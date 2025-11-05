Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Chiều 5/11, ông Hồ Văn Sinh – Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi.

Thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi được tìm thấy sau 4 ngày tìm kiếm. Ảnh: N.V

Theo đó, thi thể chị Hồ Thị V. (SN 1993, trú tại thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) được tìm thấy lúc 13h cùng ngày, cách nơi bị lũ cuốn trôi khoảng 7km về phía hạ du. Hiện nay chính quyền, người dân địa phương đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị V.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/11, chị Hồ Thị V. đi làm rẫy về. Khi đi ngang qua ngầm tràn có nước ngập sâu, chị bị nước cuốn trôi, mất tích. Người đi cùng chị may mắn thoát nạn.

Lãnh đạo địa phương cho biết, đoạn ngầm tràn nước chảy xiết, địa phương đã cảnh báo, tuyên truyền người dân không đi qua, nhưng vì muốn về nhà nên chị V vẫn vượt qua và xảy ra tai nạn.

Ông Hồ Văn Sinh – Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho biết, gia đình chị V. có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị V là nông dân, làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ và 2 người em.

Thương hoàn cảnh của chị V, chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã thăm hỏi, động viên cả về vật chất và tinh thần cho người thân của chị.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lớn vừa qua đã gây nhiều thiệt hại tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, mưa lũ đã khiến 8 người chết, 4 người bị thương, gây ngập nhiều nhà dân, ảnh hưởng đến diện tích cây trồng, đường giao thông… bị hư hại.