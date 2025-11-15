Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội sắp hạ nhiệt sâu do không khí lạnh tăng cường, dự báo miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất: Hà Nội và miền Bắc hạ nhiệt sâu, có nơi dưới 10 độ C

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đến ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác.

Từ đêm 17/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Riêng tại TP Hà Nội, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc và các khu vực từ đêm 14/11 đến ngày 24/11

Trong 10 ngày tới, dự báo thời tiết miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Từ đêm 14/11 đến ngày 16/111, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vài nơi; ngày 15/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 15/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tin không khí lạnh miền Bắc, dự báo từ ngày 17/11, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta, gây hạ nhiệt sâu, nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 16/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/11 đến ngày 24/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; từ khoảng đêm 17/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 19/11 khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa duy trì mưa lớn.

Khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng từ đêm 16-18/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cập nhật dự báo thời tiết Hà Nội: Sắp đón mưa rét dài ngày do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, dự báo hạ nhiệt sâu

Theo dự báo thời tiết Hà Nội từ AccuWeather, từ ngày 15-24/11, Hà Nội có nhiệt độ dao động từ 14-28 độ C.

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 17/11, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ giảm sâu, khả năng có mưa rét từ ngày 18 - 20/11. Cụ thể:

Ngày 15/11, Hà Nội có nhiệt độ dao động từ 21 - 28 độ C, nhiều nắng, mây ngày cành nhiều.

Ngày 16/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 21 - 26 độ C, trời nhiều mây.

Ngày 17/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 17 - 24 độ C, trời nhiều mây.

Ngày 18/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 14 - 19 độ C, nhiệt độ giảm sâu, khả năng có mưa rét.

Ngày 19/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 14 - 18 độ C, trời nhiều mây, khả năng có một vài cơn mưa rào.

Ngày 20/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 15 - 22 độ C, trời nhiều mây, dự báo có mưa rào.

Ngày 21/11, Hà Nội nhiệt độ dao động từ 16 - 26 độ C, trời vẫn còn nhiều mây.

Từ ngày 22-24/11, dự báo Hà Nội hửng nắng, mây tan dần, nhiệt độ dao động từ 16-27 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 1 tháng tới, trên biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện 1–2 bão/áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.



Không khí lạnh cũng tiếp tục có xu hướng gia tăng hơn về tần suất và cường độ.



Dự báo trong thời điểm này, các tỉnh, thành phố tại Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, đặc biệt từ Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Khánh Hòa. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện vài đợt mưa rào và dông .