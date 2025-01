TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng dao đâm chết đôi nam, nữ trên đê biển; lời khai vụ nữ giáo viên bị sát hại

Dùng dao đâm chết đôi nam, nữ trên đê biển

Ngày 27/1, thông tin từ UBND xã Hùng Hải (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là một đôi nam nữ, tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hai nạn nhân được xác định là H.N.T (SN 2006, trú tại xã Diễn Mỹ) và N.T.T.H (SN 2006, trú tại xã Hùng Hải, huyện Diễn Châu).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30' ngày 26/1, Đinh Văn Quyền (SN 1996, trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) hẹn nhóm bạn, trong đó có H.N.T và N.T.T.H đến khu vực đường đê biển thuộc xã Hùng Hải để đi chơi.

Trong lúc tụ tập, mâu thuẫn cá nhân nảy sinh, Quyền bất ngờ rút dao tấn công. Hậu quả, cả hai nạn nhân bị đâm và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đinh Văn Quyền bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lời khai vụ nữ giáo viên bị sát hại ở Lào Cai

Theo thông tin từ huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 23/1, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo của Công an xã Tả Van Chư (Bắc Hà) về việc phát hiện tử thi Ngô Lệ Th. (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Van Chư) tại khu vực đồi cây của ông Tráng Seo Sừ (thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Van Chư) khoảng 1km.

Theo lời khai, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ giáo viên Th. (Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Van Chư, huyện Bắc Hà) là do mâu thuẫn tình cảm. Ảnh: FBNV.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 24/1, Tải Văn Q. (SN 1986, trú tại thôn Na Áng B, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; là Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Van Chư) đến Công an xã Tả Van Chư đầu thú, nhưng do hoảng loạn nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà để điều trị.



Đến 8 giờ ngày 25/1, sau khi đã ổn định tinh thần, quá trình đấu tranh ban đầu, Q. khai rằng khoảng 22 giờ 40 phút ngày 21/1, Q. có tham dự buổi sinh nhật của chị V.K.L (ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà), quá trình tổ chức sinh nhật có ăn cơm và uống rượu tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Van Chư.

Quá trình ăn cơm có anh V.V.B (thị trấn Bắc Hà; giáo viên cùng trường) ngồi cạnh cô Th. và có cử chỉ thân mật với nhau nên Q. ghen tuông. Trong lúc mời rượu, B. có nói với Q. là B. yêu cô Th. nên càng làm Q. bực tức.

Sau khi tổ chức sinh nhật, khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, cô Th. vào phòng Q., cả hai đi bộ ra khu vực đồi cây cách trường khoảng 1km để nói chuyện, tại đây hai người có cãi cọ, giằng co nhau. Q. càng ghen và bực tức nên đã nảy sinh ý định tước đoạt tính mạng của cô Th.

Tiếp đó, Q. cởi áo khoác ngoài và áo phông màu đen bên trong của mình ra, dùng áo phông nhét vào mồm, đồng thời bịt miệng, mũi không cho cô Th. kêu và thở, một lúc sau không thấy cố Th. giãy giụa mới bỏ tay và lấy áo trong miệng nạn nhân ra. Q. cho tay vào mũi cô Th. thấy không còn thở, biết cô đã chết nên Q. tìm cách phi tang.

Q. kéo thi thể nạn nhân xuống bụi cây cách đó khoảng 1m đặt nằm đó, sau đó đi về phòng làm việc của mình lấy quần áo, băng dính, dây chun, kéo, máy tính xách tay, giày, túi bóng cho vào ba lô mang đi. Q. dắt xe mô tô của cô Th. ra cổng rồi nổ máy di chuyển đến chỗ giấu xác nạn nhân, nhưng rồi Q. không thực hiện, sợ bị phát hiện nên Q. tiếp tục kéo thi thể cô Th. xuống khu vực ta luy âm cách đó khoảng 100m. Sau khi đã giấu thi thể nạn nhân, Q. điều khiển xe mô tô vào thôn Cốc Dê, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai và lên đồi trốn.

Đến ngày 24/1, Q. đến Công an xã Tả Van Chư để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Sáng 27/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà cho biết: Trong ngày 27/1, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án giết người, nạn nhân là nữ giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Van Chư, huyện Bắc Hà. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chuyển vụ án lên Công an tỉnh Lào Cai giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an làm việc với người bố "giao ô tô" cho con trai 12 tuổi cầm lái

Chiều 27/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) và Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với tài xế đăng tải hình ảnh cho con trai 12 tuổi lái ô tô trên đường.

Trước đó, tối 25/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 2 phút do chính người bố livestream trên trang cá nhân của mình với nội dung "hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về", "con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say", "báo cáo với các bác cháu năm nay mới 12 tuổi đang học lớp 6".

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh.

