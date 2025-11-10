Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 14 FUNG-WONG vẫn mạnh cấp 13, mai chuyển hướng, dự báo đổ bộ vào khu vực này

Tin bão mới nhất hôm nay

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 7 giờ ngày 11/11, bão số 14 FUNG-WONG di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 12/11, bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Hướng di chuyển của cơn bão số 14 FUNG-WONG theo tin bão mới nhất. Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ ngày 13/11, bão số 14 di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 14 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 14

Do tác động của cơn bão số 14, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0- 10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

