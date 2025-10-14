Tìm thấy thi thể thanh niên chạy vỏ lãi đâm trụ phao rơi xuống sông ở Tây Ninh

Chiều 14/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tìm thấy thi thể thanh niên điều khiển vỏ lãi đâm vào trụ phao trên kênh Dương Văn Dương, đoạn qua xã Tân Thạnh. Sau khi công an khám nghiệm tử thi, thi thể người xấu số được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Chiếc vỏ lãi của anh N.P.X (39 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đụng vào trụ phao trên sông. Ảnh: T.L

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13/10, anh N.P.X. (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng em rể chạy 2 chiếc vỏ lãi trên tuyến kênh Dương Văn Dương để giăng lưới đánh bắt cá mùa nước lũ.

CSGT tỉnh Tây Ninh tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trên sông. Ảnh: T.L

Khi di chuyển đến đoạn kênh gần cầu Tân Thạnh thuộc xã Tân Thạnh (Tây Ninh) vỏ lãi anh X. chạy tốc độ nhanh đã đâm vào trụ phao trên sông.

Cú va chạm mạnh khiến mũi vỏ lãi bị vỡ, anh X. rơi xuống sông bị dòng nước cuốn đi.

Người em rể quay vỏ lãi lại để tìm kiếm, đồng thời hô hoán người dân khu vực lân cận hỗ trợ ứng cứu. Do nước chảy xiết cùng với đêm khuya nên việc tìm kiếm ban đầu không có kết quả.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng máy, lưới và đèn chiếu sáng để dò tìm dọc hai bên bờ sông, đồng thời thông báo đến các hộ dân sinh sống ven sông hỗ trợ, đến 3 giờ sáng 14/10, công an vớt thi thể anh X., cách hiện trường khoảng 2km.