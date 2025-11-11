Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 14 FUNG-WONG đã chuyển hướng, mạnh cấp 11, giật cấp 14, mai đổ bộ khu vực này

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 14 FUNG-WONG

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 10 giờ ngày 12/11, bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Lúc này bão số 14 suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Tin bão mới nhất hôm nay dự báo về hướng di chuyển của bão số 14 FUNG-WONG. Ảnh: nchmf

Đến 10 giờ ngày 13/11, bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển phía Đông khu vực Đài Loan (Trung Quốc). Lúc này bão số 14 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 22 giờ ngày 13/11, bão số 14 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 15-20km/h trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 14

Do tác động của cơn bão số 14, tin bão mới nhất hôm nay cảnh báo, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.