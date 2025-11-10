Tin chiều 10/11: 2 tiền vệ Việt kiều U20 mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik

2 tiền vệ Việt kiều U20 mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Vòng 11 V.League 2025/2026 tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của một số gương mặt Việt kiều, đặc biệt là Lee Williams (CLB Công an TP.HCM) và Trần Thành Trung (Ninh Bình FC).

Ở trận đấu giữa Ninh Bình FC và CLB Công an TP.HCM, Trần Thành Trung tái xuất sau khi phải bỏ lỡ trận gặp SLNA vì dính chấn thương. Tiền vệ Việt kiều 20 tuổi này đã chơi 43 phút, làm tốt vai trò kết nối ở tuyến giữa, góp phần giúp Ninh Bình FC có chiến thắng đầy cảm xúc 4-3 trên sân Thống Nhất.

Trần Thành Trung tái xuất sau chấn thương và lập tức đá chính tại Ninh Bình FC. Ảnh: VPF.

Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Việt kiều 18 tuổi Lee Williams cũng có một ngày thi đấu thành công. Cầu thủ cao 1m90 sinh ra ở Anh này chơi xông xáo, di chuyển rộng và đóng góp 1 bàn thắng cho CLB Công an TP.HCM.

Mặc dù cả Trần Thành Trung và Lee Williams đều không có tên trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam trong tháng 11, nhưng rõ ràng, màn trình diễn ấn tượng của cả 2 trên sân Thống Nhất tối qua mang tới nhiều tín hiệu vui cho HLV Kim Sang-sik. Rất có thể, họ sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc lưu tâm hơn trong những đợt triệu tập tới.

Liverpool nhắm Minteh thay Salah

Theo Football Insider, Yankuba Minteh là phương án mới nhất mà Liverpool cân nhắc để thay thế Salah. Ngôi sao của Brighton đã thi đấu ấn tượng kể từ khi gia nhập CLB vào năm 2024. "Lữ đoàn đỏ" rất muốn đưa anh về Anfield, tuy nhiên một thương vụ vào tháng 1 gần như không khả thi.

Brighton không có ý định bán Minteh trong thời gian tới, bất chấp nhiều tin đồn, bao gồm cả Liverpool. CLB được bảo vệ bởi hợp đồng đến năm 2029, tạo cho họ nhiều ưu thế trong đàm phán.

Ngược lại, cầu thủ chạy cánh này cũng không phải là cái tên duy nhất Liverpool nhắm tới để thay Salah trong tương lai. Anthony Gordon được xem là mục tiêu dài hạn, nhưng giống Minteh, việc chiêu mộ tuyển thủ Anh sẽ gặp không ít thử thách.

U22 Việt Nam lên đường tham dự giải quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025

Sáng nay (10/11), đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025.

U22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc. Ảnh: VFF.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), diễn ra từ 12 đến 18/11/2025, với sự góp mặt của bốn đội tuyển U22 gồm Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. Đây là sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U22 Việt Nam, Panda Cup 2025 là cơ hội cọ xát quý báu, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trong giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Theo lịch trình, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11/11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U22 Trung Quốc vào 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 12/11. Đây được xem là thử thách lớn đối với thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Tuy nhiên, với lợi thế khi đa số cầu thủ đang duy trì phong độ thi đấu tại V.League và đã cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.

Thêm 2 ngôi sao rút lui khỏi ĐT Anh

Anthony Gordon và Nick Pope đã góp mặt trong danh sách triệu tập 25 cầu thủ ĐT Anh của HLV Thomas Tuchel, chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2026 cuối cùng với Serbia (13/11) và Albania (16/11).

Tuy nhiên, tối qua, ở trận đấu giữa Newcastle và Brentford, Pope đã bị chấn động não và phải rời sân nhường chỗ cho Aaron Ramsdale vào phút 76. Về phần mình, Gordon thậm chí không được đăng kí thi đấu vì dính chấn thương hông.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng The Magpies, Eddie Howe cho biết những vấn đề trên khiến Nick Pope và Anthony Gordon không thể tham gia đợt tập trung sắp tới của Tam sư.

Đoàn Văn Hậu đưa vợ đi xem concert G-Dragon

Concert của G-Dragon tại Việt Nam cuối tuần qua thực sự là tâm điểm của showbiz. Giữa dàn nghệ sĩ và khách mời đình đám, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My nhanh chóng trở thành một trong những couple được chú ý nhất đêm nhạc.

Đoàn Văn Hậu "xả suộc" đi concert G-Dragon.

Sáng 10/11, Văn Hậu hào hứng "xả suộc", tung loạt ảnh checkin tình tứ bên vợ đẹp ở concert của G-Dragon. Cặp đôi vàng làng bóng đá xuất hiện cực tình trước khung cảnh cả biển khán giả với lightstick rực sáng. Văn Hậu chọn phong cách nam tính, năng động với áo thun đen và khoác ngoài denim trắng đến từ thương hiệu Dior.

Trong khi đó, Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Chiếc váy đen với thiết kế cổ vuông giúp khoe khéo xương quai xanh gợi cảm, đặc biệt là vòng một o ép chiếm spotlight. Nụ cười tươi, làn da căng bóng cùng mái tóc đen suôn mượt khiến cô nàng nổi bật dù giữa khung cảnh hàng chục nghìn fan đang reo hò.