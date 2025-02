TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nhóm đối tượng vô cớ chém người đi đường; phát hiện thi thể cột vào đầu bơm nước

Bắt nhóm đối tượng vô cớ chém người đi đường

Ngày 6/2, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can về tội giết người đối với nhóm thanh thiếu niên cầm dao, chai bia… vô cớ chém người đi đường.

Các bị can gồm Đinh Mít Na (18 tuổi), Đinh Văn Dĩ (20 tuổi), Đinh Minh Thoáng (18 tuổi), Đinh Văn Duy (18 tuổi), Đinh Văn Miêu (20 tuổi), Đinh Văn Quang (16 tuổi), Đinh Văn Sơn (13 tuổi), Đinh Văn Thề (28 tuổi) và Mai Thiếu Thiên (18 tuổi), cùng trú xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Bị can Đinh Mít Na tại cơ quan công an. Ảnh Công an Quảng Ngãi. Nguồn: SKĐS

Theo điều tra, sau khi uống rượu, cả nhóm "nổi hứng" rủ nhau tìm người đi đường đánh. Na dù nhỏ tuổi nhưng "máu" nhất, đã mở cốp xe lấy dao cầm trên tay. Cả nhóm chạy xe theo quốc lộ 24B về hướng xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà.

Thấy quán tạp hóa bên đường có nhiều vỏ chai, Na bảo cả nhóm lấy cầm theo, nếu gặp người đi đường nào thì đánh người đó. Chạy trên quốc lộ 24B đến tận xã Sơn Kỳ mà không thấy ai để đánh, cả nhóm quay lại.

Về đến thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, nhóm thanh thiếu niên thấy anh Đinh Văn Dũng (19 tuổi) lái xe máy chở Đinh Văn Sỹ (19 tuổi) và Đinh Văn Vĩ (19 tuổi), cùng trú xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà chạy chiều ngược lại. Lập tức, nhóm quay xe đuổi theo, Na dùng vỏ chai ném trúng Vĩ. Tình huống bất ngờ và không hiểu chuyện gì, nhưng trước sự manh động của nhóm Na, Dũng tăng ga bỏ chạy.

Nhóm Na tiếp tục truy đuổi và chặn được đầu xe của Dũng. Na cầm dao lao đến. Thấy vậy Vĩ, Dũng chạy thoát thân. Sỹ không chạy kịp đã bị Na chém mạnh hai nhát vào đầu. Rất may, Sỹ có mũ bảo hiểm nên giảm thương tích.

Chém Sỹ xong, nhóm Na tiếp tục tìm Vĩ và Dũng nhưng không thấy. Lúc này Sỹ thấy đầu chảy máu đã bỏ chạy. Na tiếp tục vác dao cùng đồng bọn đuổi chém. May mắn, Sỹ chạy xuống ruộng lúa ven đường, trốn thoát.

Chém người xong, nhóm bỏ về. Nạn nhân Sỹ được đưa đi cấp cứu.

Trước sự manh động, côn đồ của nhóm thanh thiếu niên vô cớ chém người, sau khi củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố các bị can về tội giết người, thi hành lệnh bắt tạm giam Na, Dĩ, Duy, Miêu, Quang, Sơn, Thề. Thoáng và Thiên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phát hiện thi thể cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) ngày 6/2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc một người tử vong bất thường dưới sông.

Theo kết quả ban đầu, khoảng 13h ngày 5/2, người dân phát hiện thi thể một người nổi trên kênh Trâm Bầu (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười). Thi thể nạn nhân bị buộc vào một đầu bơm nước (loại đầu bò để bơm nước).

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là B.V.Y. (16 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa).

Công an cũng xác định Nguyễn Hữu Nghĩa (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là người cuối cùng chở Y. vào tối 3/2, trước khi nạn nhân mất tích.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai cùng Y. đi trộm 2 mô tơ bơm nước của người dân. Trong quá trình vận chuyển mô tơ sang kênh Trâm Bầu, Y. buộc đầu bơm của mô tơ vào phần bụng mình để bơi qua sông.

Tuy nhiên, do đầu bơm nặng nên Y. bị đuối nước tử vong. Nghĩa tìm Y. không được nên bỏ về nhà.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ chửi bới, đánh CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 6/2, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tạm giữ hình sự bà Hồ Thị Tuyết Mai (SN 1976, ở phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 4/2, tổ công tác Đội CSGT - trật tự, Công an TP.Quy Nhơn tuần tra đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Trần Phú thì phát hiện Nguyễn Hồ Quốc B (SN 1997 ở phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) điều khiển xe máy BKS 77L1-514.17 chở theo bà Hồ Thị Tuyết Mai và ông Nguyễn Văn N (SN 1981, ở huyện Tuy Phước) nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

B dừng xe lại nhưng vẫn ngồi trên xe, còn bà Mai và ông N xuống xe. Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với B nhưng B vẫn ngồi trên xe, cãi lại, không chấp hành yêu cầu. Tổ công tác sau đó đã khống chế đưa B xuống xe.

Lúc này, bà Mai có dấu hiệu say xỉn đến ngồi lên xe máy của B, đồng thời cản trở không cho tổ công tác làm nhiệm vụ. Không những vậy, bà Mai còn dùng tay đánh, chửi mắng và dùng mũ bảo hiểm đang đội trên đầu đánh vào vùng đầu của một cán bộ của tổ công tác.

