Tìm cách nâng cao chuỗi giá trị của loại trái cây tỷ đô mới ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6/11, tại Trường Đại học Trà Vinh, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trường Đại học Trà Vinh, Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Truyền thông quản lý sức khỏe cây dừa Việt Nam đáp ứng yêu cầu sản xuất gắn với người tiêu dùng”.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), diện tích trồng dừa cả nước hiện đạt 202.000 ha, trong đó có 181.000 ha cho thu hoạch, năng suất bình quân 125,6 tạ/ha, sản lượng 2,28 triệu tấn. Riêng vùng ĐBSCL chiếm tới 178 nghìn ha, cho sản lượng 1,95 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, ngành dừa Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 489 triệu USD, trong đó dừa nguyên trái (dừa khô và dừa tươi) chiếm 216 triệu USD (tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái). Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu dừa đạt 1,089 tỷ USD, và ngành đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2025, vươn lên mốc hơn 1,2 tỷ USD.

Tại Vĩnh Long, thủ phủ cây dừa của cả nước với hơn 120.000 ha, chiếm hơn 50% tổng diện tích dừa Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2025 ước đạt khoảng 500 triệu USD tăng 2,9 % so với năm 2024.

Tuy nhiên, theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, sản xuất còn manh mún, bình quân mỗi hộ chỉ trồng khoảng 0,3-0,4 ha, tỷ lệ tham gia liên kết sản xuất mới đạt khoảng 30%.

Ông Văn Hữu Huệ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Dù cây dừa thích ứng khá tốt với biến đổi khí hậu, nhưng thực tế sản lượng và chất lượng trái vẫn sụt giảm; sâu bệnh hại gia tăng, đặc biệt là bọ cánh cứng. Giá dừa nguyên liệu (dừa khô, dừa tươi) biến động mạnh, đôi lúc tăng đột biến khiến doanh nghiệp chế biến gặp rủi ro khi đã ký hợp đồng xuất khẩu cố định giá.

Về chế biến, dù đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư, song ngành dừa Việt Nam vẫn yếu ở khâu chế biến sâu và bảo quản dừa tươi uống nước, công nghệ còn mang tính bán thủ công. Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc ngày càng siết tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm, đòi hỏi sản phẩm dừa Việt phải nâng tầm.

Ông Văn Hữu Huệ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long đang tập trung xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng dừa thông qua chuyển giao kỹ thuật, cải tạo vườn kém hiệu quả, phát triển mô hình xen canh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo hướng hữu cơ, đồng thời cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

“Ngành hàng dừa hiện còn yếu ở khâu chế biến sâu, công nghệ bảo quản lạc hậu, giá nguyên liệu biến động mạnh khiến doanh nghiệp dễ thua lỗ. Các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc lại liên tục nâng tiêu chuẩn kỹ thuật, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn để thích ứng và phát triển bền vững”, ông Huệ nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, bà Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm - Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) giới thiệu công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng dừa.



Vùng ĐBSCL hiện có 178 nghìn ha dừa. Ảnh: H.X

Ông Nguyễn Ngọc Trai đến từ Viện Dừa ĐBSCL (Trường Đại học Trà Vinh) cũng cho rằng, cần ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và sinh học phân tử trong chọn tạo giống dừa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Ông Nguyễn Ngọc Trai đến từ Viện Dừa ĐBSCL (Trường Đại học Trà Vinh) cho rằng, cần ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống dừa. Ảnh: BTC

Cùng với đó là tăng cường nguồn lực cho các nghiên cứu về phòng trừ dịch bệnh theo hướng an toàn sinh học, chế biến sâu sau thu hoạch nhằm khai thác các hoạt chất sinh học quý từ dừa và dừa sáp, góp phần nâng cao giá trị và tính bền vững của chuỗi sản xuất.

Bên cạnh công tác nghiên cứu, cần hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm chế biến từ dừa, phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn bằng cách tận dụng phụ phẩm từ chế biến dừa để sản xuất phân bón hữu cơ cho vườn dừa canh tác theo hướng hữu cơ.

