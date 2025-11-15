TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng từ mâu thuẫn hát karaoke trong tiệc sinh nhật; cháu đá nhiều cái khiến bác gái tử vong

Án mạng từ mâu thuẫn hát karaoke trong tiệc sinh nhật

Ngày 14/11, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ trên đường Đông Lân - Hưng Lân, xã Bà Điểm.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CH

Theo thông tin ban đầu, tối 12/11, vợ chồng anh T.N.T tổ chức tiệc sinh nhật cho con, có mời một số người thân và bạn bè đến dự. Trong lúc ăn uống, nhóm người này có tổ chức ca hát.

Đến tối cùng ngày, giữa nhóm khách dự tiệc đã xảy ra mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc ca hát, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Nghi phạm tên Danh Phú được xác định đã sử dụng dao tấn công anh Đồ Xà Lây.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nhưng đã tử vong sau đó.

"Nhóm người giằng co, đánh nhau từ trong nhà trọ ra tới khu đất ngoài này. Người bị đâm ngã gục sau đó. Nghe đâu mâu thuẫn vì hát karaoke", một người dân sống gần khu vực cho biết.

Sau khi gây án, đối tượng Danh Phú đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bà Điểm cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13/11, nghi phạm Danh Phú đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Bà Điểm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/11, trung tá Dương Đức Đạt, Phó trưởng Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã ký báo cáo tóm tắt về vụ việc "Giết người", xảy ra tại xã Thoại Sơn. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị R. (SN 1956; tạm trú ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn).

Theo báo cáo, quá trình xác minh ban đầu nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Giết người" và thuộc thẩm quyền điều tra của văn phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang nên Công an xã Thoại Sơn đề xuất thành lập đoàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Bên cạnh đó, Công an xã Thoại Sơn đã tiến hành xác minh và tạm giữ nghi phạm Võ Văn Phút (SN 1995; ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Phút cùng ông Võ Văn U. (SN 1975, cha ruột của Phút), ông Võ Văn Th. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị R. (SN 1956; là bác của Phút) sống chung nhà tại ấp Bắc Sơn.

Khoảng 9 giờ sáng 12/11, Phút đi nhậu say và về nhà rồi chửi mắng bà R.. Sau đó, Phút dùng chân đá vào mặt của bà R. nhiều lần. Thấy vậy, ông U. đến can ngăn Phút.

Lúc này, ông U. thấy bà R. nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên vùng đầu có nhiều máu nên đến Công an xã Thoại Sơn tố giác sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thoại Sơn đến hiện trường mời Phút về làm việc và đưa bà R. đến Trung tâm Y tế Thoại Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vì ngưng tim không đặc hiệu, tổn thương nội sọ.

Bị lừa "chứng minh tiền sạch", thanh niên ở Hà Nội mất 30 cây vàng

Ngày 14/11, Công an TP.Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/11, P. (18 tuổi, ở Hà Nội) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng công an, nói anh liên quan đến đường dây rửa tiền và phải "chứng minh tiền sạch". Đối tượng yêu cầu P. gom toàn bộ tài sản trong nhà và chuyển cho chúng giữ "để phục vụ điều tra".

Lo sợ, P. lấy gần 30 cây vàng trong két sắt gia đình mang đi bán rồi chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Công an TP.Hà Nội cho biết thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, manh động và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, cảnh báo cho người thân, bạn bè.

Theo cơ quan chức năng, khi cần làm việc với công dân, công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hay cài ứng dụng để điều tra.

Người dân khi gặp trường hợp nghi lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.

Nữ kế toán tử vong trong vụ cháy trường mầm non

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 19 giờ 50 ngày 13/11, Công an xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1984, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai về việc xảy ra cháy ở phòng Kế toán và phòng Hiệu trưởng tại Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ, nay là Trường Mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Vụ cháy Trường Mầm non Bạch Hà được xác định lửa bắt nguồn từ phòng Kế toán lan sang phòng Hiệu trưởng ở tầng 2.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng tham gia chữa cháy. Khi đám cháy được dập tắt, phát hiện một tử thi bên trong phòng Kế toán đã bị cháy đen, đồ dùng và tài liệu trong phòng bị cháy.

Quá trình xác minh, được nhân dân cung cấp tử thi là chị Triệu Thị Ng., sinh năm 1989, là kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng Kế toán sau đó cháy lan sang phòng Hiệu trưởng.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, đêm 13/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai xác nhận, khoảng 20h cùng ngày, tại Trường Mầm non Bạch Hà trên địa bàn xã xảy ra cháy lớn. Sau khoảng 30 phút đám cháy được khống chế. Công an phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.

Người dân sống gần khu vực nhà trường cho biết, khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ phát hiện mùi khét và có tiếng nổ từ hướng khu vực trường mầm non. Người dân quanh vùng chạy ra kiểm tra thì phát hiện vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của Trường Mầm non Bạch Hà.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, từ đêm ngày 13/11 đến sáng 14/11, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường bên trong vụ cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cựu Trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nhận hối lộ, cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

Ngày 14/11, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm các bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970), Vũ Quyết Tiến (SN 1991), nguyên Trưởng và nguyên Phó trưởng Khoa điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 về tội “Nhận hối lộ”.

Nhóm bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” gồm Cao Xuân Hùng (SN 1981, ở Lạng Sơn); Trịnh Trọng Phương (SN 1974, ở Hà Nội); Chu Đình Thực (SN 1984, ở Thanh Hóa); Vũ Mạnh Cường (SN 1986, ở Ninh Bình); Đặng Ngọc Diệp (SN 1979, ở Hà Nội); Thái Huy (SN 1980, ở Nghệ An); Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, ở Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, ở Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (SN 1984, ở Hải Phòng).

Trong vụ án, bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy”.

Các bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 chịu cáo buộc đưa - nhận hối lộ.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974, ở Hà Nội) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tất cả các bị cáo chịu cáo buộc “Đưa hối lộ” đều là những người từng bị phạt tù hoặc bị khởi tố nhưng do mắc bệnh nên được cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì phải vào trại giam hoặc trại tạm giam.

Theo cáo trạng, năm 2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện bị cáo Hoàng Lại Nam dù là người phải chữa bệnh bắt buộc nhưng ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trái quy định. Xác minh thêm, PA03 thấy nhiều người chữa bệnh bắt buộc khác cũng ra ngoài.

Điều tra cho thấy, Hà Duy Dũng trong vai trò Trưởng khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà của họ với tổng số hơn 886 triệu đồng. Đổi lại, Dũng cho người bệnh được ra khỏi nơi điều trị trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai hằng tháng, các đối tượng muốn ra ngoài đều phải chi khoảng 10 triệu đồng/người. Tiền được đưa cho ông Dũng hoặc cho bị cáo Vũ Quyết Tiến - Phó Trưởng khoa hoặc Bùi Ngân Hà - Điều dưỡng trưởng (đang bỏ trốn).

Từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, trung bình hàng tháng Dũng, Tiến, Hà sẽ nhận được của các đối tượng bắt buộc chữa bệnh tổng số khoảng 200 triệu đồng. Họ thống nhất trong 3 người, mỗi người được chia khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, họ chia cho khoảng 30 nhân viên của Khoa mỗi người từ 3 – 5 triệu đồng/tháng; biếu Giám đốc Bệnh viện là Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20 – 40 triệu/lần; biếu Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại từ 5 – 10 triệu/lần; cho Nguyễn Đoàn Mạnh - Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp từ 5 – 10 triệu vào các dịp lễ, Tết.

Như vậy, nhóm Hà Huy Dũng, Vũ Quyết Tiến và Bùi Ngân Hà mỗi người hưởng lợi bất chính khoảng hơn 300 triệu đồng. Việc nhận tiền, chia tiền của đối tượng bắt buộc chữa bệnh và đưa tiền cho các nhân viên bệnh viện chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép lại, không có tài liệu chứng minh.

Ngày 7/8/2025, Cơ quan điều tra ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và của Phạm Trà Mi, nguyên là nhân viên điều dưỡng, ra xử lý sau.

Ở hành vi đưa hối lộ, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo phạm tội này, đến nay đều nhận thức đầy đủ hành vi; đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án.

Ngoài các bị cáo chịu xét xử hôm nay, có 6 người khác cũng đưa hối lộ nhưng hiện họ không có mặt ở bệnh viện nên bị truy nã, bắt được xử lý sau.

Quá trình điều tra, khi cảnh sát bắt giữ Hoàng Lại Nam căn hộ của bị cáo trong khu Vinhomes Riverside (phường Phúc Lợi, Hà Nội), công an phát hiện Nam cho 2 người khác dùng thuốc phiện trong nhà mình. Do vậy, Nam còn phải chịu trách nhiệm về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Với bị cáo Trần Thanh Tùng, viện kiểm sát cho rằng anh ta biết rõ bị cáo Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã về tội “Đưa hối lộ” nhưng không đưa đi đầu thú hoặc trình báo với cơ quan công an. Hành vi này của Tùng phạm vào tội “Không tố giác tội phạm”.