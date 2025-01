TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CA TP.HCM; giải cứu cô gái bị bắt cóc

Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM

Ngày 24/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an TP.HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ông Nguyễn Đăng Nam (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nguyên Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP.HCM) vì liên quan nhiều sai phạm khi còn công tác.

Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM Nguyễn Đăng Nam, khi còn đương chức. Ảnh: M.H

Trước đó, tháng 10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đăng Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - PC02), bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đăng Nam bị kỷ luật do có sai phạm trong thời gian làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM. Cụ thể, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra.

Những vi phạm của ông Nguyễn Đăng Nam rất nghiêm trọng, để một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của ngành công an.

Công an giải cứu thành công cô gái bị bắt cóc

Tối 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM chặn bắt nhóm đối tượng và giải cứu thành công cô gái bị bắt cóc.

Nhóm đối tượng bắt cóc cô gái bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 10h cùng ngày, Công an TP.Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L. (SN 1976) về việc con gái đang tạm trú tại TP.Vĩnh Long bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (phường Trường An, TP.Vĩnh Long) và đã đưa lên xe ôtô BKS: 60A-406.09 di chuyển về hướng TP.HCM.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời thông báo Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khẩn trương truy vết, đón lõng nhóm đối tượng để giải cứu cô gái bị bắt cóc.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt nóng được 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Thái (SN 2003), Lữ Văn Tâm, (SN 2001), Lê Thanh Chí (SN 2007), Phạm Nguyện Minh (SN 2002), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003) và Vũ (chưa rõ họ, tên đầy đủ, SN 1999, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do L.N.H. trong thời gian làm việc tại Đồng Nai có mượn tiền của nhóm đối tượng nói trên nhưng không có khả năng chi trả.

Đến khoảng đầu năm 2024, H. đã bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột tại phường 5 (TP.Vĩnh Long) sinh sống bằng nghề mua bán hàng online. Đến sáng 24/1, các đối tượng đã đặt hàng và yêu cầu H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim.

Khi H. đến địa điểm trên thì bị các đối tượng khống chế, đưa lên xe và chạy về hướng TP.HCM.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người hành hung phụ nữ đang mang thai tại cửa hàng thủy sinh bị khởi tố

Ngày 24/1, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lý (SN 1984, thường trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội Cố ý gây thương tích. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thủ Đức phê chuẩn.

Nguyễn Thị Lý là người đã có hành vi hành hung chị T.T.B.P (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai) tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước vào ngày 22/3/2024.

Camera ghi lại thời điểm chị P bị bà Lý hành hung. Ảnh cắt tử clip.

Theo hồ sơ, trưa 22/3/2024, khi cả hai đang ở trong nhà thì bà Lý cùng chồng là Vũ Hoài Nam (SN 1984, ngụ quận 1. TP.HCM), chủ cửa hàng thủy sinh Haki đến trước cửa hàng thủy sinh Bích Phương, nơi ở của gia đình. Vợ chồng bà Lý dùng điện thoại quay phim lại và tự ý đẩy cổng, mở cửa xông vào bên trong.

Khi xông vào bên trong, người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng. Sau lời qua tiếng lại, người phụ nữ này dùng tay tát vào mặt rồi túm tóc, đánh liên tục vào người chị P.

Lực lượng chức năng có mặt trước cửa hàng thủy sinh Bích Phương.

Bên trong cửa hàng thủy sinh Bích Phương - nơi chị P bị hành hung.

Chồng chị P cho biết, thời điểm bị hành hung, chị P đang mang thai.

"Mặc dù vợ tôi và tôi liên tục la lớn là vợ đang có thai, nhưng Lý vẫn tiếp tục đánh. Sau khi bị hành hung thì vợ tôi bị đau bụng âm ỉ, đau vùng da đầu nên được đưa đến bệnh viện khám, kết quả vợ tôi được kết luận bị xuất huyết buồng trứng bên trái", anh Hậu nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Hậu đã đến Công an phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) trình báo và yêu cầu xử lý hình sự với vợ chồng bà Lý.

Qua giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị P tại thời điểm giám định là 1%.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi của bà Lý dùng tay đánh chị P gây thương tích với tỉ lệ 1%, chưa đủ định lượng xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Ngay sau đó, chị P đã có đơn khiếu nại về việc không khởi tố vụ án hình sự đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức. Sau đó, đại tá Trần Văn Hiếu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bác toàn bộ khiếu nại của chị P.

Chị P đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại về quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đến Viện KSND TP.Thủ Đức.

Viện KSND TP Thủ Đức nhận thấy, hành vi của bà Lý có đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm c, điểm i, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện bị hại có đơn yêu cầu khởi tố hành vi của Lý, cả 2 bên không thỏa thuận bồi thường dân sự được, cần thiết khởi tố hành vi của Lý theo quy định. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức ra quyết định không khởi tố và quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức là chưa có căn cứ.

Một nữ giáo viên đang nuôi 2 con nhỏ nghi bị sát hại trong rừng ở Lào Cai

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Tả Van Chư (huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: Vào khoảng 21 giờ tối 23/1, người dân phát hiện dưới rãnh khe sâu thuộc khu rừng già có một người tử vong bất thường. Khu vực nạn nhân gặp nạn cách Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khoảng hơn 1km.

Nạn nhân được xác định là Ng.L.Th. (SN 1996), giáo viên Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà. Cô giáo Th. mới được vào biên chế.

Ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Tả Van Chư cho biết thêm: Sáng 24/1, nghi phạm sát hại đã ra Công an xã Tả Van Chư đầu thú, bước đầu xác định nghi phạm là giáo viên cùng trường. Tuy nhiên, hiện nghi phạm đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do tâm lý không ổn định nên chưa lấy được lời khai.

Được biết, nữ giáo viên Ng.L.Th. hiện đang nuôi 2 con nhỏ, chồng đang đi xuất khẩu lao động, gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ.

Bắt thanh niên quay clip, chụp ảnh các sai phạm để tống tiền

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Trương Hải Trọng (là thành viên trong nhóm "L.V.T" trên mạng xã hội, SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trọng bị cảnh sát bắt quả tang vào ngày 23/1 khi đang cưỡng đoạt tài sản của cá nhân trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trương Hải Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo công an, thủ đoạn của Trọng là sử dụng các thiết bị ghi hình để quay phim, chụp ảnh các sai phạm trong quá trình hoạt động của các cá nhân, sau đó dùng các thông tin, hình ảnh nêu trên liên hệ với các cá nhân để đe dọa, tống tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thông báo tổ chức, cá nhân là người bị hại của Trương Hải Trọng nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại: 0693.480.182) để được hướng dẫn, giải quyết.