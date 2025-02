TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng vì mâu thuẫn khi nhậu; tin mới vụ tài xế ô tô bị hành hung ở Nam Định

Mâu thuẫn khi nhậu, 1 người bị đâm tử vong

Tối 2/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghi do mâu thuẫn khi nhậu khiến 1 người bị đâm tử vong.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Nạn nhân là Phạm Thị Giang (45 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người đàn ông tên Vui tham gia ăn nhậu tại căn nhà thuê của nhà hàng xóm tên Nguyễn Triều Tiên (63 tuổi), ở khu nhà xã hội, thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.

Nhậu được một lúc thì Phạm Thị Giang đến và xảy ra mâu thuẫn với ông Vui cùng những người trong bàn nhậu nhưng được mọi người can ngăn nên Giang và ông Vui về trước.

Tuy nhiên, nửa tiếng sau, cả hai dẫn thêm nhiều người đến nhà ông Tiên để gây chuyện. Tại đây, trong lúc ẩu đả đánh nhau, bà Giang không may bị dao đâm gục ngã xuống đất bất động. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời triệu tập những người liên quan lên cơ quan công an để lấy lời khai, điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ tài xế ô tô bị hành hung ở Nam Định

Ngày 2/2, lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Giao Thủy) và Phạm Ngọc Tuân (anh trai Tuyên) để điều tra hành vi hành hung tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy.

Hai người lao vào hành hung tài xế ô tô ở Nam Định. Ảnh chụp từ clip.

Chỉ huy Công an huyện Giao Thủy cho biết thêm, dù chưa nhận được đơn trình báo của người dân, nhưng ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện đã cử cán bộ nắm bắt tình hình, xác minh, điều tra xử lý theo quy định.

Nam tài xế bị hành hung do bị đau ở nhiều nơi nên gia đình đã đưa đi kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ đã kiểm tra vết thương và chiếu chụp, hiện vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, chị L.T.D (28 tuổi, em gái nam tài xế bị hành hung) cho biết, khoảng 14h15 ngày 1/2, ô tô của gia đình chị đang xếp hàng chờ qua phà Cồn Nhất để sang Thái Bình thì một chiếc ô tô Camry màu đen bất ngờ chen lên phía trước.

Thấy vậy, tài xế V.Đ.T (anh trai chị D.) đã điều chỉnh xe để chặn lại và nhắc nhở tài xế xe Camry tuân thủ thứ tự xếp hàng.

Tuy nhiên, sau khi bị nhắc nhở, nhóm người trong xe Camry lớn tiếng chửi bới, gọi thêm người đến, rồi lao vào hành hung tài xế.

Cũng theo chị D., thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài anh T., trên xe còn có hai phụ nữ và nhiều trẻ nhỏ. Trước đó, tài xế xe Camry và nhóm hành hung không hề có mâu thuẫn gì với anh trai chị.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia về nước đầu thú

Chiều 2/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Tấn Đạt (SN 2007, ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) ra đầu thú.

Đối tượng Đạt. Nguồn: CAND

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đạt về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đến ngày 9/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên đề nghị truy tố đối với Đạt. Trong thời gian này, Đạt đã trốn khỏi địa phương. Tiếp đó, đối tượng đã di chuyển đến tỉnh Quảng Bình trước khi vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Biên đã nhiều lần đến nhà gia đình đối tượng tiếp xúc, vận động gia đình liên lạc với Đạt ra đầu thú để được hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước. Được sự khuyên nhủ của gia đình, đối tượng đã quyết định quay về Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ án sử dụng công nghệ cao lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 2/2, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người dân trên cả nước.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an kiểm tra, động viên cán bộ cảnh sát Công an Bắc Ninh trong quá trình phá án, điều tra. Ảnh: CABN

Trong Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ và Công an 11 địa phương triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, bắt giữ, khởi tố 41 đối tượng, thu giữ hàng trăm điện thoại di động, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác. Bước đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng việc Chính phủ triển khai chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính... mạo danh lực lượng Công an gọi điện thoại hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan dịch vụ công trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 13.000 người dân trên cả nước với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Kết quả đấu tranh chuyên án đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường ổn định, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình an ninh, trật tự trong toàn quốc, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã ghi nhận, biểu dương thành tích nêu trên. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mùng 5 Tết Ất Tỵ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 02/2/2025 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 19 người.

Một vụ tai nạn giao thông tại Tiền Giang vào mùng 5 Tết. Nguồn: Tiền Phong







Cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 42 vụ, 28 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó: 26 vụ, 14 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; 1 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy; 14 vụ, 9 đối tượng vi phạm các quy định về an toàn giao thông...

Cũng trong ngày mùng 5 Tết, toàn quốc xảy ra 09 vụ cháy tại 7 địa phương, không gây thiệt hại về người. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.

Về kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công an các đơn vị, địa phương khởi tố 12 vụ, 5 bị can, trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 11 vụ, 4 bị can; tội phạm về ma túy 1 vụ, 1 bị can; bắt 39 vụ, 204 đối tượng đánh bạc, 3 đối tượng truy nã; vận động thu hồi 15kg và 42 quả pháo nổ.

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ), Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm mạnh. Theo đó, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ (-36,69%), giảm 126 người chết (-37,61%), giảm 232 người bị thương (-38,34%).