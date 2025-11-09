Tìm thấy thi thể du khách bị mất tích khi tắm biển ở Mũi Kê Gà

Thi thể cách bờ biển khoảng 0,5 hải lý

Theo Đồn biên phòng Tân Thành(Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng), sáng 9/11, bà con ngư dân đã phát hiện 1 thi thể nam cách bờ biển thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng khoảng 0,5 hải lý.

Lực lượng chức năng xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đang đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, bà con ngư dân đã tìm cách đưa vào bờ và trình báo với các cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra của ngành chức năng, nạn nhân cao khoảng 1,6m nặng khoảng 65 ký. Qua đối chiếu thông tin với người đã mất tích và thông tin từ người thân, lực lượng chức năng xã Tân Thành xác định thi thể trên là anh V. L.S., là nạn nhân mất tích khi tắm biển trước đó. Thi thể đang bị phân hủy...

Trong sáng 9/11, các cơ quan chức năng xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao thi thể nam nhân cho gia đình lo hậu sự...

Được biết, nạn nhân V. L.S. là một doanh nhân trẻ ở TP.HCM, có hoạt động liên trong ngành liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số, được bạn bè nhận định là vui vẻ với đồng nghiệp, nhiệt huyết với nghề...

Mất tích khi tắm biển

Trước đó, ngày 7/11, nam du khách trên từ TP. HCM đến tham quan và tắm biển tại bờ biển Mũi Kê Gà không may đã bị sóng lớn cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV

Ngay sau nhận được tin báo, các cơ quan chức năng xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng và ngư dân đã vào cuộc tham gia tìm kiếm. Trong đó Đồn Biên phòng Tân Thành đã huy động cán bộ, chiến sĩ, sử dụng ca nô của đơn vị và phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Cùng tham gia tìm kiếm có các lực lượng địa phương như: Công an xã, Quân sự xã và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng.

Qua gần 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng và bà con đã phát hiện thi thể nạn nhân như trên…

Mũi Kê Gà nằm cách TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ( nay tỉnh Lâm Đồng) khoảng 70 km. Vùng biển Mũi Kê Gà thời gian qua rất thu hút du khách bởi nơi đây còn hoang sơ.

Du khách đến đây để cảm nhận không khí yên bình và thăm ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, do người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm…