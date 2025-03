TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém người tới tấp trên đường; bé trai 5 tuổi nghi bị cha dượng hành hạ gây tử vong

Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh vụ nam thanh niên chém người tới tấp trên đường

Ngày 28/3, tin từ Công an phường Đông Vệ (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc trong đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cầm vật giống dao chém tới tấp vào 1 thanh niên khác đi xe máy lan truyền trên mạng xã hội Facebook xảy ra trên địa bàn phường. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cảnh thanh niên cầm vật giống dao trên phố: Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 28/3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện video 2 thanh niên đánh nhau trên đường. Theo nội dung video, một thanh niên tay cầm vật giống như dao, thanh niên còn lại dùng tay không lao vào đánh nhau. Sự việc được cho là diễn ra tại đường Quang Trung, đoạn gần cầu Bố (TP.Thanh Hóa).

Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến sự việc, nhưng không ai dám vào can ngăn mà chỉ hô hào thanh niên bị chém chạy đi.

Video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm bình luận, bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ, manh động nêu trên.

Cảnh nam thanh niên cầm vật nghi là dao chém một thanh niên khác trên đường phố. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Công an phường Đông Vệ đã có mặt tại hiện trường. Do sự việc có tính chất nghiêm trọng và nạn nhân bị thương nặng nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý.

Bé trai 5 tuổi nghi bị cha dượng hành hạ gây tử vong

Sáng 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường (SN 1991, trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Trường được xác định là nghi phạm hành hạ dẫn đến cái chết cháu bé 5 tuổi là con riêng của vợ.

Công an áp giải Lê Văn Trường về trụ sở làm việc. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh (TX.Tân Châu) về vụ cháu K (SN 2020) chết bất thường nhưng gia đình đã mang đi mai táng; đồng thời, Công an phường Long Thạnh cũng nhận được đơn yêu cầu khai quật tử thi của cha ruột cháu K để làm rõ cái chết của con anh do có nhiều uẩn khúc, nghi vấn bị người tình của mẹ cháu sát hại.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng, nên đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị có liên quan tiến hành khai quật tử thi, nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ, nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu K là “sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách”.

Lực lượng chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi. Ảnh: CACC

Qua công tác điều tra, lực lượng công an nghi Lê Văn Trường (người chung sống như vợ chồng với mẹ của cháu K) là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của cháu K, nên tiến hành mời Trường và Nguyễn Thị Thúy Nguyên (mẹ ruột cháu K) về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Trường và Nguyên đều không thừa nhận đánh cháu K dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh, khai thác thì Trường và Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Thị Thúy Nguyên (SN 1994) và T.V.K (SN 1985, tỉnh Cà Mau) chung sống với nhau như vợ chồng và có với nhau 2 người con là K (SN 2020) và một bé (SN 2022).

Đến khoảng giữa năm 2024, Nguyên và K. phát sinh mâu thuẫn chuyện tình cảm nên T.V.K bỏ đi Bình Dương làm thuê. Trong thời gian này, Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với Trường.



Lê Văn Trường khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau thời gian thuê phòng trọ sinh sống tại tỉnh Bình Dương, đến giáp Tết 2025, Trường đưa Nguyên và 2 cháu K và A về nhà sống cùng với gia đình Trường ở TX.Tân Châu, tỉnh An Giang.

Thời gian gần đây, Trường bực tức việc cháu K không nghe lời, hay đòi hỏi nhiều thứ nên Trường đã nhiều lần đánh K.

Đến khoảng 16 giờ ngày 23/3, khi Trường đi làm về thì K đòi Trường chở đi tìm mẹ nên Trường bực tức lôi K vào phòng ngủ của Trường rồi dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào vùng bụng và người K thì mẹ Trường phát hiện vào can ngăn.

Mấy ngày sau, K bị nóng sốt nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện, cho rằng K bị sốt thông thường. Đến sáng 26/3, thấy K có biểu hiện mệt mỏi nhưng Trường vẫn chở K đến nhà trẻ.

