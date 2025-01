TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm bạn nhậu tử vong ngày giáp Tết; phát hiện thi thể cháy đen, nghi là bác sĩ

Đâm bạn nhậu tử vong ngày giáp Tết vì mâu thuẫn

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/1, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra trong lúc uống rượu tại nhà anh Phan Văn Đình (SN 1990, trú tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Đối tượng Lê Chí Hưng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Lê Chí Hưng đã dùng dao gấp bằng kim loại tấn công, khiến anh Tàng Văn Hoan (SN 1993) tử vong do vết thương vùng cổ gây mất máu cấp; ba nạn nhân khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, đối tượng Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) áp dụng các biện pháp điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Đến 2 giờ ngày 26/1, đối tượng Hưng đã bị bắt tại Km100+200, Quốc lộ 4D, thuộc phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa. Lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng một con dao gấp màu đen, test nồng độ cồn đối với Lê Chí Hưng cho kết quả 0,685mg/lít khí thở.

Theo điều tra, tối ngày 25/1, Lê Chí Hưng tham gia cuộc rượu tại nhà anh Phan Văn Đình. Trong bữa rượu, do mâu thuẫn bột phát khi lời qua tiếng lại, đối tượng Hưng đã dùng dao bấm đâm anh Tàng Văn Hoan tử vong do vết thương nghiêm trọng ở vùng cổ. Ba người khác gồm: Phan Văn Quyết (SN 1993), Phan Văn Đình và Hoàng Văn Đanh (SN 1992) bị xây xát nhẹ. Sau khi gây án Hưng đã bỏ trốn. Trước khi vụ việc xảy ra, Hưng không có mâu thuẫn cá nhân với các nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện thi thể cháy đen, nghi là bác sĩ

Ngày 26/1, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 1 người đàn ông có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

Phát hiện thi thể trong tình trạng bị cháy đen ở trong rừng. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 1 thi thể trong tình trạng cháy đen, tại tiểu khu 472B, thuộc địa bàn thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc liền trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể bị cháy là nam giới, trong tình trạng bị cháy đen không thể nhận dạng, các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Trọng Ng, hộ khẩu đăng ký thường trú tại thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc.

Theo điều tra cư trú, nạn nhân đang sinh sống tại quận 5 (TP.HCM) và đang làm bác sĩ tại 1 phòng khám đa khoa tư nhân, trên địa bàn TP.HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ rồi tự tử ngày giáp Tết

Thông tin ban đầu cơ quan chức năng huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết: Trưa 25/1, trên địa bàn xã Trần Phú (Na Rì) xảy ra vụ án mạng, chồng giết vợ rồi tự tử.

Hình ảnh minh hoạ bạo lực gia đình dẫn đến án mạng.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/1, tại thôn Đoàn Kết, xã Trần Phú, do mâu thuẫn gia đình, người chồng là S.L.H (sinh năm 1985) đã dùng dao đâm chết vợ là chị L.T.M (sinh năm 1987) rồi tự tử.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe tiếng cãi nhau và tiếng kêu thất thanh từ gia đình anh H, chị M.

Ngay khi nắm thông tin, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Gia đình anh H, chị M thuộc diện hộ cận nghèo, có 2 con hiện đang tuổi đi học.

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Chiều 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (SN 1982, quốc tịch người Trung Quốc) - là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Một số đối tượng trong đường dây tội phạm vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Nguồn: CAND

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (SN 2003, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (SN 2001, trú huyện Phong Điền, TP.Huế); N.T.N.A (SN 2004, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (SN 1991, trú TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP.Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Một đối tượng trong đường dây. Nguồn: CAND

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app như app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng công ty. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo với giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện, các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt nhóm đòi nợ thuê do "Hải lu" cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ nhóm đòi nợ thuê do "Hải lu" cầm đầu. Đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động đòi nợ thuê và siết nợ với nhiều thủ đoạn côn đồ, gây bức xúc trong dư luận.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Mai Hồng Hải (sinh năm 1973, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) là kẻ cầm đầu, đã có 4 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tổ chức đánh bạc.

“Hải lu” không trực tiếp cho vay nhưng lợi dụng “uy tín” xã hội để nhận các hợp đồng đòi nợ thuê. Sau đó, đối tượng chỉ đạo nhiều "đàn em" có tiền án, tiền sự sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, ép buộc "con nợ" phải trả tiền.

Quá trình điều tra xác định, nhóm “tay chân” của "Hải lu” gồm Phạm Ngọc An, tức “An phệ”, SN 1983, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật; Nguyễn Hưng Tiến, tức “Tiến đen”, SN 1977, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, đại diện pháp luật Công ty TNHH DV An Ninh Tâm An, có 1 tiền sự; Lê Xuân Thủy, SN 1980, trú tại Văn Giang, Hưng Yên, có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Đình Chiến, SN 1973, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam, có 1 tiền án và Hà Thanh Nam, SN 1988, nơi ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.

Ổ nhóm đòi nợ thuê do "Hải lu" cầm đầu bị bắt giữ. Nguồn: ANTĐ

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2024, nhóm “Hải lu” đã nhiều lần kéo đông người đến Công ty TNHH T.A (xã Dương Nội, huyện Hà Đông, Hà Nội) để đòi số tiền 4,1 tỷ đồng từ chị P.T.H., SN 1986, trú tại Thanh Hóa. Mặc dù chị Huyền không nợ nhóm “Hải lu”, các đối tượng vẫn sử dụng chiêu thức đe dọa, chửi bới, ép buộc chị H. phải viết giấy nhận nợ để hợp thức hóa khoản tiền.

Nhóm đối tượng thường kéo đông "đàn em" đến nơi làm việc hoặc quán cà phê đối diện công ty của nạn nhân để phô trương thanh thế. Chúng liên tục đe dọa, ép buộc chị Huyền viết giấy cam kết trả nợ.

Thực tế, vào khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa, sinh năm 1983, thường trú tại CH2702, tòa S6, KĐT Ciputra Sunshine City, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội nợ tiền của ông TSENG YU-SIN, tên thường gọi là Tăng - quốc tịch Đài Loan, nên ông Tăng đã ủy quyền cho Thành đòi Nghĩa số tiền 8 tỷ đồng.

Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền Nghĩa. Sau đó, Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi gặp Nghĩa để đòi tiền. Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nên Nghĩa đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị P.T.H. do từng làm ăn với nhau và ch H. nợ tiền Nghĩa.

Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, Nghĩa đã gọi điện cho “An phệ” để nhờ can thiệp, “An phệ” đã gọi điện nhờ “Hải lu”, đối tượng này đã gọi điện cho “Tiến đen”, dẫn khoảng hơn 10 đối tượng đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa.

Tại đây, sau khi gặp và biết “Hải lu”, “Tiến đen” là đối tượng “dân anh chị có tiếng” thì nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm “Hải lu”, “Tiến đen” chuyển sang đòi tiền của chị P.T.H.

Cả nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy - Chiến, Nghĩa cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50%.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2024, nhóm “Hải lu” đã thực hiện 7 lần đòi nợ, thu được tổng cộng 2,78 tỷ đồng từ chị H. Trong đó, ngày 1/4/2024, nhóm đối tượng này đã cưỡng ép nạn nhân viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng.

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.