TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đến chữa cháy bị chủ nhà đâm chết; tin mới vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Quốc

Ngày 5/2, thông tin từ lãnh đạo xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, chính quyền địa phương cùng gia đình nạn nhân vừa tổ chức hậu sự cho anh Quàng Văn Dương (SN 1983, Trưởng bản Pa Kín). Về phía anh Quàng Văn Hiển (SN 1991, Thôn đội trưởng bản Pa Kín, em trai anh Dương), hiện đã qua nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác của huyện Điện Biên cũng đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Hiện trường vụ việc Trưởng bản huy động người đến chữa cháy bị chủ nhà đâm tử vong và di ảnh nạn nhân xấu số.

Trước đó, vào rạng sáng 3/2, nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn tại nhà Vì Văn Tinh (SN 1979, bản Pa Kín), Công an xã Na Tông đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường.

Trên đường di chuyển đến hiện trường, tổ công tác bất ngờ bị Vì Văn Tinh núp trong bụi cây nhảy ra tấn công. Lúc này, đối tượng dùng dao đâm nhiều người khiến ông Quàng Văn Dương tử vong còn ông Quàng Văn Hiển bị thương.

Các thành viên của tổ công tác ngay sau đó đã tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ 2 dao nhọn và đưa nạn nhân bị đâm đi cấp cứu.

Trước đó vài ngày, do mâu thuẫn gia đình, vợ con Vì Văn Tinh đã đi khỏi nhà nên may mắn thoát chết.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Vì Văn Tinh mắc bệnh tâm thần, đã điều trị từ năm 2016 và đang trong danh sách quản lý người có biểu hiện tâm thần của Công an xã Na Tông. Vì Văn Tinh có bệnh án tại Trạm Y tế xã, được cấp phát thuốc điều trị hàng ngày và nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chiều 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác định tài xế Phạm Văn Nhân (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) có nồng độ cồn 0,516 mg/lít khí thở khi lái ôtô biển số 68E-010.11. Nồng độ cồn này vi phạm ở mức cao nhất theo quy định của Nghị định 100.

Hậu quả của hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ này đã gây tai nạn khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Đầu ôtô và 3 xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn.

Theo cơ quan điều tra, hơn 6h cùng ngày, Nhân lái xe 4 chỗ từ hướng phường Dương Đông về xã Cửa Cạn. Khi qua khỏi ngã ba vào ấp Ông Lang của xã Cửa Dương, Nhân chạy không đúng phần đường nên tông vào 3 xe máy chở 7 người.

Trong đó, xe máy biển số TP.HCM chở 4 người, gồm anh Phạm Hoàng Trung (34 tuổi), chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (39 tuổi) và 2 bé gái 6-8 tuổi. Do vết thương quá nặng, anh Trung và con gái 8 tuổi đã không qua khỏi tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Trong 4 người bị thương nặng có chị Ngọc và bé gái 6 tuổi. Một nạn nhân bị thương nhẹ là anh Nguyễn Khánh Linh (21 tuổi, ngụ xã Gành Dầu, TP Phú Quốc).

Xét thấy đây là tai nạn nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Quốc đã tạm giữ hình sự ông Nhân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo Nghị định 100/2019, người lái ôtô có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Chiều 5/2, thông tin từ Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một sòng đá gà có quy mô lớn, nằm trong một hẻm nhỏ, phía sau có khu vực đất trống với nhiều lối thoát ở phường Mũi Né.

Theo Công an TP.Phan Thiết, sau một thời gian theo dõi và bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm bắt quy luật hoạt động của trường gà, lúc 11 giờ trưa 5/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết phối hợp với lực lượng gồm hơn 50 cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ và công an các phường bất ngờ ập vào một tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại khu phố 5, phường Mũi Né.

Các đối tượng tham gia đá gà và phương tiện tại trường gà bị công an tạm giữ.

