TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đã bắt được đối tượng đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ; ông Trần Đình Triển kháng cáo

Đã bắt được đối tượng đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 15/2, Công an huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Duy Khánh (SN 1991, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau 3 ngày trốn khỏi nơi tạm giữ.

Đối tượng Lê Văn Duy Khánh bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an huyện Thuận Bắc, khoảng 8 giờ sáng 15/2, lực lượng công an đã phát hiện Lê Văn Duy Khánh đang lẩn trốn trong rừng tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) nên tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an huyện Thuận Bắc đã bắt giữ và áp giải đối tượng về nơi giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Thuận Bắc, vào ngày 15/8/2024, bị can Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian tạm giữ, bị can Khánh đã lợi dụng khu vực này bị khuất tầm nhìn camera an ninh không thể quan sát được đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam trốn ra ngoài.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 11/2, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra thì phát hiện Khánh đã bỏ trốn.

Qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ xác định, khoảng 11 giờ 28 ngày 11/2, bị can Khánh đã trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam giữ trốn ra ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc đã ban hành quyết định (số 18/QĐTN) truy nã toàn quốc đối với bị can Lê Văn Duy Khánh.

Ông Trần Đình Triển kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm, khẳng định không phạm tội

Ông Trần Đình Triển thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội, nên kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.

Trước đó, hôm 10/1, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm 3 năm tù với bị cáo Trần Đình Triển về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Triển là Tiến sĩ luật, từng là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Hà Nội và Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân. Trước ngày hầu tòa một tuần, ông Triển bị đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Ông Trần Đình Triển kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thể hiện đây là phiên tòa công khai nhưng các phóng viên và người quan tâm bị chặn tại tầng 1 tòa án, không được lên phòng xử ở tầng 3 trụ sở TAND TP.Hà Nội.

Một trong những người bào chữa cho ông Triển, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết, thân chủ của mình đã viết đơn kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm ngay sau phiên xử.

Cụ thể, ông Triển thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội. Ông đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm 3 năm tù mình bị tuyên.

Tại cáo trạng vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng ngày 3/2/2013, bị cáo Trần Đình Triển đã tạo lập tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook mang tên "Trần Đình Triển", đăng ký với thông tin là luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân.

Tài khoản Facebook này chỉ do cá nhân ông Triển quản lý, sử dụng; không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác.

Trong quá trình hành nghề luật sư, bị cáo Trần Đình Triển nảy sinh bức xúc cá nhân, cho rằng ngành tòa án và việc điều hành của lãnh đạo TAND Tối cao có những vấn đề chưa hợp lý.

Thời gian từ ngày 23/4/2024 đến ngày 9/5/2024, bị cáo Trần Đình Triển soạn thảo và sử dụng ứng dụng Facebook cài đặt trên điện thoại di động để đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook "Trần Đình Triển".

Kết luận giám định thể hiện, thông tin đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân lãnh đạo TAND Tối cao. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bào chữa cho ông Triển tại tòa sơ thẩm, các luật sư nêu quan điểm, việc ông đăng nhận định cá nhân về tòa án, lãnh đạo tòa án lên Facebook không phải hành vi phạm tội; nếu có xâm phạm đến chủ thể khác, cũng chỉ ở mức xử phạt hành chính… nên cần trả tự do cho ông. Các quan điểm này bị TAND TP.Hà Nội bác bỏ.

Nhân viên cũ đột nhập kho hàng công ty trộm 1,7 tấn lông vũ

Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hơn 1,7 tấn nguyên liệu may mặc là lông vũ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, có địa chỉ tại phường Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 4/2/2025, thông tin vụ việc mất trộm tài sản là 114 bao lông vũ, có tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn đã được Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam trình báo tới Công an TP.Bắc Giang. Ngay sau đó, Công an TP.Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh và khởi tố vụ án.

Tang vật vụ án. Nguồn: CAND

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh khám xét, tạm giữ đối với 3 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đình Nghiệp (SN 1987), Nguyễn Văn Huy (SN 1991), đều trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Văn Hoàng khai nhận do trước đây có một thời gian làm việc tại Công ty Pearl Global Việt Nam nên biết đường đi, lối lại và kho chứa hàng.

Lợi dụng sự sơ hở của công ty nên đã cùng Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy nhiều lần trèo qua tường bao phía sau của công ty, đột nhập vào kho hàng qua mái nhà kho rồi tuồn tài sản ra ngoài qua cửa sổ, mang đến một điểm tập kết rồi tiêu thụ.

Các đối tượng trong vụ án. Nguồn: CAND

Tài sản là hàng hóa các đối tượng trộm cắp có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng.

Sau đó, các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng ở tỉnh khác qua mạng xã hội để bán, thu được khoảng 500 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng có chia cho Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy, còn lại giữ tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng trong vụ trộm. Nguồn: CAND

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời, thu hồi được 101 bao lông vũ.

