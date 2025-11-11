Tin chiều 11/11: PVF-CAND thanh lý dàn ngoại binh?

PVF-CAND thanh lý dàn ngoại binh?

Trải qua 11 vòng đấu tại V.League 2025/2026, tân binh PVF-CAND mới chỉ có 1 trận thắng, hòa 5 trận và thua 5 trận. Mới nhất, họ hòa Thể Công Viettel 2-2 trên sân nhà PVF. Chỉ có 8 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh xếp thứ 13 trên BXH và bị điểm mặt cho 2 vị trí "cầm đèn đỏ" vào cuối mùa.

Một trong những vấn đề lớn nhất của PVF-CAND chính là lực lượng. Do bất ngờ nhận vé lên hạng thế chỗ cho CLB Quảng Nam, nên PVF-CAND không có nhiều thời gian chuẩn bị lực lượng. Nội binh của họ đa số còn trẻ hoặc chỉ đủ trình đá ở Hạng Nhất, trong khi 4 ngoại binh gồm Joseph Mpande, Marco Antonio, Amarildo và Alain Eyenga cũng không có gương mặt nào quá nổi bật.

CLB PVF-CAND. Ảnh: VPF.

Trong một chia sẻ mới đây, HLV Thạch Bảo Khanh xác nhận, quãng nghỉ gần 3 tháng tới đây sẽ là thời điểm để PVF-CAND củng cố lực lượng, bao gồm cả phương án thay thế các ngoại binh. "Thời gian chuẩn bị cho giải đấu khá ngắn, đội có nhiều cầu thủ trẻ. Ngoài ra, các cầu thủ ngoại chưa phát huy được khả năng, chơi chưa thực sự tốt. Ở giai đoạn 2, chúng tôi cần có tính toán về các cầu thủ ngoại", HLV Thạch Bảo Khanh cho hay.

FIFA bị cáo buộc thúc đẩy các “công đoàn giả”

FIFA đang bị cáo buộc tạo điều kiện cho các “công đoàn giả” thay vì thúc đẩy đối thoại thực chất về phúc lợi cầu thủ. Cáo buộc này xuất hiện sau khi FIFPRO, Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp toàn cầu, không được mời tham dự cuộc họp gần đây do FIFA tổ chức tại Morocco.

Mối quan hệ giữa FIFPRO và FIFA đã căng thẳng từ lâu. Nhánh FIFPRO châu Âu hiện đang theo đuổi 2 vụ kiện pháp lý chống lại FIFA, cáo buộc cơ quan này không tham vấn đầy đủ về lịch thi đấu quốc tế.

FIFA khẳng định cuộc họp có sự tham dự của đại diện 30 công đoàn cầu thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng tin PA, ít nhất 4 công đoàn trong số đó do những cá nhân bị đình chỉ vì quản lý yếu kém hoặc tham nhũng đại diện.

U20 nữ Việt Nam chung bảng với Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh tại VCK U20 nữ châu Á 2026

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Kết quả, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Có thể thấy, U20 nữ Trung Quốc là đội bóng được đánh giá cao ở bảng A. Ở vòng loại, đội bóng này thắng cả 3 trận, ghi 21 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Thái Lan đều là những đối thủ quen thuộc của nhau khi thường xuyên chạm trán ở các giải trẻ của khu vực Đông Nam Á. Gần nhất là ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6/2025 tại sân Thống Nhất, phần thắng 3-1 nghiêng về đội bóng trẻ xứ Chùa vàng.

Chia sẻ về kết quả này, HLV trưởng ĐT U20 nữ Việt Nam cho biết: “Bây giờ kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được quyết định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến sự tiếc nuối tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2025 thành động lực để chuẩn bị và giành chiến thắng.

2 cầu thủ trụ cột của Real Madrid dính chấn thương

Ở vòng đấu cuối tuần qua, Real Madrid phải chia điểm với Rayo Vallecano sau trận hòa không bàn thắng. Không chỉ bị đối thủ cầm chân và để Barcelona rút ngắn khoảng cách trên BXH xuống còn 3 điểm, Real còn chịu tổn thất về lực lượng khi Thibaut Courtois và Fede Valverde gặp chấn thương.

Theo thông báo từ Real Madrid vào hôm qua, thủ môn người Bỉ bị chấn thương cơ khép, trong khi tiền vệ người Uruguay dính chấn thương cơ đùi. Vì vậy, cả 2 đều phải rút khỏi loạt trận quốc tế diễn ra giữa tháng này.

Trong những ngày tới, Courtois và Valverde sẽ được đánh giá thêm để xác định rõ mức độ chấn thương cũng như quá trình hồi phục. Theo truyền thông Tây Ban Nha, chấn thương của cả 2 cầu thủ không quá nghiêm trọng. Do đó, họ nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận làm khách trước Elche ở vòng 13 La Liga, diễn ra vào ngày 24/11.

Romario chia tay bạn gái kém 37 tuổi, lộ diện tình mới

Cựu danh thủ của đội tuyển Brazil Romario đã chấm dứt mối quan hệ với sinh viên đại học 22 tuổi Alicya Gomes – người nhỏ hơn ông tới 37 tuổi. Mối quan hệ bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, ngay sau khi Romario kết thúc cuộc tình kéo dài bảy tháng với chân dài Marcelle Ceolin, người trẻ hơn ông 25 tuổi.

Romario đã chia tay Alicya Gomes.

Theo giới truyền thông Brazil, dấu hiệu chia tay rõ ràng là việc cả hai ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội. Chưa đầy một ngày sau, Romario được báo chí bắt gặp cùng một phụ nữ tóc vàng bí ẩn tại lễ ra mắt âm nhạc ở Rio de Janeiro, họ được thấy thì thầm bên tai nhau ở góc riêng tư.

