TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bảo vệ trường nghi xâm hại nữ sinh tới có thai; xử vụ GĐ BV Thủ Đức chạy án

Tạm giữ bảo vệ trường mầm non 70 tuổi nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 tới có thai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ bảo vệ trường mầm non trên địa bàn vì nghi xâm hại nữ sinh học lớp 6 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Cụ thể, ngày 17/9, công an xác nhận đang điều tra, tạm giữ ông P.H (sinh năm 1952) được cho là xâm hại nữ sinh lớp 6 trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Quế Phong) tới có thai.

Hình ảnh siêu âm thai của cháu bé do bị xâm hại. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, ngày 15/9, người nhà nạn nhân là bé gái lớp 6 gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi của ông H với cháu bé này.

Trước đó, thấy con gái đang học lớp 6 có nhiều biểu hiện bất thường, người nhà đưa nữ sinh đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn 1 tháng.

Gia đình gặng hỏi mãi thì cháu bé mới kể chuyện mình bị "bác bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại".

Theo lời cháu bé thì do nhà gần trường, cháu thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học và đã bị bảo vệ xâm hại.

Ngay sau đó, người nhà cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Người bị tố cáo là ông P.H (SN 1952).

Được biết, trước đó ông P.H là bảo vệ trường mầm non gần nhà cháu bé, tuy nhiên sau kỳ nghỉ hè vừa qua ông P.H đã được cho nghỉ.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Quế Phong nhanh chóng xác minh thông tin và ông P.H cũng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạt tù hai cựu công an vì “chạy án” 60 tỷ đồng cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Như Dân Việt đã thông tin: Quyết định được TAND TP.Hà Nội tuyên trưa 17/9. Bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) bị tuyên 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án. Ảnh: T.P

Nhóm phạm tội "Môi giới hối lộ" cũng bị phạt tù gồm Lê Thanh An, cựu cán bộ Phòng 5 C03 án 6 năm tù; Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Du Lịch Việt nhận 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Triệu (từng có tên Thượng tọa Thích Đồng Huệ), cựu Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trụ trì chùa Nôm ở Hưng Yên 5 năm tù; Bùi Thị Hồng Giang, luật sư, án 9 năm tù và Hà Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Đầu tư Long Thịnh lĩnh 9 năm tù.

Về dân sự, tòa sơ thẩm cho rằng ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã đưa cho các bị cáo trong vụ gần 2,7 triệu USD để "chạy án". Đây là số tiền vi phạm pháp luật nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Hầu hết các bị cáo đã khắc phục, riêng Hà Duy Tuấn còn thiếu 13 tỷ đồng, phải sung công.

Các bị cáo tại tòa, sáng 17/9. Ảnh: X.A

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; các bị cáo đủ trình độ để nhận thức rõ hành vi sai phạm nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Nội dung vụ án thể hiện, đầu năm 2021, cảnh sát xác minh các hoạt động liên quan đấu thầu ở Bệnh viện Thủ Đức nên ông Quân đưa 2,2 triệu USD cho Bùi Trung Kiên, nhờ "lo liệu", giúp mình không bị xử lý hình sự.

Kiên là cán bộ C03 nhưng không được phân công giải quyết vụ án. Tuy vậy, bị cáo này vẫn nhận tiền nên sau đó, ông Quân bị điều tra. Tòa sơ thẩm xác định bị cáo Kiên đã trả toàn bộ tiền chiếm đoạt của cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức.

Do không "nhờ" được Kiên, ông Quân sau đó tiếp tục chi tiền cho nhóm Long và luật sư Giang. Giang tiếp tục chuyển tiền cho Lê Thanh An, nhờ "chạy án" và được nhận lời.

Tuy nhiên, An chuyển tiền cho Tuấn để Tuấn chuyển cho Nguyễn Ngọc Triệu nhằm "tác động" tới người có thẩm quyền, không để ông Quân bị xử lý hình sự. Mong muốn này sau đó không thành công.

Tại tòa, ông Quân được triệu tập với tư cách bị hại nhưng vắng mặt vì lý do sức khỏe. Vị này hiện bị khởi tố trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

Vụ người đàn ông dạy bơi nghi hiếp dâm trẻ em: Lời khai của nghi phạm

Như Dân Việt đã thông tin, tối 12/9, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã tạm giữ V.T.Đ (37 tuổi) - làm nghề dạy bơi cho trẻ ở xã Hợp Lý.

