Tin bão mới nhất: Bão Fung-Wong vẫn giật trên cấp 17, sắp thành cơn bão số 14, dự báo bao giờ mới giảm cấp?

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo tin bão mới nhất hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão Fung-Wong, sắp trở thành bão số 14 ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Đến 13 giờ ngày 10/11, bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, thành cơn bão số 14. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 13 giờ ngày 11/11, bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 7 giờ ngày 12/11, bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão suy yếu thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Bắ khu vực Bắc Biển Đông.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Do tác động của bão, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.
Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng lúa với tổng diện tích 200.000 ha vào năm tới-vụ lúa năm 2026, với một chương trình canh tác lúa bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.