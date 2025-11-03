Chủ đề nóng

Pháp luật
Thứ hai, ngày 03/11/2025 06:02 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường

Thứ hai, ngày 03/11/2025 06:02 GMT+7
Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ trong nhà; diều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường; đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện khi còn mang còng số 8 ở chân... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ trong nhà

Ngày 2/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công hàng xóm rồi vào nhà cố thủ.

Con hẻm nơi người đàn ông gây án. Nguồn: BVPL

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng 1/11, ông P.V.H. (47 tuổi, ngụ đường 275, phường Tăng Nhơn Phú) bất ngờ lao ra tấn công người hàng xóm đang đi đổ rác, khiến nạn nhân bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong, ông H. trở về nhà, có biểu hiện bất thường.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực và vận động ông H. ra ngoài. Tuy nhiên, người này không hợp tác và có hành vi chống đối.

Đến trưa, căn nhà nơi ông H. cố thủ bất ngờ phát hỏa. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Lực lượng an ninh cơ sở và công an đang vận động người đàn ông ra làm việc. Nguồn: BVPL

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến khoảng 19h cùng ngày, công an đã khống chế, tước hung khí và đưa ông H. về trụ sở để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường

Ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 bố con tử vong bất thường.

Nạn nhân được xác định là ông T.C.G. (50 tuổi) và T.C.T. (29 tuổi, con trai ông G.), cùng trú tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ 2 bố con tử vong bất thường ở xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TH

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân địa phương phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương và bên cạnh nạn nhân có một con dao dính máu.

Sau đó, người dân đưa ông G. đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng người đàn ông này đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Đến sáng 2/11, lực lượng công an phát hiện anh T. treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400m.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an xã Tam Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện khi còn mang còng số 8 ở chân

Chiều 2/11, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng vào rạng sáng cùng ngày.

Đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng bị bắt và dẫn giải về cơ quan Công an Đà Nẵng. Clip: NDCC

Theo nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng bị bắt ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cách nơi đối tượng bỏ trốn khoảng hơn 5km.

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ảnh: ĐT

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, vào sáng 2/11, Công an TP.Đà Nẵng thông báo truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, khoảng 4h30 sáng cùng ngày (2/11), Li Shang Ze (SN. 1994, giới tính Nam, Quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng đang bị tạm giam về tội bắt giữ người trái pháp luật đã bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng về hướng đường Hải Phòng – Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

Khi bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng, đối tượng Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng đề nghị Công an các địa phương khẩn trương rà soát, bắt giữ đối tượng khi phát hiện.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu Trưởng Công an các phường, xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo đơn vị mình tập trung rà soát cư trú, camera an ninh... tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng Li Shang Ze.

Ngoài ra, vào sáng 2/11, một số trang mạng xã hội cũng như một số nhóm Zalo của các tổ dân phố trên địa bàn Đà Nẵng đã được thông báo về nội dung nêu trên. Người dân được khuyến cáo nếu có thông tin liên quan đối tượng thì liên hệ ngay đến công an gần nhất.

Việc bắt được đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng chỉ sau ít giờ đồng hồ một lần nữa thể hiện sự xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng và sự đồng lòng, trách nhiệm của người dân Đà Nẵng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khởi tố đối tượng đâm bạn nhậu trọng thương vì được khuyên "nghỉ uống"

Ngày 2/11, Công an xã Bình Thạnh Đông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh Phương, sinh năm 1982, cư trú ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Văn Thanh Phương. Nguồn: Báo An Giang

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/6, Nguyễn Văn Thanh Phương uống rượu cùng ba người khác. Phương uống được khoảng 3 ly rượu thì anh N.T.N khuyên nghỉ vì lo Phương say rượu về nhà quậy gia đình. Nghe vậy, Phương không nói gì, đứng dậy đi về nhà, 3 người còn lại tiếp tục ngồi nhậu.

Sau khi nhậu xong, anh N.T.N đi ngang nhà của Phương thì bất ngờ bị y cầm dao từ trong nhà xông ra đâm vào vùng bụng, tay của anh N. Thấy vậy, mọi người can ngăn và đưa anh N đi cấp cứu, kết quả giám định thương tích là 19%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh người vô cớ, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự bị bắt

Sáng 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc một đối tượng sau khi trộm cắp tài sản, trong tình trạng say xỉn đã có hành vi cố ý gây thương tích nghiêm trọng với một người dân.

Điều tra nhóm thanh, thiếu niên ở Tuyên Quang vô cớ dùng dao, vỏ chai bia đuổi chém người đi đường

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 28/10, C.V.T (SN 1990, ngụ xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) khi say xỉn đã bất ngờ xông vào nhà ông T.T (thôn Trà Xuân, xã Trà Bồng) nhưng bị chủ nhà đuổi ra ngoài.

Khi đi ra, C.T.V đã lấy 1 bình gốm và 1 ly trà bằng gốm để trên kệ ngoài hè, bất ngờ ném thẳng vào mặt vợ ông T.T là bà N.T.H (SN 1988), gây đa thương tích vùng gò má trái khiến nạn nhân phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trà Bồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Trà Bồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng công an mời đối tượng C.V.T về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Kết quả điều tra cho thấy, trước đó trong ngày, C.V.T đã nhậu say rồi vào quán hát karaoke, sau đó đi bộ về. Khi đi đến nhà ông T.T thì xảy ra vụ việc nói trên. Cũng trong ngày 28/10, C.V.T còn trộm 1 điện thoại di động của ông L.V.C (thôn Xuân Khương, xã Trà Bồng).

Theo hồ sơ, đối tượng C.V.T từng có 1 tiền sự, 2 tiền án về các tội danh: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” vào các năm 2008, 2010, 2015 tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương (trước đây).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