Nghi phạm V.T.Đ (ảnh nhỏ) và bể bơi của gia đình Đ. ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo nguồn tin của Dân Việt, quá trình đấu tranh, nghi phạm V.T.Đ đã thừa nhận thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái tại khu vực bể bơi của gia đình Đ.

Ngoài ra, Công an huyện Lập Thạch đã đưa 5 cháu nhỏ đi giám định pháp y, đồng thời tiếp tục nhận đơn tố giác của người dân liên quan đến V.T.Đ. do nghi vấn người đàn ông này hiếp dâm nhiều cháu nhỏ trong quá dạy bơi.

Được biết, nghi phạm Đ. đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Gia đình người này ở xã Hợp Lý có bể bơi và Đ. làm thêm nghề dạy bơi cho trẻ.

Theo lãnh đạo xã Hợp Lý, bể bơi nằm trên đất thổ cư của gia đình.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Điều tra thông tin tàu cá Quảng Trị chìm vì nghi bị ném bộc phá

Sáng 17/9, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ thông tin tàu cá Quảng Trị nghi bị tấn công bằng bộc phá.

Cán bộ Đồn biên phòng Cồn Cỏ khâu vết thương cho ngư dân Trương Bình. Ảnh: N.V

Theo lời kể của ngư dân, khoảng 21h ngày 16/9, tàu cá anh Trương Bình (SN 1972, trú thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) mang số hiệu QT 91252 TS bị tàu không có biển số ném bộc phá chìm tàu.

Ngay sau đó, các tàu cá của tỉnh Quảng Trị ở xung quanh đã cứu các thuyền viên tàu ông Bình rồi đưa vào đảo Cồn Cỏ sơ cứu, an toàn tính mạng. Có hai ngư dân bị thương ở vùng đầu.

Cùng với đó, các tàu cá Quảng Trị điện báo với Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ, Cảnh sát biển, Chủ tịch UBND xã Gio Việt và các cơ quan liên quan. Đồng thời, nhiều tàu cá Quảng Trị đã đuổi theo tàu không biển số đang chạy về hướng Nam.

Ngư dân tàu ông Bình được cứu, đưa vào đảo Cồn Cỏ. Ảnh: N.V

Ngư dân Lương Văn Quang kể lại, sau khi biết tàu ông Bình bị tấn công, nhiều tàu đã đuổi theo chiếc tàu tấn công khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ trước khi chặn được.

Một ngư dân khác kể, vào khoảng 8h40, trên vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ xuất hiện mưa to, gió lớn nên các tàu cá chạy tàu về hướng âu tàu Cồn Cỏ. Trên đường di chuyển, tàu cá ngư dân Quảng Trị gặp tàu không có biển số không bật đèn tín hiệu nên nhắc nhở. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Thuyền viên tàu không biển số đã ném chai lọ vào tàu cá ông Bình. Tàu ông Bình đuổi theo thì bị tàu không biển số ném nhiều bộc phá. Trong đó, có 1 quả bộc phá trúng tàu ông Bình gây nổ, khiến tàu ông Bình chìm.

Nguồn tin của PV Dân Việt ở Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi chặn tàu không biển số và khai thác thông tin thì tàu không biển số khai báo là do va chạm chứ không có chuyện ném bộc phá.

Hiện lực lượng chức năng đang lai dắt tàu không biển số vào bờ để tiếp tục điều tra vụ việc.

Các thuyền viên trên tàu cá ông Bình gồm: Trương Bình, Trương Chiến, Võ Thanh Kề, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Hậu, Võ Trọng Đạo, Hoàng Văn Đới 8, Dương Thế Mót, Nguyễn Văn Ba.

Clip vụ việc. Clip: Ngư dân Hiển cung cấp.

Quyền Đội trưởng Quản lý thị trường số 2 ở Bình Thuận bị bắt vì nhận tiền của doanh nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thăng, quyền Đội trưởng Đội QLTT số 2, thuộc Cục QLTT Bình Thuận về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Ông Trần Văn Thăng, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận bi bắt về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ". Ảnh: BTO-CTV

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Thăng tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2, đóng trên địa bàn phường Tân An, thị xã La Gi và nhà riêng của ông Thăng tại thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Cuộc khám xét dưới sự chứng kiến của người thân và đại diện chính quyền địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đất sét cùng với đoàn liên ngành của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, ông Thăng cùng nhiều thuộc cấp của Đội QLTT số 2 đã có hành vi nhận tiền của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công vụ.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở hai nhân viên của ông Thăng là Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án hiện đang được Công an huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục mở rộng điều tra với những người có liên quan.