Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Công ty Cổ phần Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân (thứ tư từ phải sang) làm Tổng Giám đốc. Ảnh: CAHN

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội xác định, Hồ Quốc Thân (SN 1992, HKTT: thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội; Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười) đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng Bác Hồ... để phát hành đồng QFS TNCVN.

Đối tượng sau đó bán cho người dân với giá 3,4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/QFS, bán cho Doanh nghiệp với giá 39 triệu đồng - 52 triệu đồng/QFS với hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng/QFS TNCVN để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng gần 30 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025..

Thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội, địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội (Điều tra viên: Nguyễn Văn Cường, Số điện thoại: 0692194085).