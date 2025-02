TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nữ nghi phạm giết, cướp người đàn ông; chồng giết vợ, phân xác phi tang

Bắt nữ nghi phạm giết, cướp người đàn ông

Sáng 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ nghi phạm giết người đàn ông giao thịt heo rồi dìm xuống sông, xảy ra vào rạng sáng 18/2.

Nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 18/2, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới nằm dưới đám lục bình cặp bờ sông Ông Chưởng (thuộc tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nên trình báo cơ quan công an.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Qua kiểm tra phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ và bị cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu tội phạm "Giết người, Cướp tài sản", đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an huyện Chợ Mới tập trung phương tiện, lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong khoảng 48 giờ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, cùng trú tại địa phương với nạn nhân), đồng thời thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai nhận: Do vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có khả năng chi trả, Phương biết ông Thuận có đeo nhiều trang sức, hằng ngày khoảng 2 giờ sáng, ông Thuận đạp xe từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng nên Phương nảy sinh ý định giết ông Thuận để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Để thực hiện, Phương điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao và 1 cây búa dùng để đập thịt đi tìm ông Thuận. Khi đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, Phương thấy ông Thuận nên cả hai dừng xe nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông Thuận sơ hở, Phương dùng búa đập nhiều cái vào vùng đầu và dùng dao cắt nhiều cái vào cổ ông Thuận. Khi thấy ông Thuận đã chết, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên 2 tay của ông Thuận rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Hung khí trong vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Đến sáng 18/2, Phương đem 3 chiếc nhẫn vừa cướp của ông Thuận đi bán được trên 33 triệu đồng. Số tiền trên, một phần Phương đem trả nợ, số còn lại đem về nhà cất giấu.

Đến khoảng 19 giờ ngày 19/2, Phương đã bị lực lượng công an bắt giữ, khám xét nơi ở của Phương thu giữ hung khí gây án với nhiều đồ vật, tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội của Phương.

Hung khí trong vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phương về hành vi "Giết người, Cướp tài sản" và tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phá nhanh vụ án chồng giết vợ rồi phân xác vứt xuống biển phi tang

Tối 20/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá thành công vụ án chồng giết vợ và phân thi thể làm 3 phần vứt xuống biển phi tang.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Trần Bảo Uyên. Ảnh: CAQN

Theo hồ sơ, trước đó, ngày 10/2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy không còn nguyên vẹn và trình báo công an.

Với hiện trường bãi biển, nạn nhân bị trôi dạt vào bờ và chỉ có một phần thân thể đang phân hủy gây khó khăn lớn cho công tác điều tra.

Thiếu tá Trần Xuân Thành - Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết cắt tại vị trí cổ, vai trái và vùng bụng nghi do vật sắc cạnh gây nên.

Tử thi không có giấy tờ tùy thân; trên cổ tay trái đeo 4 vòng kim loại màu trắng; ngón áp út bàn tay trái đeo nhẫn kim loại màu trắng; thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 5 ngày. Kết quả tra cứu vân tay thu được từ tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ xác định nạn nhân là Trương Thị Tuyết T. (SN 1984, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Sau khi đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người", ngày 12/2, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Đối tượng Trần Bảo Uyên giết vợ, phân làm 3 khúc vứt xuống biển phi tang. Ảnh: CAQN

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo hết sức quyết liệt cho từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự và Ban chuyên án; phải tập trung tất cả các lực lượng, với tinh thần cao nhất, nỗ lực cao nhất, huy động mọi phương tiện để điều tra, sớm tìm ra hung thủ".

Với quyết tâm làm rõ vụ án, đưa hung thủ ra trước ánh sáng pháp luật, đồng thời trấn an dư luận, các lực lượng điều tra trong Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất.

Lực lượng công an đã xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân; tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp và dấu vết nghi là máu trên xe máy của Uyên. Kiểm tra camera nhà nạn nhân phát hiện lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng, đến 9 giờ 58 phút thì camera mất tín hiệu. Lực lượng công an đã kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan. Qua đó, xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên.

Mặc dù đối tượng rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối, tuy nhiên trước những lập luận sắc bén cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học không thể chối cãi qua quá trình dày công thu thập, điều tra của cán bộ công an về hành vi phạm tội, đối tượng Trần Bảo Uyên đã nhận tội là hung thủ ra tay dã man, nhẫn tâm giết vợ mình rồi tìm cách phi tang.

Đối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9 giờ ngày 6/2, Uyên dùng hung khí đánh vợ tử vong tại nơi ở, số 3 đường Ngô Thì Trí, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, rồi dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần, sau đó bỏ các phần thi thể và hung khí vào mền, bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà cất giấu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trần Bảo Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu, đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà vứt xuống biển phi tang.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh họp, chỉ đạo Ban chuyên án. Ảnh: CAQN

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Qua vụ án này, tôi đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần của các cán bộ điều tra viên, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự; các cán bộ hết sức quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ, không quản ngày đêm, mưu trí sáng tạo, rất tỉ mỉ thu thập từng tài liệu, gặp từng người dân để thu thập các tài liệu. Thứ hai là sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ, ở đây là Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đặc biệt, các biện pháp nghiệp vụ của ngành được áp dụng hiệu quả trong điều tra, làm rõ vụ án. Và cuối cùng là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh, định hướng cho Cơ quan điều tra, Ban chuyên án điều tra, khám phá thành công chuyên án".

Tạm giữ hình sự bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở giữ trẻ trái phép

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác.