Hình ảnh ông bố cho con trai mình ngồi ghế lái điều khiển phương tiện. Nguồn: ĐĐK

Qua xác minh, cảnh sát xác định người đàn ông trong clip là ông L.N.L. (SN 1981, trú tại Vũ Thư, Thái Bình). Người này cũng là chủ của phương tiện mang biển kiểm soát 30K - 792.XX.

Tại cơ quan công an, ông L.N.L. cho biết: "Khoảng 18h, tôi điều khiển ô tô chở theo con trai đi đến gần khu vực Cầu Cọi thì bị hỏng xe. Trong quá trình xe cứu hộ cẩu kéo phương tiện, tôi cho con trai ngồi ở ghế lái và nói với cháu là sẽ quay video con mình điều khiển ô tô cho vui".

Hình ảnh ô tô bị hỏng trên xe cẩu kéo. Ảnh do CACC. Nguồn: ĐĐK

Đại diện Cục CSGT cho biết, lái xe quay video nêu trên có dấu hiệu vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Đối với xe cứu hộ (căn cứ vào kiểm định), tiếp tục xác minh làm rõ có dấu hiệu vi phạm điểm p khoản 5 điều 6 Nghị định 168 về hành vi chở người trên thùng xe trái quy định, mức phạt từ 4-6 triệu đồng hoặc theo điểm i khoản 3 điều 6 Nghị định 168 vi phạm chở người trên xe được kéo (trừ người điều khiển), mức phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Phòng 6 đã bàn giao vụ việc cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Khởi tố 2 anh em ruột dùng kiếm chém người

Ngày 27/1, VKSND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (SN 2001, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Kim Phố (SN 2001) là người cùng thôn với Tú, Nguyễn Văn T., SN 2007 (là em ruột Tú) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Các đối tượng dùng kiếm đuổi nhau ngay cổng Trường THPT Hiệp Hòa số 5 khi tan trường, gây hoang mang cho học sinh, người dân. Nguồn: BVPL

Trước đó, khoảng 11h ngày 15/1, tại khu vực cổng Trường THPT Hiệp Hòa số 5, Nguyễn Văn Tú, Hoàng Kim Phố cùng với Nguyễn Văn T. đã có hành vi dùng kiếm, chổi tre, chân tay không đuổi, chém, đánh gây thương tích cho anh An Đức Tài (SN 2002, trú tại tổ dân phố Phúc Thắng, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa) và anh Nguyễn Văn Giang (SN 2004, trú tại An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà).



Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn trong quá trình học tập giữa cháu Nguyễn Văn T. với bạn cùng lớp là cháu Phạm Đức Đỗ Hải L., SN 2007 nên T. và L. đã gọi người thân của mình đến cổng trường, chờ tan học để nói chyện, giải quyết mâu thuẫn. Quá trình nói chuyện, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau tại cổng Trường THPT Hiệp Hòa số 5, đúng vào thời điểm học sinh tan học, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, gây tâm lý sợ hãi đối với các em học sinh.

Xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 nghỉ Tết

Chiều 27/1 (28 Tết Nguyên đán), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ ba nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 36 người. So với ngày cùng kỳ năm 2024: Giảm 32 vụ, giảm 12 người chết, giảm 33 người bị thương.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 36 người. So với ngày cùng kỳ năm 2024, giảm 32 vụ, giảm 12 người chết, giảm 33 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. So với ngày cùng kỳ năm 2024 số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Cùng với đó, CSGT Công an các địa phương xử lý 7.541 trường hợp vi phạm; phạt tiền 19,973 tỷ đồng; tạm giữ 47 xe ô tô, 2.294 xe mô tô, 65 phương tiện khác; tước 428 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 686 trường hợp. Trong số những trường hợp trên, CSGT xử lý 1.842 người vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ 1.743 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp...

Các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục C08 đã kiểm tra, lập biên bản 78 trường hợp (27 xe khách, 11 xe tải, 38 xe con, 1 container, 1 mô tô). Tiền phạt dự kiến nộp kho bạc Nhà nước 323,3 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 7 người; trừ điểm giấy phép lái xe 22 trường hợp.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát của các đội CSGT đường bộ cao tốc đã phát hiện 19 trường hợp vi phạm và lực lượng chức năng đều gửi thông báo cho người điều khiển, chủ phương tiện. Các tổ công tác cũng lập biên bản vi phạm hành chính với 37 trường hợp, gửi thông báo đến chủ phương tiện với 51 trường hợp bị phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xử lý 27 trường hợp vi phạm khi tuần tra kiểm soát lưu động, ghi hình. Các Đội đường sắt thuộc Phòng 6/C08 phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; công tác vận hành của các đoàn tàu để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; phân công 2 tổ công tác kiểm tra quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn đối với nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu SE8, SE12. Kết quả: 51 nhân viên lên ban có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; chấp hành nghiêm quy trình tác nghiệp của ngành đường sắt và không vi phạm nồng độ cồn.