TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm chém người tử vong; dùng kéo đâm bạn nhậu trọng thương

Bắt giữ nghi phạm chém người tử vong

Ngày 11/2, liên quan đến vụ chém người tử vong tại huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) vào rạng sáng 10/2, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1983, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Trước đó, đêm 9/2, Hoàng Thị Thương (SN 1985, ngụ huyện Bù Đốp) xảy ra mâu thuẫn với chồng cũ tên Hải (ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp). Khi biết được chuyện, khoảng 0h ngày 10/2, Phạm Văn Nhu (SN 1986, chồng Hoàng Thị Thương) cùng một số người khác kéo đến nhà Hải để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Phạm Văn Nhu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau và đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hữu Nghĩa (em trai của Hải). Trong lúc đánh nhau, Nghĩa dùng dao chém nhiều nhát vào người Phạm Văn Nhu, khiến Nhu gục ngã xuống đất.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Nghĩa là nghi phạm liên quan vụ án nên ra lệnh bắt khẩn cấp đối với người này, đồng thời tiếp tục triệu tập những người liên quan để xác minh, xử lý.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Nguồn: CAND

Bước đầu, Nguyễn Hữu Nghĩa khai nhận, do thấy Phạm Văn Nhu cầm mũ bảo hiểm đánh em gái của mình nên tức giận chạy vào nhà lấy dao đuổi theo chém, khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Khởi tố đối tượng dùng kéo đâm bạn nhậu trọng thương

Ngày 12/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1980, trú tại huyện Nga Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng. Nguồn: Công Lý

Trước đó, vào khoảng 20h30' ngày 18/1, tại trang trại của gia đình anh N.V.N. (ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn), anh T.V.T. (SN 1982) và một số thanh niên cùng thôn tổ chức uống rượu.

Trong quá trình uống rượu, giữa anh T.V.T. và Nguyễn Văn Hưng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát. Tại đây, Hưng đã dùng một chiếc kéo có sẵn tại trang trại tấn công vào vùng mặt, ngực, cổ và phía sau lưng anh T.V.T.

Hậu quả, anh T.V.T. bị thương nặng, phải đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nam thanh niên trên thuyền bỗng nhiên trúng đạn tử vong

Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Quý về hành vi "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tang vật vụ án. Nguồn: TPO

Trước đó, hồi 7h30’ ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc, khoảng 5h30’ cùng ngày, tại khu vực lòng sông Cầu thuộc địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên, anh Ngô Văn Thành (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) khi đang ở trên thuyền của gia đình thì bị trúng đạn vào vùng ngực trái dẫn đến tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra xác minh làm rõ, sớm bắt giữ đối tượng.

Ngày 4/2, cơ quan công an đã điều tra làm rõ, vận động đối tượng Nguyễn Huy Quý (SN 1998, trú tại tổ dân phố Đầm, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đầu thú về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an vận động đối tượng Lục Văn Thi (SN 1979, trú tại tổ dân phố Đầm, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đầu thú về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng (loại súng khí nén PCP), 229 viên đạn cùng nhiều linh kiện lắp ráp súng PCP.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Quý và Lục Văn Thi để điều tra xử lý các đối tượng theo quy định.

Hỗ trợ giúp bạn chạy trốn sau khi bạn gây án giết người

Liên quan đến vụ án giết người do mâu thuẫn trong bữa nhậu xảy ra tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về tội "Che giấu tội phạm".

Đối tượng bị khởi tố là Hoàng Văn Tiến (SN 2000, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên). Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn.

Đối tượng Hoàng Văn Tiến bị bắt giữ. Nguồn: ANTĐ

Theo tài liệu điều tra, tối 25/1, Lê Chí Hưng (SN 1996, trú tại phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến nhà anh Phan Văn Đ (SN 1990, trú tại xã Phúc Khoa) uống rượu cùng nhiều người; trong đó có Hoàng Văn Tiến (SN 2000), Tàng Văn H. (SN 1993), Phan Văn Q (SN 1993) và Hoàng Văn Đ (SN 1992), đều trú tại bản Nậm Bon.

Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc uống rượu, giữa Hưng và những người bạn nhậu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Hưng đã rút dao bấm trong túi quần đâm vào cổ anh H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy vậy, 3 người đàn ông lao vào can ngăn thì bị Hưng đâm bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Tiến biết rõ việc Hưng đã giết người, nhưng Tiến vẫn không trình báo cơ quan chức năng, mà còn chở Hưng đi lẩn trốn, hỗ trợ liên hệ xe taxi và tạo điều kiện để Hưng thoát khỏi địa phương. Hành vi này gây cản trở quá trình điều tra, truy bắt tội phạm.

Đến 2h ngày 26/1, Lê Chí Hưng bị bắt tại Km100+200, QL4D thuộc phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, thu giữ trên người đối tượng một con dao gấp, test nồng độ cồn cho kết quả 0,685mg/lít khí thở.

Vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt một nữ Phó Chủ tịch xã

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phùng Thị Sim (49 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Phùng Thị Sim. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, năm 2024, Phùng Thị Sim đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện dự án chăn nuôi dúi thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Đôn Phong, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.