Trên đường đi, K bất ngờ ngất xỉu nên Trường chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu để cấp cứu, được khoảng 20 phút thì K tử vong.

Sau đó, Nguyên cùng Trường đưa K về nhà mẹ ruột của Nguyên ở phường Long Hưng, TX.Tân Châu khâm liệm, đến chiều cùng ngày thì đưa đi mai táng.

Ngoài ra, Nguyên còn khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh K. Những lần đánh như vậy, K đau đớn van xin thì Nguyên mới ngưng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Thông tin mới phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án. Các bị cáo bị truy tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỷ đồng), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỷ đồng) và Rửa tiền (hơn 445.000 tỷ đồng).

Tại phiên sơ thẩm năm 2024, TAND TP.HCM tuyên phạt Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 bị hại, tương ứng với mỗi trái phiếu doanh nghiệp có mệnh giá 100.000 đồng.

Các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: X.H.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (52 tuổi, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB) bị tuyên tù chung thân trong giai đoạn một của vụ án, với tội Tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Ở giai đoạn 2, bị cáo tiếp tục bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Văn kháng cáo, cho rằng bản án sơ thẩm quy kết trách nhiệm chưa chính xác. Bị cáo khẳng định chỉ tham gia phát hành trái phiếu tại Công ty An Đông và Công ty Quang Thuận, với số trái phiếu chưa chuyển nhượng khoảng 8.000 tỷ đồng, thay vì 28.000 tỷ đồng như cáo trạng nêu.

Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo Văn khai rằng ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian tài chính và các giao dịch đều có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Do đó, bị cáo không ý thức được rằng việc ký duyệt các giao dịch này là vi phạm pháp luật.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bác bỏ cáo buộc chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Trương Mỹ Lan trong quá trình phát hành trái phiếu. Bị cáo cho rằng ngân hàng không phải là đơn vị phát hành, mà chỉ đóng vai trò phân phối, nên không thể quy kết trách nhiệm cho mình chỉ vì tham gia một bữa ăn cùng bị cáo Lan.

"Bị cáo Lan hay mời anh em ăn cơm", ông Văn nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng lên tiếng khẳng định bữa ăn trưa với bị cáo Văn và một số bị cáo khác trước đây chỉ là cuộc gặp mặt thông thường, không phải cuộc họp bàn bạc về phát hành trái phiếu như cáo trạng nêu.

"Buổi ăn trưa rất bình thường, không có buổi ăn cơm nào thong thả mà họp với người nước ngoài. Một tháng ở Việt Nam vài lần, bị cáo không nghĩ ăn cơm trở thành câu chuyện để phát hành trái phiếu", bà Trương Mỹ Lan nói.

Còn theo hồ sơ vụ án, tranh thủ một bữa trưa ở trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ở số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM), bà Lan đã mời Chủ tịch SCB lúc đó là Đinh Văn Thành, Tổng Giám đốc SCB lúc đó là Võ Tấn Hoàng Văn, Phó Tổng giám đốc SCB lúc đó là Nguyễn Phương Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI lúc đó Nguyễn Tiến Thành và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lúc đó là Hồ Bửu Phương đến cùng ăn.

Vẫn theo hồ sơ vụ án, bà Lan khai tại bữa cơm này đã ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, giao các cá nhân "chủ động nghiên cứu, thực hiện".

Bà Lan thừa nhận việc này là trái quy định của pháp luật vì không dùng tiền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ mà dùng để xử lý khủng hoảng tài chính của SCB.

Theo điều tra, hành vi phạm tội của nhóm bà Lan bắt đầu bằng việc thành lập các công ty "ma", không hoạt động, thuê người thành lập công ty, ký khống tài liệu… nhằm phục vụ các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát.

Tính đến tháng 10/2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.

Trong số các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát, có 656 công ty vay tiền của SCB, hiện 435 công ty còn dư nợ, đều thuộc nhóm 5 (không có khả năng thu hồi); 85 công ty được dùng để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty dùng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Có đủ các pháp nhân, nhóm Trương Mỹ Lan quyết định phát hành 25 gói trái phiếu từ năm 2018, tổng trị giá 30.869 tỷ đồng. Việc phát hành được thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và nhân viên Ngân hàng SCB.

Khi tiền bán trái phiếu được chuyển về, các bị cáo trong vụ thực hiện rút tiền mặt, đưa trực tiếp về nhà riêng của Trương Mỹ Lan hoặc cho một số cá nhân thuộc SCB quản lý. Một cách "tiêu tiền" khác là cho các cá nhân thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt sau đó nộp vào những tài khoản chỉ định rồi chuyển cho nhiều bên.

Qua đây, Trương Mỹ Lan và đồng phạm che giấu được dòng tiền thu từ việc phát hành trái phiếu.

Trở lại với diễn biến phiên tòa, cuối giờ làm việc sáng 28/3, sau phần xét hỏi, phiên tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào ngày 3/4 với phần tranh luận.

Bắt đối tượng tại Huế tham gia tổ chức khủng bố hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 28/3, Công an thành phố Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Ảnh: Đình Hồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Bình, cơ quan công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử để hoạt động cùng tang chứng, vật chứng liên quan hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Xuân Bình thông qua mạng Internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.

Nguyễn Xuân Bình thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện trực tuyến do "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" tổ chức, tham gia thực hiện cách thức rải truyền đơn, cách đối phó nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Bình tiến hành thu thập thông tin trái phép của gần 50 người dân để tiến hành trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Nhà nước Đệ tam Việt Nam cộng hòa.

Nguyễn Xuân Bình là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời". Ảnh: Đình Hồng.

Thực hiện sự hướng dẫn và chỉ đạo của tổ chức, Nguyễn Xuân Bình đã thu thập thông tin để cung cấp cho tổ chức phục vụ "trưng cầu dân ý" lập nên cái gọi là nhà nước "Đệ tam Việt Nam cộng hòa" do Đào Minh Quân cầm đầu.

Ngoài ra, để khuếch trương thanh thế, thực hiện chỉ đạo của tổ chức, Bình đã chuẩn bị truyền đơn, với ý đồ sẽ rải vào các dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

Bộ Công an đã xác định "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Phương thức hoạt động của tổ chức này là thường thu thập thông tin cá nhân, hứa hẹn nhận tiền từ nước ngoài để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia tổ chức.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời". Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.

Giết người ở Mỹ rồi nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng bị bắt sau 1 đêm

Ngày 28/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông tin về việc đơn vị này đã phối hợp bắt giữ và bàn giao Mica David Bass cho cơ quan chức năng Mỹ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cáo buộc giết người.

Trước đó, ngày 19/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận được thông tin từ Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Việt Nam về việc Mica David Bass, một công dân Mỹ bị truy nã quốc tế đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, truy tìm dấu vết và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc.

Cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra nơi lưu trú của đối tượng. Ảnh: CAND.

Tối cùng ngày, các trinh sát tiến hành rà soát hàng nghìn lượt khách nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đồng thời xác định địa điểm lưu trú dự kiến của nghi phạm tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, khi kiểm tra, đối tượng không có mặt tại đây.

Dựa trên dữ liệu camera, lực lượng chức năng phát hiện Mica David Bass đã di chuyển về trung tâm Hà Nội và xuống xe tại khu vực gần hồ Hoàn Kiếm. Đến 23h45, nghi phạm được phát hiện đang dùng bữa tại một quán ăn trong khu vực. Qua theo dõi, cảnh sát xác định Bass lưu trú tại một khách sạn ở phường Hàng Bạc.

Sau một đêm giám sát, đến sáng 20/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để triển khai kế hoạch bắt giữ. Đúng 10h cùng ngày, tổ công tác của Bộ Công an đã khống chế thành công nghi phạm. Chủ khách sạn chỉ thực sự bất ngờ khi biết vị khách nước ngoài mà họ tiếp đón chính là đối tượng bị truy nã tại Mỹ.