TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm giết người rồi chở bạn gái bỏ trốn; lời khai kẻ giết người yêu

Bắt nghi phạm giết người rồi chở bạn gái bỏ trốn

Chiều 7/3, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận đã chặn bắt được nghi phạm gây án mạng tại Đồng Nai, bị tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận khống chế nghi phạm vừa gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Nai. Ảnh: CTV

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai báo tin về một đối tượng vừa gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và đang trên đường lẩn trốn theo hướng về tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Tánh Linh đã triển khai lực lượng truy bắt.

Đến khoảng 15 giờ chiều 7/3, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã khống chế, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Nhật Thanh (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang). Lúc bị bắt, đối tượng Thanh đang chở người yêu lẩn trốn khi đến địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Nguyễn Nhật Thanh sau khi bi Công an Bình Thuận khống chế. Ảnh: CTV

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục bàn giao nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Nguồn tin cho biết, Nguyễn Nhật Thanh có liên quan đến vụ án mạng tại tỉnh Đồng Nai.

Lời khai kẻ giết người yêu vì bị đòi chia tay

Chiều 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hùng Huynh (24 tuổi, trú tại xã Ea M'nang, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Đoàn Thị Yến N. (19 tuổi, trú cùng xã) từng là người yêu của Huynh.

Đối tượng Nguyễn Hùng Huynh (ra tay sát hại người yêu rồi tự sát bất thành) tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời khai ban đầu của Huynh tại cơ quan công an, tháng 10/2022, giữa Huynh và chị N. có quan hệ tình cảm yêu đương. Đến khoảng tháng 2/2025, chị N. nói Huynh không đủ khả năng lo được cuộc sống cho mình nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 6 giờ 55 phút ngày 6/3, Huynh đi bộ từ nhà mình qua nhà chị N. để nói chuyện thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Huynh nói: "Anh làm gì mà em đối xử với anh như thế". Chị N. đáp: "Tôi mệt mỏi lắm rồi, một là ông chết, hai là tôi chết".

Nghĩ bản thân không được tôn trọng, thách thức nên Huynh về nhà lấy 2 con dao (một con dao Thái Lan; một con dao cán gỗ lưỡi bằng kim loại dài khoảng 20cm) giấu vào người rồi quay lại nhà chị N. Khi gặp nhau, chị N. nói với Huynh "không còn gì với nhau nữa".

Sau đó, Huynh rút con dao Thái Lan đưa cho người yêu thì chị N. cầm lấy hướng về phía Huynh nhưng không gây thương tích gì. Thấy vậy, Huynh giật lấy con dao cất vào trong túi áo khoác của mình.

Sau đó, chị N. nói với Huynh: "Ông chết tôi để tang 3 năm". Nghe xong câu này, Huynh bực tức nên đã lấy con dao cán gỗ đâm nhiều nhát trúng vào vùng bụng người yêu khiến con dao bị gãy cán.

Sau đó, Huynh tiếp tục dùng con dao Thái Lan đuổi theo chị N. vào nhà đâm liên tiếp nhiều nhát đến khi lưỡi dao cong gập lại mới thôi.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hùng Huynh khai nhận: "Sau khi gây án xong, tôi vứt dao lại hiện trường rồi bỏ về nhà lấy một con dao khác đưa lên cứa vào cổ mình nhiều lần để tự sát. Tuy nhiên, do lưỡi dao cùn nên tự sát bất thành".

Sau đó, Huynh đến Công an xã Ea M'nang tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có 13 vết thương, trong đó có vết thương thấu phổi, mất máu cấp, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Bắt giang hồ Tuấn "trắng" - chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh

Ngày 7/3, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ: Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ và nhiều nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức xác minh, điều tra đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn "trắng" – là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự).

Trùm giang hồ Tuấn "trắng" bị bắt.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an nhận thấy, đối tượng Tuấn "trắng" (sinh năm 1968), nơi ở thành phố Hải Phòng, chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, thuộc khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Đối tượng này đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại 2 địa chỉ trên về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuấn "trắng" bị áp giải ra xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đấu tranh mở rộng, xem xét các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh khu dịch vụ tổng hợp phục vụ xe đường dài Ngọc Anh (trạm dừng nghỉ Ngọc Anh) do Nguyễn Văn Tuấn quản lý; hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản đối với nhiều bị hại khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu, thu giữ hơn 700 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do người Trung Quốc cầm đầu.

Cụ thể, 15h30 ngày 6/3, tại Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng, trụ sở tại tầng II, khách sạn Royal Lào Cai (thuộc tổ 7, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Khương Lỗi (sinh năm 1995) và Lưu Kiến Cơ (sinh năm 1975) cầm đầu.

Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng bị lực lượng công an bao vây. Nguồn: SKĐS

Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ… Khách chơi thắng, thua đổi chíp (phỉnh) ra tiền mặt (nhân dân tệ). Quy ước 1 phỉnh = 1 nhân dân tệ = 3.540 Việt Nam đồng.

Lực lượng công an đang thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án. Nguồn: SKĐS

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm tiền nhân dân tệ và phỉnh, quy đổi trị giá khoảng 720 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 50 bộ bài lá, 30 bộ máy tính, 12 màn hình, 90 chiếc điện thoại di động cùng nhiều phương tiện khác phục vụ hoạt động phạm tội.

Khách sạn Royal, nơi Bộ Công an triệt phá tụ điểm đánh bạc. Nguồn: SKĐS

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục khai thác các dữ liệu thông tin, mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Coco Lee Diamond Hà Nội bán vàng giả cho khách hàng, Cơ quan An ninh tìm bị hại

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (SN 1984, hiện ở tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra cho biết, Thái là người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra tìm bị hại mua vàng giả của Coco Lee Diamond Hà Nội. Ảnh: An ninh Thủ đô

Theo nhà chức trách, qua điều tra xác định Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn.

Thái cũng sử dụng vàng giả (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Thái đến cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.

Khi đến trình báo, người dân liên hệ gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường (ĐT 0692194085).