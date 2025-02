TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Em vợ đâm anh rể tử vong; "ma men" thông chốt, tông Trưởng Công an xã bị thương

Em vợ đâm anh rể tử vong

Rạng sáng 3/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: DP

Trước đó vào khoảng 20h ngày 2/2, anh L.V.K ( SN 1986, ngụ TP.HCM) ngồi cùng một số người thân tổ chức nhậu tại nhà người họ hàng ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Bất ngờ, em vợ của K là Nguyễn Kim Hậu (SN 1994, ngụ xã Hàm Thắng) đi xe máy đến rồi dùng con dao mang theo đâm anh K.

Nạn nhân nằm gục dưới nền nhà, được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu, nhưng anh K. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Thắng đã đến bảo vệ hiện trường và đưa hung thủ về làm việc, test ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Được biết, anh K lên thắp hương cho ông bà rồi ghé nhà người họ hàng chơi thì xảy ra vụ việc trên.

Xử lý "ma men" thông chốt, tông Trưởng Công an xã bị thương

Ngày 3/2, Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, hành vi vi phạm của Lý Văn Thành (SN 1995, trú tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên), có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ". Hiện, Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; làm rõ hành vi vi phạm của Thành để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Văn Yên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; kế hoạch về huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp với lực lượng CSGT tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Văn Yên, Công an xã Châu Quế Thượng tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Công an huyện Văn Yên động viên, thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ. Nguồn: CAND

Thực hiện nhiệm vụ, ngày 27/1, tổ công tác có 4 đồng chí gồm thiếu tá Đỗ Đức Quý, Trưởng Công an xã; thượng úy Vương Trung Hiếu, cán bộ, đồng chí Dương Thế Dực, tổ phó tổ ANTT và Vương Ngọc Sinh, thành viên tổ ANTT tiến hành lập chốt, làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu treo thuộc thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng. Tổ công tác chia làm hai chốt, chốt 1 gồm thượng úy Vương Trung Hiếu, cán bộ Công an xã và Dương Thế Dực, tổ phó tổ ANTT làm nhiệm vụ dừng, kiểm tra phương tiện; chốt 2 do thiếu tá Đỗ Đức Quý, Trưởng Công an xã và đồng chí Vương Ngọc Sinh, thành viên tổ ANTT làm nhiệm vụ cảnh giới và xử lý vi phạm; 2 chốt cách nhau khoảng 30m…

Khoảng 15h cùng ngày, thượng úy Vương Trung Hiếu phát hiện Thành điều khiển xe mô tô BKS: 21E1-212.63 không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiện dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Thành không chấp hành mà tăng ga điều khiển xe vượt qua tổ công tác.

Lý Văn Thành tại hiện trường xảy ra vụ việc. Nguồn: CAND

Khi thấy Thành cố tình điều khiển xe đi tiếp, Trưởng Công an xã Châu Quế Thượng Đỗ Đức Quý đứng cách đó 30,3m theo hướng Thành đang di chuyển đã thổi còi và ra tín hiệu dừng xe. Song, Thành không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, chiếc xe đâm vào đồng chí Quý. Sau vụ va chạm, xe mô tô do Thành điều khiển bị đổ trượt trên mặt đường và kéo theo đồng chí Quý.

Vụ việc đã khiến đồng chí Đỗ Đức Quý bị thương, sau đó được sơ cứu tại Trạm y tế xã Châu Quế Thượng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đồng chí Đỗ Đức Quý. Đồng thời, thành lập đoàn công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường; kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy và thu thập tài liệu lập hồ sơ xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, xác định trong hơi thở của Lý Văn Thành có nồng độ cồn là 0,989mg/L; test ma túy kết quả âm tính.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Bắt kẻ trốn truy nã 34 năm

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961, ngụ huyện Gò Dầu) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Đối tượng Minh. Nguồn: CAND

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Minh đang sinh sống cùng gia đình ở quận 12, TP.HCM nhưng đã bỏ đi nơi khác. Các trinh sát tập trung xác minh, truy bắt xuyên Tết và sau khi xác định nơi ở của Minh ở xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) đã bắt giữ đối tượng trước sự ngỡ ngàng của y và gia đình.

Theo hồ sơ vụ án, Minh là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh trong 34 năm trước về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” theo quyết định truy nã số 65 vào ngày 1/4/1991.

Trước đó, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về hành vi trên và được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh cho tại ngoại chờ triệu tập xét xử. Lợi dụng thời gian này, Minh bỏ trốn sang Campuchia và các nước khác sinh sống nhiều năm. Gần đây, Minh trở về Việt Nam sinh sống và đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh phát hiện, bắt giữ.

Gần 10 tổ công tác truy bắt kẻ đột nhập vào văn phòng công ty, trộm tài sản gần nửa tỷ đồng ngày mùng 2 Tết

Ngày 3/2, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Đinh Quang Tân (SN 1998, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát cũng bắt giữ Hoàng Quốc Việt (SN 1984, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Phạm Văn Ngọc (SN 1998, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi che giấu tội phạm.

Tân (áo đỏ) cùng 2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tang vật cơ quan chức năng thu hồi. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h15 ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), văn phòng giao dịch Công ty TNHH Autowel Vina trên Quốc lộ 51, xã Long An bị trộm tài sản.

Qua camera ghi nhận, đối tượng là nam giới, mặc áo khoác, trùm đầu, đeo găng tay, đi giày, đeo khẩu trang. Tài sản bị trộm là 13 máy hàn trị giá gần 450 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo vào ngày 1/2, Công an huyện Long Thành đã triển khai gần 10 tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Sau 24 giờ tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã ập vào bắt giữ Đinh Quang Tân là nghi phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ lời khai của Tân, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Việt và Ngọc để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Công an huyện Long Thành đã tiến hành thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp. Đồng thời, cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ việc.

Hải Phòng: Một người tử vong nghi do đốt pháo nổ trong dịp Tết Ất Tỵ 2025

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, Công an TP.Thủy Nguyên đang xác minh làm rõ thông tin tin hồi 15h ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), anh Nguyễn Hữu C (sinh năm 1998, ở phường Thủy Hà, TP.Thủy Nguyên) sang nhà chúc Tết người thân ở TDP số 6, phường Ngũ Lão, TP.Thủy Nguyên đã đốt pháo nổ dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, sau khi chúc Tết, anh C ra ngoài ngõ đốt pháo, bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đến 16h ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết) thì tử vong.

Hiện Công an TP.Thủy Nguyên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy đinh của pháp luật.