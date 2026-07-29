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Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:56 GMT+7

Tin mưa lớn Hà Nội mới nhất, Hà Nội chiều mưa giảm dần, miền Bắc kết thúc mưa lớn diện rộng

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Thanh Tâm Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:56 GMT+7
Tin mưa lớn Hà Nội, cơ quan khí tượng nhận định, từ chiều tối nay (29/7), mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm dần, Bắc Bộ kết thúc đợt mưa lớn diện rộng.
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Tin mưa lớn Hà Nội và miền Bắc mới nhất

Tin mưa lớn Hà Nội và miền Bắc mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, từ chiều tối nay (29/7), mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm dần, Bắc Bộ kết thúc đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, khu vực TP Hà Nội dự báo vẫn có mưa lớn trong sáng nay. Trong bản tin dự báo mưa tại Hà Nội được phát vào sáng sớm, cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu từ phía Nam đang có xu hướng mở rộng về phía thành phố Hà Nội.

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Từ nay đến 4 giờ tới, vùng mây này tiếp tục di chuyển đến gây mưa cho các phường/xã Hương Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Ứng Hòa, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1.

Về chiều tối và đêm, mưa tại TP Hà Nội giảm dần, trời có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 31-33 độ.

Nhiều tỉnh thành miền Bắc khác dự báo cũng giảm mưa từ chiều tối và đêm nay. Trong sáng sớm và sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; từ chiều mưa lớn giảm dần.

Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc dự báo có mưa lớn trong sáng nay (29/7). Ảnh minh họa: Viết Niệm.

Lý giải nguyên nhân mưa lớn giảm dần, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 29/7 do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam vắt qua khu vực khu vực Bắc Bộ yếu và tan đi.

Danh sách phường ở Huế có thể phải sáp nhập xã phường tiếp do chưa đạt tiêu chuẩn này

Trước đó, dưới tác động của rãnh áp thấp này, trong đêm 28/7 đến sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ ngày 29/7, rãnh áp thấp yếu và tan đi, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, từ sáng sớm 29/7 đến ngày 30/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 29/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/7, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1.

Dự báo mưa lớn tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong hôm nay (29/7)

TP Hà Nội có mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Vùng biển Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre cũ, tỉnh Trà Vinh cũ) cảnh báo có hiện tượng thời tiết, khí tượng này

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Sáp nhập xã phường, danh sách 95 xã phường ở Đồng Nai (gồm địa phận Bình Phước cũ) đều đạt tiêu chuẩn này

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP HCM có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

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