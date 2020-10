Tin đồn giá bán, thông số bản Mini và thời điểm ra mắt iPhone 12 HOT nhất tuần này

Trong tuần qua, có khá nhiều thông tin về Apple được đưa ra, bao gồm các thông số kỹ thuật có thể có của bản iPhone 12 Mini, xác nhận ngày ra mắt chính thức của dòng iPhone 12, việc Apple loại bỏ tai nghe đối thủ khỏi các cửa hàng của mình cũng như Tim Cook kỷ niệm ngày ra đi của cố CEO Apple Steve Jobs.

Dưới đây là những điểm nhấn của Apple trong tuần qua, chúng ta hãy cùng điểm lại:

- Apple sẽ ra mắt loạt iPhone 12 vào tuần tới: Đầu tuần này, Apple đã chính thức công bố ngày ra mắt iPhone 12. Công ty sẽ tiết lộ những chiếc iPhone mới nhất của mình vào ngày 13/10.

- Rò rỉ về giá được cho là của các dòng iPhone 12: Theo các báo cáo mới nhất, giá dòng iPhone 12 sẽ có mức khởi điểm là 649 USD. Cụ thể, iPhone 12 Mini sẽ là 649 USD, iPhone 12 là 749 USD, iPhone 12 Pro là 999 USD và iPhone 12 Pro Max là 1.099 USD.

- Tin đồn về thông số kỹ thuật của iPhone 12 Mini: Bây giờ chúng ta tương đối chắc chắn rằng mẫu iPhone 12 nhỏ nhất sẽ được gọi là Mini, và thông số kỹ thuật của máy cũng đã được vén màn. Theo MacRumors, có vẻ như iPhone 12 Mini sẽ có màn hình 5,4 inch, camera sau ống kính kép góc rộng và siêu rộng, pin 2.300 mAh và quyền truy cập mạng Sub-6 Hz cho kết nối 5G. Nó cũng có thể đi kèm chip A14 Bionic như phần còn lại của các mẫu iPhone sắp tới.

- Không phải tất cả iPhone đều phát hành cùng nhau: Có thể do đại dịch, ngày càng có nhiều khả năng chỉ một số mẫu iPhone 12 được bán ra trong những ngày đầu ra mắt. Theo những tin đồn gần đây nhất, iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max có thể không có sẵn để mua cho đến tháng 11.

- Mẫu HomePod mới sắp ra mắt: Có vẻ như HomePod Mini đang trong quá trình phát triển và sẵn sàng ra mắt với giá khoảng 99 USD. Theo những tin đồn mới nhất, HomePod Mini có thể ra mắt cùng với iPhone mới vào tuần tới. Mặc dù vậy, HomePod 2 có kích thước đầy đủ có thể không ra mắt trong năm nay.

- Apple ngừng bán các sản phẩm âm thanh của đối thủ cạnh tranh: Đầu tuần này, Apple đã ngừng bán các sản phẩm âm thanh của Bose, Sonos, Logitech và các thương hiệu khác. Mặc dù công ty không đưa ra bất kỳ lý do chính thức nào cho sự thay đổi này nhưng rất có thể nó liên quan đến những tin đồn về một HomePod mới cũng như tai nghe AirPods Studio.

- Tim Cook tưởng nhớ sự ra đi của Steve Jobs: Thứ Hai (5/10) là kỷ niệm 9 năm ngày mất người đồng sáng lập quá cố Apple, Steve Jobs. Vị CEO hiện tại Tim Cook cũng đã chia sẻ một số nhận xét về người tiền nhiệm đã ra đi của mình.

- Đăng ký miễn phí Apple TV Plus được gia hạn cho một số người: Apple có thể sẽ tặng quà cho một số người dùng Apple TV Plus đang sử dụng thử dịch vụ của mình để kéo dài thời gian sử dụng thử thêm 3 tháng nữa. Về cơ bản, điều này có nghĩa người dùng sẽ chỉ phải chi tiền cho dịch vụ này vào năm 2021.

- Tài liệu của Bruce Springsteen sẽ là độc quyền của Apple TV Plus: Một bộ phim tài liệu mới về nhạc sĩ Bruce Springsteen sẽ được phát sóng trên Apple TV Plus vào ngày 23/10. Với tựa đề “Letter To You”, phim tài liệu nói về sự nghiệp của Springsteen và có cảnh anh ấy thu âm trong phòng thu với Ban nhạc E Street của mình lần đầu tiên sau 35 năm.