Trần Thị Liên (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác. Ảnh: T.L

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/2, Công an xã Phước Lợi (huyện Bến Lức) nhận được đơn tố cáo về tội phạm của chị P.T.K.H (33 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tố cáo bà Liên có hành vi bạo hành con của chị là bé P.V (SN 2023).

Ngay sau đó, Công an xã Phước Lợi tiến hành xác minh vụ việc bà Liên nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại nhà riêng ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức từ năm 2024 đến nay, thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ hằng ngày. Việc bà Liên giữ trẻ là tự phát, không xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bé P.V được chị H. gửi bà Liên trông giữ trẻ cùng với 4 bé khác tại nhà bà Liên và vài ngày chị H. mới ghé thăm một lần.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 6h30 ngày 19/2, mẹ của một bé có phản ánh là bé P.V cắn một bé khác chảy máu ở lưng và có lời lẽ xúc phạm bà Liên. Sau đó, bà Liên dẫn bé này vào nhà chơi với bé P.V thì bé P.V tiếp tục cắn vào tay bé này. Khoảng 6 giờ 47 phút, bà Liên có những hành động bạo hành như nắm giật tóc, đè đầu bé P.V và dùng tay đánh vào tay và mặt nhiều lần; khi bé P.V đứng dậy thì bà Liên nắm tay, nắm chân kéo ngã xuống.

Đến khoảng 7h cùng ngày, trong lúc ăn, một bé khác tên N.G (SN 2023) ngậm cơm và phun ra ngoài thì bị bà Liên dùng tay đánh, giật tóc và ghì đầu xuống đất làm bé nằm úp mặt xuống đất và khóc. Sau khi có hành vi bạo hành, bà Liên bỏ mặc các bé, đi làm việc khác và tiếp tục chửi mắng các bé.

Sau khi tiến hành xác minh làm rõ, cơ quan công an đã hỗ trợ gia đình đưa 3 bé đến bệnh viện thăm khám. Cùng ngày, trên mạng xã hội cũng lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị một người phụ nữ nhiều lần dùng tay đánh, giật tóc và đẩy té nhào. Đoạn clip được cho là liên quan đến vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cô gái ở Hà Nội bị tạt axít đánh ghen trong đêm, công an bắt 9 đối tượng

Ngày 20/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vào hồi 22h20' ngày 12/2, Công an TX.Sơn Tây (TP.Hà Nội) nhận được tin báo, tối cùng ngày, chị H (SN 1995; HKTT: Thanh Ba, Phú Thọ) đi chơi về nhà trọ tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới xịt hơi cay vào mặt chị rồi dùng gậy sắt đánh vào 2 chân, tay và tạt axít vào vùng đùi, chân, tay của chị H. Hậu quả, chị H thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Xác định tính manh động của các đối tượng, đặc biệt là việc sử dụng axít nguy hiểm, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX.Sơn Tây và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Đỗ Văn Tân và Đỗ Thị Kim Phượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN

Đến ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 9 đối tượng gồm: Đỗ Văn Tân (SN 1976; HKTT: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội); Đỗ Thị Kim Phượng (SN 2000; HKTT: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội); Khuất Văn Tuy (SN 1991; HKTT: Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội); Phạm Xuân Tôn (SN 1987; HKTT: Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương); Phạm Đức Anh (SN 1989; HKTT: Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương); Lê Đức Dũng (SN 2009; HKTT: Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương); Trần Bá Quân (SN 2008; HKTT: Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương), Bùi Đình Ngạch (SN 1985; HKTT: Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương), Lê Văn Nhật (SN 1994; HKTT: Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương).

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định xuất phát từ việc con trai của Đỗ Văn Tân là Đ.Q.T đã có vợ và 2 con nhưng lại có quan hệ ngoài luồng với chị H.

Gia đình ngăn cấm không được nên ngày 11/2, Đỗ Văn Tân và con gái Tân là Đỗ Thị Kim Phượng đã thông qua Phạm Xuân Tôn giới thiệu để thuê Phạm Đức Anh, Lê Văn Nhật, Lê Đức Dũng, Trần Bá Quân đánh gãy chân và tạt axít vào người chị H với giá là 200 triệu đồng.

Đến tối 12/2, các đối tượng được Bùi Đình Ngạch chở đến thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây. Khi phát hiện chị H đang di chuyển về nhà trọ, Dũng chạy ra chặn lại rồi xịt hơi cay vào mắt chị H. Còn đối tượng Quân cầm gậy bóng chày vụt nhiều phát vào hai chân chị H khiến nạn nhân ngã xuống trước cửa phòng trọ. Sau đó, Nhật cầm chai axít tạt vào phần đùi, chân, tay nạn nhân rồi cả nhóm bỏ chạy ra xe ô tô tẩu thoát.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Cô gái nghi không có giấy phép lái xe điều khiển xe chở rác, tông chết 1 cụ bà

Tài xế xe chở rác biển số 60C – 703.07 để cô gái đi cùng lái xe chạy trên đường thuộc phường Bình Đa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và tông chết cụ bà đang đi xe đạp.

Hình ảnh cụ bà đi xe đạp bị xe tải tông trực diện ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 15/2. Clip: M.X

Ngày 20/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe tải chở rác đâm trực diện một cụ bà đi xe đạp. Theo xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 15/2.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, khi tai nạn xảy ra, người cầm lái là một người phụ nữ nghi không có bằng lái. Cụ bà sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định.