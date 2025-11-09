Tin bão mới nhất: Bão Fung-Wong vẫn giật trên cấp 17, sắp thành cơn bão số 14, dự báo bao giờ mới giảm cấp?

Tin bão mới nhất hôm nay về bão Fung-Wong

Theo tin bão mới nhất hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão Fung-Wong, sắp trở thành bão số 14 ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 10/11, bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, thành cơn bão số 14. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển, vị trí của bão Fung-Wong, sắp trở thành bão số 14 theo tin bão mới nhất. Ảnh:nchmf.

Đến 13 giờ ngày 11/11, bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 12/11, bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão suy yếu thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Bắ khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo tác động của bão Fung-Wong

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.