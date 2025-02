TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh bé gái 2 tuổi tử vong; tin mới vụ nam thanh niên tưới xăng đốt mẹ

Khởi tố đối tượng đánh bé gái 2 tuổi tử vong

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mạc Hoàng Giang (SN 1995) về hành vi "Giết người"; Đỗ Văn Ngờ (SN 1998, cả hai cùng ngụ phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Theo điều tra, chị N.T.D.T. (SN 1997, ngụ phường Vĩnh Quang) có quen biết với Giang nên gửi con gái là bé D.T. (SN 2023) cho đối tượng này trông giữ tại nhà.

Chiều 17/2, trong lúc cho bé ăn, Giang bực tức vì bé không chịu ăn và tiểu ra nệm, nên đã dùng thanh gỗ vuông đánh liên tiếp, khiến cháu bé ngã xuống.

Đối tượng Giang. Nguồn: CAND

Sau đó, Giang tiếp tục lấy một đoạn ống nhựa đánh vào chân, tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể bé D.T..

Khoảng thời gian này, Ngờ đến nhà Giang chơi và phát hiện bé D.T. nằm dưới nền gạch bất động, toàn thân có nhiều vết bầm tím. Dù biết nạn nhân đã tử vong nhưng Ngờ không trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Công an TP.Rạch Giá nhanh chóng triển khai công tác điều tra.

Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của bé D.T. là do đa chấn thương, với nhiều vết xây xát da và bầm tụ máu ở nhiều bộ phận cơ thể, vỡ lách.

Tang vật vụ án. Nguồn: CAND

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một tấm ván gỗ dài 45,5cm; một ống nhựa màu trắng dài 66,5cm. Giang khai nhận đã sử dụng hai vật này để đánh bé D.T. vào ngày 17/2.

Công an tạm giữ hình sự nam thanh niên tưới xăng đốt mẹ ở Trà Vinh

Liên quan đến vụ nam thanh niên đốt mẹ rồi không cho người khác dập lửa ở Trà Vinh, sáng 25/2, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tạm giữ hình sự Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ tại ngụ phường 7, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng con trai đốt mẹ. Ảnh cắt từ clip

Trung cũng đã được được test nhanh ma túy, kết quả âm tính. Phía cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc có hành vi đốt mẹ và không cho người khác tiếp cận, dập lửa cứu người, Trung còn dùng côn nhị khúc, gạch, đá đánh vào vùng đầu và người bà N.N.P.L (45 tuổi, mẹ ruột của Trung).

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày hôm qua (24/2), Công an TP.Trà Vinh nhận tin báo của người dân về việc Trung tưới xăng lên người của mẹ mình là bà L. rồi châm lửa đốt.

Dương Quốc Trung - đối tượng đốt mẹ. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Tang vật được Công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Khi ngọn lửa cháy lên, người mẹ la lớn, kêu cứu nhưng Trung tiếp tục đổ thêm xăng vào người nạn nhân. Lúc này, 2 thanh niên gần đó đem bình chữa cháy đến dập lửa thì bị Trung ngăn cản.

Nhờ sự quyết liệt của 2 thanh niên, cuối cùng ngọn lửa cũng được khống chế. Tuy nhiên, Trung vẫn tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá đánh vào vùng đầu và người bà L.

Sau đó, một số người dân địa phương phát hiện vụ việc đã tiến hành khống chế đối tượng và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc được người dân quay clip, rồi đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công an xác minh clip vợ bị đánh nhập viện vì live stream cảnh chồng bị người khác hành hung

Ngày 25/2, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn khi mở đường vào khu vực đất rừng sản xuất. Hiện, Công an xã Đồng Hợp đã làm việc với các bên liên quan để giải quyết sự việc.

Hình ảnh người chồng bị thương, máu chảy ở phần tai. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, một clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người đàn ông bị hành hung chảy máu ở vùng đầu. Người phụ nữ (vợ của nạn nhân) đã sử dụng điện thoại để live stream cảnh chồng bị thương, đồng thời kêu gọi sự can thiệp.

Thấy người vợ đang phát trực tiếp, một người liên quan đến sự việc đã tiến lại hành hung. Sau đó, hai vợ chồng này bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) điều trị vết thương.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là người vợ bị thương sau khi live stream. Ảnh: MXH

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng chỉ đạo Công an xã Đồng Hợp điều tra, làm rõ sự việc.

Hiện, sự việc đang được Công an xã Đồng Hợp tiếp tục làm rõ.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá

Ngày 25/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng chức năng Bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu 3kg ma túy đá.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 24/2, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phòng PC04 Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức mật phục tại địa bàn xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), bắt giữ đối tượng A Khang (SN 2002, thường trú thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei).

Đối tượng A Khang (thứ 2 trái sang) và A Huyền (thứ 3 trái sang) cùng tang vật.

Tang vật thu được là 3kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua đấu tranh khai thác A Khang khai nhận, toàn bộ số tang vật ma túy trên được đối tượng A Huyền thuê vận chuyển từ xã Đăk Long ra xã Đăk Môn. Đến 15h30 cùng ngày, các lực lượng tiếp tục bắt giữ đối tượng A Huyền (SN 1999, thường trú thôn Măng Tách, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei).

Đối tượng A Huyền khai nhận, 3kg ma túy đá trên là của mình và thuê A Khang vận chuyển.

Các lực lượng đã hoàn tất hồ sơ bàn giao hai đối tượng và tang vật cho Phòng PC04 Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệu tập nhóm nữ sinh đánh hội đồng học sinh lớp 10

Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an huyện Yên Mô khẩn trương phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Yên Mô làm việc với Nguyễn Vũ Phương M trong vụ xô xát tối 18/2.

Ngày 25/2, Công an huyện Yên Mô cho biết đã điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, mâu thuẫn giữa một số học sinh nữ thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Yên Mô.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/2, tại tổ dân phố Đông Nhạc 2 (thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô), do có mâu thuẫn cá nhân, học sinh Nguyễn Vũ Phương M (sinh năm 2009, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô) và học sinh Tống Thị Minh L (sinh năm 2009, trú tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô) đã hẹn nhau để giải quyết.

Các nữ sinh liên quan đến vụ tấn công học sinh Tống Thị Minh L. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình đến điểm hẹn, Nguyễn Vũ Phương M có rủ thêm 4 bạn học đi cùng, trong quá trình nói chuyện, M và L tiếp tục xảy ra xích mích nên cả hai lao vào xô xát, đánh nhau.

Nguyễn Vũ Phương M cùng một số người bạn của M đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm tấn công L một số lần… Ngoài ra, Trịnh Thị Phương A, là bạn của M, đã sử dụng điện thoại di động quay lại sự việc và phát tán trên mạng xã hội.