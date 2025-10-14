Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 14:50 GMT+7

Tìm thấy thi thể thanh niên chạy vỏ lãi đâm trụ phao rơi xuống sông ở Tây Ninh

Thiên Long Thứ ba, ngày 14/10/2025 14:50 GMT+7
Tập trung tìm kiếm trong đêm, lực lượng công an đã tìm tháy thi thể người thanh niên chạy vỏ lãi đâm trụ phao rơi xuống sông.
Chiều 14/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tìm thấy thi thể thanh niên điều khiển vỏ lãi đâm vào trụ phao trên kênh Dương Văn Dương, đoạn qua xã Tân Thạnh. Sau khi công an khám nghiệm tử thi, thi thể người xấu số được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Chiếc vỏ lãi của anh N.P.X (39 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đụng vào trụ phao trên sông. Ảnh: T.L

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13/10, anh N.P.X. (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng em rể chạy 2 chiếc vỏ lãi trên tuyến kênh Dương Văn Dương để giăng lưới đánh bắt cá mùa nước lũ.

CSGT tỉnh Tây Ninh tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trên sông. Ảnh: T.L

Khi di chuyển đến đoạn kênh gần cầu Tân Thạnh thuộc xã Tân Thạnh (Tây Ninh) vỏ lãi anh X. chạy tốc độ nhanh đã đâm vào trụ phao trên sông.

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Cú va chạm mạnh khiến mũi vỏ lãi bị vỡ, anh X. rơi xuống sông bị dòng nước cuốn đi.

Người em rể quay vỏ lãi lại để tìm kiếm, đồng thời hô hoán người dân khu vực lân cận hỗ trợ ứng cứu. Do nước chảy xiết cùng với đêm khuya nên việc tìm kiếm ban đầu không có kết quả.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng máy, lưới và đèn chiếu sáng để dò tìm dọc hai bên bờ sông, đồng thời thông báo đến các hộ dân sinh sống ven sông hỗ trợ, đến 3 giờ sáng 14/10, công an vớt thi thể anh X., cách hiện trường khoảng 2km.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển được phân công đảm nhận Trưởng BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của Quảng Ngãi, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

Shark Bình và sự hoan hỉ tàn nhẫn
29

Kính đa tròng
Shark Bình và sự hoan hỉ tàn nhẫn

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tin tức
Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé
6

Tin tức
Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tin tức
Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đọc thêm

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ mua bán mỹ phẩm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ
Pháp luật

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ mua bán mỹ phẩm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ

Pháp luật

Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ mua bán mỹ phẩm tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.

Bóng đá Campuchia “sụp đổ' vì doanh nhân gốc Trung Quốc bị Mỹ tịch thu 15 tỷ USD?
Thể thao

Bóng đá Campuchia “sụp đổ" vì doanh nhân gốc Trung Quốc bị Mỹ tịch thu 15 tỷ USD?

Thể thao

Bóng đá Campuchia hiện tại đang gặp phải cú sốc lớn khi Visakha FC, một đội bóng hàng đầu của quốc gia này gặp sự cố khi 2 nhà tài trợ chính bị trừng phạt và có cùng sự liên quan đến một doanh nhân gốc Trung Quốc.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà băn khoăn về số lượng chức danh lãnh đạo cấp xã rất lớn
Tin tức

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà băn khoăn về số lượng chức danh lãnh đạo cấp xã rất lớn

Tin tức

"Thực lòng tôi cũng đang băn khoăn về số lượng chức danh lãnh đạo ở cấp xã. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 30,5 chức danh lãnh đạo, một con số rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi đang tính toán trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay.

Khởi tố ba lãnh đạo doanh nghiệp thi công chung cư F-Home vì trốn thuế hàng tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố ba lãnh đạo doanh nghiệp thi công chung cư F-Home vì trốn thuế hàng tỷ đồng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long — đơn vị từng thi công chung cư F-Home — để điều tra hành vi trốn thuế giá trị gia tăng hơn 8 tỷ đồng trong quá trình thực hiện các hợp đồng xây dựng giai đoạn 2014–2017.

'Vũ khí' trị giá 1 nghìn tỷ USD của Trung Quốc khiến ông Trump từ giận dữ đùng đùng bỗng hóa 'hiền hòa'
Thế giới

"Vũ khí" trị giá 1 nghìn tỷ USD của Trung Quốc khiến ông Trump từ giận dữ đùng đùng bỗng hóa "hiền hòa"

Thế giới

Trung Quốc đang siết chặt “vũ khí kinh tế” trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, khiến cả thế giới – từ Washington đến London – phải dè chừng. Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và mạng lưới cho vay khổng lồ của Bắc Kinh không chỉ gây chấn động các thị trường phương Tây, mà còn khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tạm “hạ giọng” sau những lời đe dọa cứng rắn, dữ dội, theo Telegraph.

Vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, nhóm Secret Garden đã hào hứng check in cùng nón lá Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, nhóm Secret Garden đã hào hứng check in cùng nón lá Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Chiều 16/10, sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng từ Oslo (Na Uy), Fionnuala Sherry và Rolf Løvland của Secret Garden đã tới sân bay Nội Bài.

Tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh mẽ, mở ra chu kỳ bứt phá mới cho bán lẻ Việt Nam
Nhà nông

Tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh mẽ, mở ra chu kỳ bứt phá mới cho bán lẻ Việt Nam

Nhà nông

WinCommerce – công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+ thuộc Tập đoàn Masan, ghi nhận doanh thu quý III/2025 vượt mốc 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Song song đó, nhà bán lẻ này tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hệ thống với gần 4.300 điểm bán tính đến cuối tháng 9/2025. Kết quả này khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong hành trình hiện đại hóa bán lẻ và mở rộng hạ tầng tiêu dùng quốc gia.

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM: Thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt là xúc phạm danh nhân
Chuyển động Sài Gòn

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM: Thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt là xúc phạm danh nhân

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều ngày 16/10/2025, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM đã khẳng định các thông tin sai lệch về Đức Tả quân Lê Văn Duyệt trong thời gian gần đây là xúc phạm danh nhân.

Dabaco và Jinyu ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong sản xuất vaccine và chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi
Nhà nông

Dabaco và Jinyu ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong sản xuất vaccine và chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi

Nhà nông

Ngày 14 và 15/10, tại Nội Mông, Trung Quốc, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco Group) và Tập đoàn Jinyu Bio-Technology, là doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vaccine động vật, ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thành lập Liên doanh sản xuất vaccine và chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi tại Việt Nam

C.P. Việt Nam chung tay kiến tạo Học bổng 'Anh hùng Thực phẩm'
Nhà nông

C.P. Việt Nam chung tay kiến tạo Học bổng "Anh hùng Thực phẩm"

Nhà nông

Nhân Ngày Lương thực Thế giới (16/10), tại Trường Đại học Cần Thơ, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ, Hội Liên hiệp Thanh niên C.P Việt Nam và Hội Sinh viên Thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Sinh viên về Phát triển Thực phẩm bền vững và Lễ ra mắt Học bổng "Anh hùng Thực phẩm – FoodHero Scholarship 2025".

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều vi phạm trong xây dựng phát sinh không hẳn do cơ chế cấp phép
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều vi phạm trong xây dựng phát sinh không hẳn do cơ chế cấp phép

Tin tức

"Cần khắc phục những hạn chế trong công tác cấp phép xây dựng hiện nay. Nhiều sai sót, vi phạm trong xây dựng phát sinh không hẳn do cơ chế cấp phép mà chủ yếu do sự thiếu minh bạch, thiếu nhất quán trong quy định về phân loại công trình, điều kiện và thẩm quyền cấp phép", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu bất động sản, DIG, DXG, NLG,... 'đua' tăng kịch trần
Nhà đất

Dòng tiền đổ vào cổ phiếu bất động sản, DIG, DXG, NLG,... 'đua' tăng kịch trần

Nhà đất

Dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm cổ phiếu bất động sản trong phiên 16/10 giúp hàng loạt mã tăng trần, kéo VN-Index tăng gần 9 điểm. Nhiều cổ phiếu lớn như VIC, NVL, DXG trở thành tâm điểm hút vốn của thị trường.

Nghiên cứu triển khai bộ binh cơ giới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam
Tin tức

Nghiên cứu triển khai bộ binh cơ giới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam

Tin tức

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, các đơn vị tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thời gian tới, cần nghiên cứu triển khai thêm 5 lực lượng gồm bộ binh cơ giới, thông tin, kiểm soát quân sự, hỗ trợ sân bay và trực thăng vận tải đa nhiệm.

80 sổ đỏ của Ngân 98 đang bị tạm giữ: Sẽ bị tịch thu trong trường hợp nào?
Bạn đọc

80 sổ đỏ của Ngân 98 đang bị tạm giữ: Sẽ bị tịch thu trong trường hợp nào?

Bạn đọc

Hơn 80 sổ đỏ cùng ngoại tệ, sổ tiết kiệm và 2 ô tô được cơ quan điều tra phát hiện trong két sắt tại nhà của Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98). Theo luật sư, đây được xem là vật chứng vụ án và sẽ được xử lý theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Vậy trong trường hợp nào số sổ đỏ này có thể bị tịch thu?

Hoan nghênh Hoa Kỳ Hoa Kỳ đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong phòng chống mua bán người
Thế giới

Hoan nghênh Hoa Kỳ Hoa Kỳ đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong phòng chống mua bán người

Thế giới

Việt Nam đã thông qua Luật Phòng chống mua bán người vào năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và trên thế giới.

AFC bất ngờ báo tin vui cho bóng đá Việt Nam
Thể thao

AFC bất ngờ báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

Thể thao

Cùng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), LĐBĐ Việt Nam (VFF) là ba đại diện được vinh danh trong top 3 hạng mục Liên đoàn thành viên của năm – Kim cương (Diamond).

