tại, bao gồm các tuyến đường phù hợp cho vận tải quân sự", bài báo cho biết.

Theo ấn phẩm này, để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Đức và các đồng minh khác của Kiev đang chuyển thiết bị quân sự từ các cảng Baltic đến một trung tâm hậu cần phía nam Krakow, từ đó đến Lviv. Tại Ukraine, các tuyến đường sắt khổ châu Âu đã được lắp đặt đến Lviv.

Đầu tháng 7, tờ báo Bild, trích lời chuẩn tướng Bruno Most, giám đốc cơ quan y tế của quân đội Đức, đưa tin rằng Bundeswehr và Deutsche Bahn đang đàm phán để chuyển đổi những chuyến tàu cũ thành tàu y tế cho hàng nghìn người bị thương trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự ở sườn phía đông của NATO.

Quân đội Đức cũng có ý định thành lập các bệnh viện dã chiến dọc theo tuyến đường sắt trong trường hợp xảy ra hành động quân sự để cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và chuẩn bị cho việc vận chuyển những người bị thương.

Vào tháng 4, tờ báo Handelsblatt, trích dẫn nguồn tin riêng của mình, đưa tin rằng Bundeswehr đang đàm phán với các công ty hậu cần và vận tải như Lufthansa và Deutsche Bahn về khả năng tái triển khai quân đội NATO về phía đông trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết, khiến các nước NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và đang "đùa với lửa".