Tại đây, lực lượng công an đã tạm giữ tại hiện trường 39 người, 33 xe máy, 9 con gà đá và hơn 140 triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để phục vụ việc tổ chức đá gà ăn tiền.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định sòng gà trên do bà Phan Thị D. (SN 1972, người địa phương) đứng ra tổ chức.

Trường gà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu phố 5, phường Mũi Né, phía sau có một khu đất trống lớn. Để che giấu hành vi của mình, các đối tượng còn cử người cảnh giới bên ngoài trường gà và không cho người lạ đến gần.

Những con gà đá bị công an tạm giữ tại sòng gà.

Để triệt phá thành công tụ điểm đá gà ăn tiền này, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Phan Thiết đã xây dựng kế hoạch triệt phá bài bản, bố trí lực lượng truy bắt ở những nơi con bạc có thể bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Phan Thiết điều tra làm rõ.

Trưa 5/2, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh, điều tra vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai.

Khu vực lật thuyền nằm trên sông Đồng Nai đoạn gần cù lao Ba Xê.

Khu vực lật thuyền xảy ra tại đoạn gần Cù lao Ba Xê, thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Hậu quả khiến 12 người rơi xuống sông, trong đó có 1 phụ nữ tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (SN 1991), ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa cùng người thân đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân mua vé để đi chùa (chùa nằm trên Cù lao Ba Xê giữa sông Đồng Nai).

Chị H. gặp nạn trên đường đi chùa trở về.

Sau khi thăm chùa, chị H. cùng người nhà trở về bến đò Xưa thì thuyền chở chị H. va chạm với một tàu chở hàng. Hậu quả thuyền chở chị H. bị lật khiến 12 người trên thuyền bị rơi xuống sông.

Thấy vậy, lái thuyền và phụ lái cùng một số người dân đã nhanh chóng đến cứu đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên trong số đó chị H. bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Chị H. xuất phát từ bến đò Xưa và trên đường về lại bến đò thì gặp nạn.

Chị gái chị H. là chị T. cũng có mặt trên thuyền cho biết, thuyền và tàu chở hàng đã va chạm rất mạnh dẫn đến bị lật. Mọi người được cứu lên nhanh còn chị H. bị đuối nước tử vong.

Theo chị T., hiện chị H. đang mang thai nên sự cố xảy ra khiến gia đình đau lòng gấp bội. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.

Ngày 4/2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy bắt thêm Đào Văn Yên (48 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng liên quan trong vụ nổ súng vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn tại huyện Xuân Lộc.

Ba đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Yên được xác định là đối tượng còn lại đang bỏ trốn trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn gây hoang mang dư luận tại địa phương. Theo điều tra, Nghĩa mâu thuẫn với Sang trên Tiktok nên mượn súng của Phan Thanh Hiếu, 28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ đi giải quyết.

Trưa 1/2, Yên lái xe ô tô biển kiểm soát 72A-540.76 chở theo Nguyễn Hiếu Nghĩa, 42 tuổi, ngụ huyện Long Thành và Trịnh Minh Chung, 24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, đến trước cổng nhà anh Đỗ Thanh Sang (SN 1985), ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Nghĩa đã dùng súng bắn 2 phát vào khu vực nhà anh Sang. Sau đó, Yên lái xe ô tô chở Nghĩa và Chung về lại huyện Long Thành.

Khi nghe tin Nghĩa và Chung và Hiếu bị bắt giữ, Yên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nghĩa đưa súng cho Chung nhờ trả cho Hiếu. Chung giữ súng từ 14h đến 22h ngày 1/2 thì mang về huyện Cẩm Mỹ trả để cho Hiếu.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai, nguyên nhân là Sang lấy hình vợ của Nghĩa đăng lên bêu xấu, dẫn đến Nghĩa tức tối mượn súng của Hiếu, rồi cùng Chung đi qua nhà Sang để "giải quyết mâu thuẫn". Về nguồn gốc khẩu súng, công an xác định, Hiếu mua từ năm 2020 qua mạng xã hội với giá hơn 8 triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch.