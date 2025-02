Bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con người tình rồi tự tử bất thành

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) lấy lời khai đối tượng Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi giết người.

Đối tượng Lương Quí Lộc. Ảnh: CACC.

Lộc được xác định là nghi phạm đã sát hại người phụ nữ cùng con trai của người này tại căn nhà trên địa bàn phường Hòa Lợi, TP.Bến Cát, sau đó tự tử nhưng không thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng làm 2 người tử vong tại một căn nhà trên.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an TP.Bến Cát điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là chị T (SN 1983) và con trai chị T là T.Q.P (SN 2017).

Qua làm việc nhanh, cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T và Lộc, dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T rồi tự tử nhưng không thành.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc 6 người chết ở Sơn La

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La) có 6 người tử vong, 9 người bị thương và danh tính cụ thể của các nạn nhân.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La) khiến xe khách bị biến dạng. Ảnh: Thiên Phượng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, 6 người tử vong gồm: Đỗ Xuân Th. - lái xe đầu kéo; Dương Thị Th. (sinh năm 1990), trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La. Nguyễn Thị Ng. (sinh năm 1994) cùng con là Văn Minh V. (sinh năm 2019), cùng trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Đoàn Văn Ph. (sinh năm 1950), trú tại tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Đoàn Văn T. (sinh năm 1960), trú tại tiểu khu 8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Thiên Phượng

9 người bị thương gồm: Văn Gia H. (sinh năm 2016), trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Đinh Văn Th. (sinh năm 1978), trú tại thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội; Phan Thị H. (sinh năm 1974), trú tại thôn Thụy Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Ngô Thị L. (sinh năm 1971), trú tại phường Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam; Lê Thị Ng. (sinh năm 1971), trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Nguyễn Văn H. (sinh năm 1962), trú tại phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Minh H. (sinh năm 1996), trú tại tổ dân phố Cáo Đỉnh 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội; Nguyễn Đình H. (sinh năm 1983), trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Nguyễn Dương Th. A. (sinh năm 2016), trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 21/2, xe ô tô khách mang BKS 26F. 009.XX (nhà xe Tuấn Béo) chạy tuyến Sơn La – Hà Nam lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội, đến địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi ngược chiều từ hướng Hà Nội lên Sơn La mang BKS 36R. 004.XX. Cú va chạm rất mạnh khiến 6 người tử vong tại chỗ.

Trong sáng 22/2, Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức họp triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tháo gỡ, di chuyển các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đối với 2 trường hợp chấn thương nặng; cùng với các lực lượng chức năng khác tiếp tục thu dọn hiện trường, phân luồng cho các phương tiện, tránh gây ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 6.

Tại cuộc họp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh, UBND huyện và Công an huyện Yên Châu, đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn cấp cứu, điều trị kịp thời đối với những người bị thương; phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên người bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Thiên Phượng





Clip: Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Yên Châu đêm 21/2.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tới thăm hỏi, động viên những người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; đồng thời chỉ đạo hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân tử vong số tiền là 5 triệu đồng/người, với người bị thương là 3 triệu đồng/người; tổ chức đến thăm viếng, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Nghi án thanh niên cầm hung khí khống chế nhân viên, cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop

Chiều 22/2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra, truy xét vụ nghi cướp tại cửa hàng FPT Shop trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây.

Theo một số nhân chứng, trưa cùng ngày, 1 thanh niên đi xe máy rồi vào bên trong cửa hàng để hỏi mua hàng. Tại đây, người này được cho đã dùng hung khí khống chế nhân viên để cướp tài sản.

Cửa hàng FPT nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Huy Trình.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Huy Trình.

Sau đó, đối tượng chạy ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát. Sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.

Bắt khẩn cấp tài xế ô tô bỏ chạy sau va chạm, kéo lê xe máy 3km

Ngày 22/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô đang di chuyển trên đường, kéo lê chiếc xe máy phía trước gầm ô tô gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, vụ việc xảy ra vào đêm 21/2 trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này, tài xế ô tô điều khiển phương tiện với tốc độ khá nhanh, kéo lê chiếc xe máy phía trước gầm ô tô.

Khoảnh khắc tài xế ô tô bỏ chạy, kéo lê xe máy trên đường. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: SKĐS

Thấy vậy, một số người đi đường lái xe máy đuổi theo để ngăn cản. Tuy nhiên, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục phóng đi, rồi tông ngã một chiếc xe máy đang di chuyển phía trước. Chiếc ô tô vẫn tiếp tục kéo lê xe máy hàng cây số cho đến khi đi vào ngõ và bị mắc kẹt.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được một tài xế xe máy ghi lại.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra trên đường 305B thuộc địa phận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước đầu xác định, tài xế điều khiển ô tô là Trần M.T. (trú tại tổ dân phố Đông Mướp, Hương Canh, huyện Bình Xuyên) va chạm với xe máy do ông Nguyễn V.S. (trú tại thị trấn Hương Canh) điều khiển.

Sau va chạm, ông S. dừng lại và xuống xe, còn T. lái xe ô tô bỏ chạy, kéo lê xe máy trên quãng đường khoảng 3km.

Khi ô tô chạy tới địa phận xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên), người dân đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại nhưng T. tiếp tục đạp ga gây ra va chạm với một xe máy khác trên đường. Rất may, người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Hiện Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp tài xế điều khiển ô tô.

Bị đánh nhập viện vì nhậu xong trêu chọc bạn gái của người có tiền án

Ngày 22/2, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vừa phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) làm rõ nhóm đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Nam) vào tối 20/2 vừa qua.

Đối tượng Huỳnh Vĩnh Hiệp (trái) và Trần Minh Tiến cùng tang vật vụ án. Ảnh: Đình Thiên

Theo đó, sau khi phát hiện clip người dân ghi lại cảnh hàng chục đối tượng rượt đuổi, đánh nhau trên đường được lan truyền trên mạng xã hội vào tối 20/2, Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định được 2 nhóm đối tượng, khoảng 12 người trú các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, tối 20/2, Phạm Ngọc Long (25 tuổi) và Phạm Đình Tôi (30 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn đi nhậu tại đường Ngô Văn Sở. Đến tối cùng ngày, nhóm này rời khỏi quán thì gặp bạn gái của Huỳnh Vĩnh Hiệp (26 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) nên có ý trêu chọc và đụng chạm vào người cô gái.

Thấy bạn gái bị chọc ghẹo, Huỳnh Vĩnh Hiệp cùng Trần Minh Tiến (28 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có lời qua tiếng lại với nhóm của Phạm Ngọc Long và 2 bên xảy ra xô xát.

Hiệp, Tiến và nhóm bạn sau đó đã dùng gậy ba trắc thủ sẵn trong cốp xe tấn công Phạm Ngọc Long và Phạm Đình Tôi gây thương tích nặng, sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Liên Chiểu và Công an phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức truy xét, mời làm việc toàn bộ số đối tượng có liên quan. Được biết, Huỳnh Vĩnh Hiệp là đối tượng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và 1 tiền án về tội liên quan đến ma túy, vừa mới ra tù vào tháng 3/2024.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ Huỳnh Vĩnh Hiệp và Trần Minh Tiến; đồng thời, truy xét làm rõ hành vi của các đối tượng khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.