Hai nhóm xô xát, 1 thanh niên bị đâm chết

Một vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 28/2 gần quán karaoke L.A (phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong.

Clip hai nhóm xô xát trước quán karaoke ở Hà Tĩnh.

Ngày 28/2, lãnh đạo Công an phường Thạch Linh thông tin với PV Dân Việt: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 28/2, khi hai nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước đã lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, anh H.T.L. (SN 1989, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) bị đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân không qua khỏi và tử vong lúc 3h53 cùng ngày".

Hiện trường vụ xô xát. Ảnh: PV

Ngoài ra, một người khác (chưa rõ danh tính cụ thể) cũng bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nổ lớn, phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh

Sáng 28/2, một lãnh đạo UBND xã Nam Bình (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng, sau tiếng nổ lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ, ngày 27/2, người dân hoảng hốt khi nghe thấy một tiếng nổ xảy ra tại khu vực nhà ông LMT (62 tuổi, ngụ xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Ngay sau tiếng nổ, một số người dân phát hiện khói bốc lên từ phía nhà ông T., nhưng không rõ tình hình bên trong nên lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.

Người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy tại căn nhà xảy ra vụ nổ lớn, khiến một người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã Nam Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã quyết định phá cửa để vào trong kiểm tra. Tuy nhiên, bên trong nhà không có ai tại khu vực phòng khách hay các phòng ngủ.

Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến vào khu vực nhà vệ sinh và phát hiện ông T. đã gục xuống sàn, nằm cạnh một chậu nước.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu và đưa ông T. đến cơ sở y tế gần nhất. Đáng tiếc, dù được nỗ lực cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Bình, thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. ở nhà một mình. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân vụ nổ.

Đáng chú ý, bình gas trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cháy nổ, khiến nguyên nhân dẫn đến vụ việc càng trở nên bí ẩn.

Lãnh đạo UBND xã Nam Bình cho biết, hiện công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh và làm rõ nguyên nhân gây nổ.

Cãi nhau với vợ, chồng châm lửa đốt nhà

Ngày 28/2, lãnh đạo UBND phường Quyết Tâm (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Ông H. châm lửa đốt nhà mình do mâu thuẫn với vợ. Ảnh: Facebook. Nguồn: NLĐO

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, ông N.V.H. (SN 1980, ở số 47 đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm) đi uống rượu về rồi xảy ra xích mích, cãi nhau với vợ là bà T.T.N.

Sau đó, ông H. đã tự châm lửa đốt cháy căn nhà 3 tầng của gia đình. Đám cháy lớn lan sang cả căn nhà hàng xóm.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường xảy ra cháy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Ngày 28/2, Công an TP.Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa đấu tranh, khám phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 19/2, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên đã đấu tranh khám phá, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hiền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Các buổi giới thiệu dự án được tổ chức hoành tráng, sang trọng. Nguồn: CAND

Hình ảnh 1 lễ động thổ dự án "bánh vẽ" của Lê Thị Hiền. Nguồn: CAND

Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Nhằm lấy lòng tin của nhà đầu tư, Hiền đã dùng thủ đoạn “làm màu” bằng cách đưa ra các thông tin gian dối về vốn điều lệ đăng ký khống hàng trăm tỷ đồng của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu. Sau đó, Hiền dùng 2 pháp nhân này để ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư các dự án với các doanh nghiệp cả trong và ngoài hệ sinh thái doanh nghiệp của Hiền điều hành; chỉ đạo lên thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số cụ thể các quầy, căn ki ốt tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh thành và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Lê Thị Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định đã có hơn 200 người gửi đơn và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền (SN 1984, HKTT Thượng Khuông, Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương) với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng, cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân có hoạt động đầu tư góp vốn với Hiền thông qua Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu liên hệ với thượng úy Đào Tuấn Anh (SĐT 099.330.2003) và thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long (SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.

Bắt 3 nữ đối tượng lừa đảo "chạy án"

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/6/2023, Đỗ Đức Mạnh (SN 1997, trú tại xóm 13, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) bắt về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau khi Mạnh bị bắt, anh Ngô Văn C. và Nguyễn Quang L. cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và anh Thần V. T., trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (có mối quan hệ gia đình với Mạnh) đã bàn bạc tìm cách xin cơ quan pháp luật tha cho Mạnh.

Trong lúc bàn tìm người để nhờ, anh T. nhớ lại trước đây có quen Nguyễn Khánh Hòa (SN 1975, trú tại tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu). Thấy Hòa thường khoe nhiều mối quan hệ nên cả 3 người thống nhất đến gặp nhờ Hòa giúp "chạy án" cho Mạnh.

Tại cuộc gặp, Hòa "nổ" là có thể "chạy án" được. Anh T. đã chuyển khoản cho Hòa số tiền 1,12 tỷ đồng theo yêu cầu của Hòa để "lo việc". Sau khi nhận tiền, Hòa liên lạc nhờ Vương Thị Hằng (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tìm cách "chạy án". Mặc dù chưa biết cách nào để "chạy" nhưng Hằng đã nhận lời rồi yêu cầu Hòa chuyển cho 1,1 tỷ đồng.

Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Nghe lời Hằng, Hòa đã chuyển khoản cho Hằng số tiền 1,099 tỷ đồng. Sau đó, Hằng đã liên hệ với Nguyễn Thị Đan May (SN 1975, trú tại tổ 9, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để nhờ, vì Hằng thấy May hay khoe quen biết nhiều cán bộ công an.

May yêu cầu Hằng chuyển 500 triệu đồng để "ngoại giao", sau đó May đã đi dò hỏi thông tin về vụ án và được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình sẽ khởi tố bị can Mạnh, không thể "chạy" được nhưng May vẫn nói sẽ tìm cách khác.

Đến ngày 30/6/2023, hết thời hạn tạm giữ, không thấy Mạnh được thả ra nên nhóm anh T. đòi Hòa trả lại tiền. Hòa đòi tiền Hằng. Hằng đòi May nhưng May chỉ trả cho Hằng 300 triệu đồng và nói đã dùng 200 triệu đồng đi "ngoại giao". Sau đó, Hằng gửi cho Hòa số tiền 300 triệu đồng này, còn lại 799 triệu đồng Hằng khấu trừ vào khoản nợ Hòa đã vay Hằng từ trước.

Vì nhóm anh T. tìm đòi rát quá nên Hòa trả cho họ 200 triệu đồng. Sau thời gian dài không đòi được Hòa số tiền 920 triệu đồng nên ngày 13/1/2025, anh C., anh L. và anh T. đã chủ động viết đơn tố giác tội phạm gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý tội phạm.

Quá trình kiểm tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mất rất nhiều thời gian để thu thập các tài liệu chứng cứ vì các đối tượng liên quan khai báo quanh co, tìm cách lẩn tránh làm việc.

Với tinh thần kiên quyết và bằng sự mưu trí trong đấu tranh chống tội phạm, ngày 28/2, các điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã có đủ chứng cứ đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Hoà, Hằng, May về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng ngày, các quyết định, lệnh nói trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.