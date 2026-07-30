Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, cường độ cực đại có thể đến cấp nào?

Tin bão mới nhất về siêu bão DOLPHIN

Tin bão mới nhất, các cơ quan khí tượng quốc tế cho biết, sau khi mạnh lên thành siêu bão, siêu bão DOLPHIN sẽ giữ cường độ này trong vài ngày tới và vẫn có khả năng mạnh lên do hội tụ điều kiện thuận lợi.

Cụ thể, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) thuộc Hải quân Mỹ, siêu bão DOLPHIN đang di chuyển qua vùng biển có nhiệt độ bề mặt nước ấm, là điều kiện thuận lợi để bão đạt cường độ siêu bão và tiếp tục mạnh lên.

Trong khi đó, dự báo hơn về kịch bản tăng cấp của bão, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), siêu bão DOLPHIN có thể đạt cường độ cực đại tương đương với cuối cấp 17, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vào khoảng 60m/s, giật 85m/s.

Theo JMA, đến đầu chiều nay (30/7), vị trí tâm siêu bão DOLPHIN ở vào khoảng 16.9 độ Vĩ Bắc, 164.9 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vào khoảng 55m/s, tương đương với cuối cấp 16, giật 80m/s, áp suất trung tâm giảm xuống còn 910hPa.

Vị trí siêu bão DOLPHIN theo tin bão mới nhất. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

JMA nhận định, đến khoảng 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam, vị trí tâm siêu bão DOLPHIN ở vào khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc, 162.9 độ Kinh Đông, giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển.

Đáng chú ý, lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể tăng lên vào khoảng 60m/s, tương đương với cuối cấp 17, giật 85m/s, áp suất trung tâm tiếp tục giảm xuống còn 905hPa.

Siêu bão DOLPHIN được dự báo sẽ giữ cường độ này trong nhiều giờ. Từ ngày 1/8, siêu bão DOLPHIN dự báo suy yếu dần, đến ngày 3/8 có thể giảm xuống cấp bão rất mạnh.

Còn theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong nhiều giờ tới, dự kiến ​​bão DOLPHIN sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ ít thay đổi hoặc có thể suy yếu nhẹ. Bão DOLPHIN được dự báo sẽ không ảnh hưởng đến Trung Quốc trong 5 ngày tới.

Nhận định về ảnh hưởng của siêu bão DOLPHIN đối với Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão DOLPHIN sẽ di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ siêu mạnh, siêu bão DOLPHIN cũng có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng gia tăng hơn về cường độ



Nhận định khoảng từ nay đến ngày 4/8 (thứ 3 tuần tới), cơ quan khí tượng cho biết siêu bão DOLPHIN chưa có tác động đến Biển Đông.



Tuy nhiên khoảng từ ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão sẽ hút và làm gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông gia tăng cường độ. Từ ngày 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão DOLPHIN.