Tàu biển chở 4.000 khách quốc tế không thể cập cảng tại TP.HCM phải chuyển hướng ra Huế, TP.HCM kiến nghị khẩn
Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển chở 4.000 khách quốc tế không thể cập cảng tại TP.HCM phải chuyển hướng ra Huế, TP.HCM kiến nghị khẩn

Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển chở hơn 4.000 khách quốc tế dự kiến tham quan TP.HCM phải đổi hướng ra Huế vì cảng Cái Mép - Thị Vải tạm dừng tiếp nhận tàu. Sở Du lịch TP.HCM đã kiến nghị khẩn.

Siết quản lý hóa chất, tiền chất bằng nền tảng VNeID
Tin tức

Siết quản lý hóa chất, tiền chất bằng nền tảng VNeID

Tin tức

Bộ Công an vừa thí điểm triển khai hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID, nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hàng giả và các hành vi lợi dụng tiền chất để sản xuất ma túy, bảo đảm an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiều chính sách BHTN mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026
Xã hội

Nhiều chính sách BHTN mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Xã hội

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết và linh hoạt trong việc giải quyết chế độ là những điểm mới trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp kể từ đầu năm 2026.

Mỹ áp thuế đồ gỗ và nội thất khiến Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng, Bộ Ngoại giao lên tiếng
Thế giới

Mỹ áp thuế đồ gỗ và nội thất khiến Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng, Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thế giới

Việt Nam cam kết nỗ lực thúc đẩy các hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam

Nhận tin từ quần chúng lúc nửa đêm, Công an Hưng Yên phát hiện vụ chôn gần 50 tấn chất thải trái quy định
Nhà nông

Nhận tin từ quần chúng lúc nửa đêm, Công an Hưng Yên phát hiện vụ chôn gần 50 tấn chất thải trái quy định

Nhà nông

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, xử phạt 150 triệu đồng với 1 doanh nghiệp về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định trên địa bàn tỉnh này.

TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh bước lên doanh nghiệp với lộ trình bài bản, chuyên nghiệp
Doanh nghiệp

TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh bước lên doanh nghiệp với lộ trình bài bản, chuyên nghiệp

Doanh nghiệp

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội nâng tầm quản trị. Với một lộ trình hỗ trợ toàn diện, TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay, để việc chuyển đổi trở thành động lực tăng trưởng.

Chuyên gia chỉ điểm 2 điều kiện để thành lập sàn giao dịch vàng, Ủy ban Chứng khoán 'trăn trở' cơ sở về giá
Kinh tế

Chuyên gia chỉ điểm 2 điều kiện để thành lập sàn giao dịch vàng, Ủy ban Chứng khoán "trăn trở" cơ sở về giá

Kinh tế

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, các quốc gia có thể tổ chức các sàn bán vàng vật chất, vàng phái sinh khi và chỉ khi đạt được hai điều kiện: đồng tiền có khả năng chuyển đổi và thanh khoản cao; không quá khắt khe vấn đề giấy phép.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Huế, các hồ chứa tăng lưu lượng xả nước
Nhà nông

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Huế, các hồ chứa tăng lưu lượng xả nước

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt nhiều nơi ở TP.Huế, 3 công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng lưu lượng xả nước điều tiết để bảo đảm an toàn.

Xác minh thông tin 8 người Việt bị bắt ở Campuchia liên quan đến ổ lừa đảo trực tuyến
Thế giới

Xác minh thông tin 8 người Việt bị bắt ở Campuchia liên quan đến ổ lừa đảo trực tuyến

Thế giới

Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao ở Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực.

Lập 124 tài khoản ảo để quỵt hơn 1.000 suất ăn
Xã hội

Lập 124 tài khoản ảo để quỵt hơn 1.000 suất ăn

Xã hội

Takuya Higashimoto đã bị bắt ngày 2/10 sau khi sử dụng hàng trăm tài khoản giả để trục lợi từ chính sách hoàn tiền của nền tảng giao đồ ăn Demae-can.

3 nguyên tắc với các cung nữ phục vụ Từ Hi Thái hậu là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

3 nguyên tắc với các cung nữ phục vụ Từ Hi Thái hậu là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Công việc của cung nữ trực đêm, nghe nhẹ nhàng nhưng mệt đến thừa sống thiếu chết, hơn nữa còn tiềm ẩn mối họa khôn lường, đặc biệt khi người được phục vụ là Từ Hi Thái hậu.

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc
Gia đình

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Gia đình

Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Vô hiệu hóa quả bom nặng 340kg phát lộ sau mưa lũ ở Nghệ An
Tin tức

Vô hiệu hóa quả bom nặng 340kg phát lộ sau mưa lũ ở Nghệ An

Tin tức

Sau mưa lũ, bờ sông Lam ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bị sạt lở khiến quả bom “khủng” nặng 340kg có ký hiệu MK-82 phát lộ. Quả bom còn nguyên kíp nổ và nhìn vẫn như mới dù nhiều năm nằm dưới bùn đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai danh sách các đơn vị được phép tiếp nhận động thực vật hoang dã, quý hiếm
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai danh sách các đơn vị được phép tiếp nhận động thực vật hoang dã, quý hiếm

Nhà nông

Theo Quyết định 4236/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị được nhận chuyển giao gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, gồm: Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn quốc gia Cát Tiên; Viện Điều tra, Quy hoạch rừng...