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai Phạm Thành Chung (SN 1992, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng), để làm rõ hành vi cướp tài sản là kim loại vàng.

Công an kiểm đếm số vàng thu được tại nhà của Phạm Thành Chung. Nguồn: CAND

Bước đầu, Phạm Thành Chung khai nhận, cuối năm 2024, do chơi cá độ dưới hình thức tài xỉu bóng đá qua mạng, đối tượng thua khoảng 500 triệu đồng. Phần lớn số tiền dùng để cá độ, Phạm Thành Chung vay mượn của nhiều người. Để có tiền trả nợ, Chung đã nảy sinh hành vi cướp tài sản.

Sau khi lựa chọn được mục tiêu, sáng 13/2, đối tượng trộm một biển số xe máy của người dân dựng bên quốc lộ 20 rồi gắn vào xe của mình. Để qua mắt lực lượng chức năng, Phạm Thành Chung còn thay đổi quần áo để tránh bị phát hiện, nhận dạng. Chiều cùng này, thanh niên này điều khiển xe máy lên khu vực chợ mới huyện Di Linh, mua một cái búa của người bán đồ cũ bên đường giấu vào người.

Lựa chọn thời điểm tiệm vàng Như Ngọc Châu vắng khách, Phạm Thành Chung vào giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ rút búa ra, đập vỡ tủ kính, cướp đi nhiều sợi dây chuyền vàng.

Tên cướp điều khiển xe máy, chạy vào hướng xã Tân Lâm, huyện Di Linh rồi ngược ra TP.Bảo Lộc, vòng về xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Toàn bộ số vàng cướp được, Phạm Thành Chung bỏ vào hộp sữa bột, đem ra chôn giấu ngoài vườn.

Khuya 13/2, đối tượng ra vườn đào hộp sữa lên, lấy 4 sợi dây chuyền vàng rồi lại chôn hộp sữa đựng số vàng còn lại xuống đất. Phạm Thành Chung bắt xe khách tới TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và thuê phòng nghỉ ngủ lại qua đêm.

Sáng 14/2, Chung gọi điện rủ một người bạn đi ăn sáng, uống cà phê, rồi nhờ người này chở tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM khám bệnh. Dọc đường đi, Chung ghé vào tiệm kinh doanh vàng bạc, bán một sợi dây chuyền được 27 triệu đồng. Ba sợi dây chuyền còn lại, Chung đưa cho người bạn đi cùng nhờ cất giữ hộ.

Đối tượng Phạm Thành Chung thời điểm bị công an bắt giữ. Nguồn: CAND

Chiều 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Phạm Thành Chung khi đang lẩn trốn tại phường Tam Hòa. Khi hay tin Chung bị công an bắt giữ về hành vi cướp tài sản, người bạn đang giữ 3 sợi dây chuyền cho Chung đã tự nguyện đem số vàng trên tới cơ quan công an khai báo và giao nộp.

Khuya 14/2, sau khi di lý Phạm Thành Chung về địa phương, cơ quan điều tra đã khám xét nhà của đối tượng này. Công an đã phát hiện một hộp sữa bột, bên trong có 12 sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Đối tượng khai nhận, đây là tang vật của vụ cướp ở tiệm vàng Như Ngọc Châu chiều 13/2.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Dựng chuyện bị bắt cóc để moi tiền vợ trả nợ, thuê nhà trọ cho bạn gái

Ngày 15/2, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tiếp tục làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (45 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, chỗ ở hiện tại: Phường 5, TP.Vũng Tàu) để xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Việt. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5, TP.Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định dựng lên chuyện bản thân bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ mình là chị Trần T.N.

Cụ thể, trưa 14/2, Việt chở theo T. (19 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) đi từ TP.Vũng Tàu đến huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến khu vực rừng cao su, Việt điện thoại cho chị N. khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để được trả tự do.

Do lo sợ Việt gặp nguy hiểm nên chị N. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do Việt cung cấp và đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được thông tin và sự chỉ đạo của cấp trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh làm rõ.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15/2, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà đối tượng H.Q.T (sinh năm 1984) tại huyện Long Khánh thì phát hiện Nguyễn Hoàng Việt đang ngủ trong nhà của T.

Tại đây, Việt không có dấu hiệu gì của việc bị bắt trói hay đánh đập. Tổ công tác tiến hành mời các đối tượng có liên quan về Công an TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hoàng Việt đã khai nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết hiện đang thiếu nợ 38 triệu đồng nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt 60 triệu đồng từ chính người vợ của mình.

Việt còn khai nhận, trong khoảng thời gian này có quen biết một người phụ nữ khác tên X. Ngoài 38 triệu đồng dùng để trả nợ, số tiền còn lại Việt dự định sẽ để lại tiêu xài và trả tiền thuê trọ cho bạn gái tên X.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.