Theo Đội CSGT - trật tự, Công an TP.Quy Nhơn, B sau đó chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác.

Qua kiểm tra, B có nồng độ cồn trên 0,4mg/l khí thở nên bị lập biên bản. Ngoài ra, tổ công tác còn lập biên bản xử phạt B lỗi vi phạm chở quá số người quy định.

Đòi nợ "sai cách", người đàn bà bị khởi tố về tội cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Hoàng Thúy Linh (sinh năm 1976) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1983, có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Linh và Tuấn Anh. Nguồn: ANTĐ

Ngày 2/2/2025, anh N.H.H đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tố giác bị một số đối tượng đánh gây thương tích. Công an phường Yên Phụ phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ, xác minh, điều tra làm rõ Linh và anh H quen biết từ đầu năm 2023.

Trong quá trình đó, anh H đã vay tiền của người thân Linh, do chị này đứng ra bảo lãnh. Cụ thể, tháng 3/2024, anh H vay 10 triệu đồng và hẹn 10 ngày sau trả. Tuy nhiên quá hẹn, anh H vẫn không trả tiền nên Linh đã đứng ra trả giúp. Một thời gian sau, Linh cần tiền, nói anh H trả nhưng người này chỉ chuyển 4 triệu đồng...

Đầu tháng 1/2025, Linh thuê anh H đến sơn sửa lại nhà cho người thân của mình. Quá trình sửa chữa hết 2 triệu tiền công và Linh đã trừ vào khoản tiền anh H nợ từ trước. Sau đó, anh H vay thêm 3,7 triệu đồng của Linh và tiếp tục... thất hẹn, khiến xảy ra mâu thuẫn.

Trong cuộc gặp tại nhà người thân của Linh ở quận Tây Hồ, anh H xin Linh cho làm thuê để trả nợ dần nhưng Linh không đồng ý. Linh cầm chiếc cốc thuỷ tinh ném anh H nhưng không trúng, nên tiếp tục lấy gậy gỗ đánh.

Không dừng lại, Linh đã yêu cầu anh H gọi điện cho người thân mang tiền đến trả. Do sợ nên anh H mở tài khoản của mình để chuyển trả Linh tiền nhưng chỉ còn gần 900.000 đồng, nên anh H đã phải đặt xe máy để lấy tiền trả nợ.

Do muốn lấy tiền ngay nên Linh gọi cho Tuấn Anh để anh H viết giấy bán xe Honda Lead với giá 7 triệu đồng cho người này.

Sau khi bị đánh gây thương tích, anh H đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu; giám định sơ bộ bị thương tích với tỉ lệ 18%.

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Linh, thu giữ 1 chiếc nhẫn (Linh khai đã đeo nhẫn khi đấm vào trán anh H gây thương tích). Về đối tượng Tuấn Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu 1 xe máy Honda Lead và 2 tờ giấy viết nội dung bán chiếc xe máy.

Tìm nữ sinh bỏ nhà đi từ mùng 5 Tết rồi mất tích

Công an phường Chiềng An (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) phát thông báo tìm kiếm cháu Quàng Hương Giang (SN 2008), học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu, đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên từ 2/2 (tức mùng 5 Tết) đến nay vẫn chưa về.

Theo cơ quan công an, ngày 3/2, chị Cà Thị Xuân (SN 1982, ở phường Chiềng An, TP.Sơn La) tới cơ quan công an trình báo, khoảng 15h ngày 2/2, con gái chị là Quàng Hương Giang đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên (con chị Xuân giới thiệu nam thanh niên tên là Nguyễn Trung Thành, SN 2007, quê ở Lâm Đồng), đến nay vẫn chưa về. Khi đi, cháu Giang có mang theo quần áo và đi xe đạp điện màu đen.

Cháu Quàng Hương Giang. Nguồn: CAND

Chị Cà Thị Xuân cho biết, tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa tìm được con gái. Tuy nhiên vào chiều cùng ngày, chị có nhận được bức thư tay do con gái viết, nhờ 3 bạn cùng lớp gửi cho chị với nội dung “do mẹ hay chửi và đánh nên con mới bỏ đi”.

Theo chị Xuân, vào ngày 29 Tết vừa qua, con gái chị dẫn một nam thanh niên tên Nguyễn Trung Thành về nhà và bảo bố mẹ cho cậu ta ở lại chơi Tết, tới khoảng tháng 4 nam thanh niên kia sẽ về quê.

“Thấy con gái nói vậy tôi liền từ chối và bảo với nam thanh niên kia rằng, chỉ cho cậu ta ở lại chơi qua ngày Tết rồi về quê, bởi con gái tôi đang tuổi ăn tuổi học”, chị Xuân thông tin.

Cũng theo chị Xuân, tới mùng 4 Tết, nam thanh niên kia bỏ đi, sau đó tới mùng 5 Tết thì cậu ta quay lại nhà chị để lấy một túi quần áo để quên. Sau đó, cả con gái chị cùng nam thanh niên kia mất liên lạc từ hôm đó tới nay.