Tiktoker Đậu Thị Tâm kích động phản đối Nghị định 168, quy định pháp lý về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Hà Nội bắt tạm giam nữ Tiktoker Đậu Thị Tâm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội phát hiện Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản Tiktok, tài khoản Facebook "Đậu Thanh Tâm" đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số Bệnh viện trên địa bàn Thành phố, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe) được ban hành ngày 26/12/2024, Tâm đã đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.

Công an TP.Hà Nội đã bắt Đậu Thị Tâm ở Hà Nội vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ảnh: CAHN.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đậu Thị Tâm để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân (quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự).

Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Có thể đối mặt với hình phạt nghiêm khắc

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, hiện nay nhiều chủ tài khoản TikToker có lượng theo dõi lớn từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu người. Những hành động, việc làm của họ có thể khiến nhiều người có cái nhìn phản cảm về các Tiktoker này, làm cho những người trẻ có suy nghĩ lệch lạc.

Do đó, trong vụ việc trên cơ quan điều tra khởi tố đối tượng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự là cần thiết để đảm bảo an ninh an toàn mạng, bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân.

Theo luật sư Huy, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp để có những phát ngôn bịa đặt, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức.

Trong vụ án này căn cứ theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, nữ Tiktoker trên có thể sẽ có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Trường hợp phía cơ quan điều tra xác định hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người gây ra vụ việc sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Việc quyết định khung hình phạt sẽ tùy thuộc vào hành vi vi phạm pháp luật, mức độ nhận thức hành vi, thái độ thành khẩn ăn năn và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác được vận dụng trong quá trình giải quyết vụ án.