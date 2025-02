Người đàn ông giả gái đẹp lừa "đại gia" hàng tỷ đồng

Ngày 27/2, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm đối với Lâm Hoàng Ngân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là vụ án được dư luận tại Cà Mau quan tâm bởi tình tiết của nó mới nghe qua, tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra "trong phim".

Lâm Hoàng Ngân (41 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) - người giả làm "em gái mưa" để lừa tiền một "đại gia" ở Cà Mau hàng tỷ đồng. Ảnh: An An

Theo cáo trạng, tháng 3/2023, Ngân tạo tài khoản trên Zalo có tên "Lam Hoang Ngan" làm quen với ông H.N.H. (ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Trong quá trình nhắn tin qua lại, Ngân biết ông H. là người giàu có ở Cà Mau, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân sau sau đó liên tục kêu khổ với ông H., đồng thời cho biết gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân Ngân muốn đi làm nhưng không có xe.

Ông H. vì tin lời Ngân nên hứa mua xe cho gã ta, nhưng đổi lại Ngân phải đến nhà nghỉ với ông H. Sau khi được Ngân đồng ý, ông H. đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản của Ngân, với số tiền là 34 triệu đồng.

Nhận tiền của ông H. xong, gã đàn ông lấy cớ bận công việc nên không thể đến gặp ông H. ở nhà nghỉ như đã hẹn ban đầu.

Thời gian sau, Ngân nhắn tin với ông H. hứa sẽ ra nhà nghỉ, đồng thời yêu cầu ông này chuyển tiếp cho mình 30 triệu đồng để làm ăn. Ông H. nói sẽ đưa tiền khi gặp trực tiếp, nhưng Ngân không đồng ý nên ông H. đã hủy kết bạn với tài khoản tên "Lam Hoang Ngan" của Ngân.

Khoảng 1 tháng sau, Ngân tạo tài khoản Zalo với tên "Phượng Hằng" để làm quen ông H. và lần này y cũng giới thiệu mình là nữ, nhà ở phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

Quá trình nhắn tin qua lại, Ngân nói muốn mua xe máy nhưng chưa đủ tiền nên nhờ ông H. chỉ chỗ cầm căn cước công dân. Để tạo lòng tin cho ông H., Ngân tải hình căn cước công dân trên mạng về điện thoại, chỉnh sửa thành tên Nguyễn Thị Phượng Hằng có địa chỉ ở Cà Mau, rồi gửi cho ông H. xem.

Lần này, ông H. cũng hứa sẽ cho tiền mua xe, nhưng đưa ra yêu cầu là "em gái mưa" này phải đến nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Biết ông H. sập bẫy, Ngân mượn số tài khoản của người phụ nữ tên Nguyễn Thị Phượng Hằng rồi chuyển thông tin cho ông H.

Khi được ông H. chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản, Ngân tiếp bịa ra chuyện là mẹ không cho mua xe, và hỏi mượn thêm 20 triệu đồng và cũng được ông H. đồng ý chuyển tiền.

Cáo trạng cho biết, bằng các chiêu thức tương tự, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2023), Ngân dựng lên nhiều chuyện như người thân làm ăn thất bại đang nợ số tiền lớn; cha bị bệnh mất… để hỏi mượn tiền của ông H. và được người đàn ông này chuyển tổng cộng 39 lần, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Trương Huy San (Osin Huy Đức) lĩnh án

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Huy San (sinh năm 1961, trú tại phường 14, quận 3, TP.HCM) 30 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trương Huy San (Osin Huy Đức) bị tuyên 30 tháng tù. Ảnh TTXVN

Hội đồng xét xử gồm ba người: một thẩm phán chủ tọa phiên tòa và hai hội thẩm nhân dân. Hai kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trước đó, có một luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trương Huy San. Trong giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, gia đình bị cáo đã mời thêm một luật sư bào chữa, nâng tổng số lên hai luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huy San.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố tại phiên tòa, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Huy San khai Facebook "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" là do bị cáo tạo lập, quản lý và sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác. Việc đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân đều do bị cáo thực hiện, nguồn thông tin để viết bài do bị cáo tự thu thập, tự đánh giá. Khi đăng tải những bài viết này, bị cáo không nhằm mục đích chống Đảng, chống Nhà nước.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận trong 13 bài viết nói trên có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân. Bị cáo Trương Huy San cho rằng mình rất lấy làm tiếc và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, trước các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bài viết của bị cáo.

Trên cơ sở đó, bị cáo Trương Huy San thừa nhận hành vi của mình đã vi phạm điều 331 - Bộ luật Hình sự và đồng ý với tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị cáo về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Trương Huy San bày tỏ nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội.

Đánh bảo vệ ở phố đi bộ bất tỉnh khi bị nhắc nhở không thả chó vào công viên

Ngày 27/2, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai với T.C.H (26 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) liên quan vụ việc nam bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh vào đầu gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ông N.X.C. (58 tuổi, nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ tại công viên tượng đài và đường Nguyễn Huệ thì phát hiện H dừng xe, đậu trên đường Nguyễn Huệ.

Video nam bảo vệ bị đánh bất tỉnh. Clip: Bùi Tư.

Sau đó H cùng 1 cô gái vào công viên và cả hai thả chó chạy rong trong khu vực công viên mà không dẫn dây, không rọ mõm.

Phát hiện sự việc, ông C đã nhắc nhở cả hai mang chó ra khỏi khu vực nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bùi Tư.

H nhặt một cây kim loại đánh mạnh vào đầu ông C, khiến ông này chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ.

Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã sơ cứu, đưa bảo vệ đi cấp cứu, đồng thời báo cho Công an phường Bến Nghé.

Theo ghi nhận, ngay tại khu vực nam bảo vệ bị đánh có bảng nội quy, trong đó có quy định "không dắt, thả vật nuôi".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhận hối lộ, 2 cán bộ lĩnh án

Ngày 27/2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Quyền (SN 1978) 2 năm tù và Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, cùng ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Quyền và Huy (từ phải sang) tại phiên tòa. Nguồn: NLĐO

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Quyền và Huy cùng là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang).

Vào ngày 3 và 4/7/2024, khi được giao nhiệm vụ phối hợp đo đạc hiện trạng khai thác than bùn trái phép tại huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) của ông Ngô Văn Thanh, Quyền đã chủ động gặp ông Thanh để thương lượng hạ độ cao nhằm giảm khối lượng vi phạm với mức giá 20 triệu đồng/10cm.

Ngày 7/7/2024, tại quán cà phê ở TP.Rạch Giá, con trai ông Thanh đưa trước 20 triệu đồng cho Quyền, khi hoàn thành bảng vẽ hiện trạng sẽ giao tiếp số tiền còn lại.

Sau đó, Quyền chia 10 triệu đồng cho Huy và thực hiện điều chỉnh cao độ từ 2,3m xuống 2,1m; giảm hơn 2.719m³ khối lượng than bùn khai thác thực tế.

Trước khi đưa tiền cho Quyền, ông Thanh đã trình báo công an về hành vi nhận hối lộ của Quyền.

Đến ngày 28/7/2024, Quyền bị công an bắt quả tang khi đang nhận thêm 60 triệu đồng của ông Thanh tại quán cà phê. Sau đó, Huy cũng đến công an đầu thú và tự nguyện giao nộp lại số tiền 10 triệu đồng đã được chia.

Khởi tố 3 đối tượng cầm mã tấu đe dọa, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi trên sân bóng

Chiều 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đinh Quang Minh (SN 2007, trú tại xã Ninh Hải, TP.Hoa Lư, Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời khởi tố 2 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hoài Nam (SN 2006, trú tại TP.Tam Điệp, Ninh Bình) và Trần Đức Cảnh (SN 2007, trú tại huyện Yên Mô, Ninh Bình) về tội danh như trên.

Riêng Ninh Vũ Thiên (SN 2009, trú tại TP.Tam Điệp) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và các đối tượng còn lại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 22/2, cháu Tống An Khánh (SN 2008, trú tại xã Yên Nhân, Yên Mô) đang đá bóng tại sân bóng Hưng Phương (thuộc xóm 6 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, Yên Mô) thì bị một nhóm đối tượng mang theo một chiếc mã tấu chạy vào sân bóng túm cổ áo đánh và dùng mã tấu đe dọa, uy hiếp ép cháu Khánh phải quỳ xuống sân bóng trước mặt rất nhiều khán giả đang theo dõi trận đá bóng đó.

Hình ảnh Đinh Quang Minh và các đối tượng bắt nạn nhân Tống An Khánh quỳ xuống sân bóng. Nguồn: CAND

Sau khi đánh Khánh xong, các đối tượng đã lên 3 xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc được nhiều người có mặt quay video và đăng tải, chia sẻ trên các mạng xã hội.

Qua điều tra, truy xét, xác định được nhóm đối tượng đánh nạn nhân An Khánh tại sân bóng Hưng Phương. Tuy nhiên, thời điểm này, các trinh sát phát hiện một số đối tượng đang trên đường bỏ trốn lên TP.Hà Nội, đi tỉnh Thanh Hóa và vào tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng Đinh Quang Minh. Nguồn: CAND

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác lập tức lên đường “đón lõng”, triệu tập đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an gồm: Đinh Quang Minh, Lê Hoài Nam, Ninh Vũ Thiên, Trần Đức Cảnh, Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Chức, Đinh Quang Tuấn, Hoàng Trọng Nghĩa, Trịnh Minh Hiếu... (cùng trú tại tỉnh Ninh Bình); thu giữ hung khí là 1 mã tấu kim loại dài 50cm.

Các đối tượng Đinh Quang Minh, Lê Hoài Nam, Trần Đức Cảnh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Nguồn: CAND

Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định, nguyên nhân của vụ việc là do trước đó, An Khánh có mâu thuẫn ghen tuông ái tình với Quang Minh (do cùng có tình cảm yêu đương với cô gái P.T.N.N, SN 2006, trú tại tỉnh Ninh Bình). Ngày 21/2, An Khánh đăng bài lên tài khoản Facebook cá nhân việc tham gia đá bóng tại sân bóng Hưng Phương. Khi theo dõi Facebook và biết được An Khánh đang đá bóng tại sân bóng, đối tượng Quang Minh đã mang theo chiếc mã tấu và rủ các đối tượng có tên nêu trên đi xe máy đến tìm An Khánh giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến đây, nhóm đối tượng vào trong sân. Trong đó, Minh Quang, Hoài Nam, Vũ Thiên, Đức Cảnh trực tiếp đuổi theo An Khánh, lôi vào góc sân bóng. Sau đó, đối tượng Quang Minh cầm mã tấu dí vào người đe dọa, uy hiếp An Khánh nhưng không gây thương tích, còn Vũ Thiên, Hoài Nam dùng chân, tay đánh nạn nhân… Chỉ khi được mọi người can ngăn, các đối tượng mới dừng lại, bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân An Khánh không bị thương tích gì và không phải điều trị tại cơ sở y tế.