Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:39 GMT+7

Tin không khí lạnh mới nhất: Diễn biến không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc trong 2 ngày tới

Nguyên An Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:39 GMT+7
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.
Tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/10 đến 3h ngày 13/10 có nơi trên 50mm như: trạm Vĩnh Linh (Thừa Thiên Huế) 66,2mm, trạm An Tây (Thừa Thiên Huế) 50,4mm.

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra trên các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội trong vài ngày tới. Ảnh minh họa.

Dự báo ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây, thời tiết miền Bắc sắp chuyển biến.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây. Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30 - 50mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Chiều và đêm nay 13/10, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1 - 3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Dữ liệu phân tích từ cơ quan khí tượng cũng cho thấy, trong vòng một tháng tới, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ nay đến ngày 10/11, dự báo có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong thời kỳ đầu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác có nhiều ngày có mưa rào và dông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội còn ngập lụt 1-2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 15h chiều nay (12/10), mực nước trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,65m, trên mức báo động (BĐ)2 là 0,35m; sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,48m, trên mức BĐ3 là 0,18m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống mức BĐ2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Cảnh báo, tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Cơ quan khí tượng lưu ý, lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Đề phòng ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đối với các vùng nước lũ đã rút.

Vài giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện mưa dông
Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực xã Bát Tràng, phường Lĩnh Nam. Vùng mây đối lưu này có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội.
Trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các phường: Long Biên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Bạch Mai, Hồng Hà... có mưa rào và dông, sau đó lan sang các khu vực khác thuộc nội thành của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

