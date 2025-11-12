Chuyên gia dự đoán nhiều quốc gia châu Âu muốn nối lại quan hệ với Nga sau cuộc chiến Ukraine. Ảnh Pravda

"Nếu vấn đề Ukraine không còn liên quan nữa, bạn sẽ thấy các quốc gia như Ý , Pháp và các quốc gia Địa Trung Hải khác bắt đầu quyết liệt tìm cách cải thiện quan hệ với Nga, có lẽ không phải tất cả, nhưng nhiều nước. Một phần vì họ cần điều này từ góc độ kinh tế, họ cần tài nguyên và năng lượng rẻ hơn", chuyên gia dự đoán.

Đồng thời, ông lưu ý rằng Đức hiện đang thay đổi hướng đi, một bộ phận đáng kể ngành công nghiệp Đức đang yêu cầu khôi phục quan hệ với Nga và đang kiên quyết đàm phán về nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp qua đường ống để khôi phục mô hình kinh doanh trước đây, hiện đang sụp đổ.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các nước thành viên NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, đồng thời phương Tây phải từ bỏ con đường quân sự hóa châu Âu.