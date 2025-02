Bắt kẻ giết người, trốn truy nã, làm Tổng giám đốc công ty vệ sĩ

Ngày 18/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ phạm nhân trốn truy nã Đặng Đình Bình (46 tuổi, ngụ đội 5, nông trường Ia Grai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Bình đã vượt ngục, trốn truy nã 24 năm qua.

Năm 2001, Đặng Đình Bình cùng một số phạm nhân khác phá cửa buồng giam, trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã.

Phạm nhân vượt ngục Đặng Đình Bình trốn truy nã 24 năm. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2000, Đặng Đình Bình bị TAND TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian bị giam tại nhà tạm giữ Công an TP.Pleiku, Bình cùng một số phạm nhân khác hành hung khiến một người tử vong.

TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Đặng Đình Bình 20 năm tù giam về hai tội danh Giết người và Trộm cắp tài sản. Đến ngày 15/12/2001, Bình cùng hai phạm nhân khác phá chốt cửa buồng giam bỏ trốn vào các tỉnh phía nam như Cà Mau, Bình Dương, TP.HCM… và thay tên đổi họ với giấy tờ giả tên Trương Đình Trung (48 tuổi, quê quán xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Đồng thời, phạm nhân vượt ngục Đặng Đình Bình nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ tại TP.HCM và Bình Dương, còn Đặng Đình Bình làm Tổng giám đốc.

Đến ngày 11/2/2025, Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Đặng Đình Bình là người trốn truy nã đang lẩn trốn tại TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ, di lý về Công an tỉnh Gia Lai.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày 18/2, thông tin phóng viên có được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Huỳnh Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sai phạm này được biết liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại bệnh viện này.

Trước đó, từ 19 giờ đến hơn 22 giờ tối 17/2, lực lượng Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại khu vực văn phòng của Bệnh viện II Lâm Đồng để tiến hành khám xét, thu thập tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an và viện kiểm sát có mặt tại Bệnh viện II Lâm Đồng vào tối 17/2.

Cũng tại đây, lực lượng chức năng đã đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Ngọc Thành.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào năm 2021, 2 đảng viên, viên chức Bệnh viện II Lâm Đồng nhận của Công ty Việt Á 39,7 triệu đồng.

Sau đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức kỷ luật Khiển trách đối với ông Huỳnh Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng và Đảng ủy Bệnh viện II Lâm Đồng vì thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát để 2 đảng viên, viên chức Bệnh viện II Lâm Đồng nhận của Công ty Việt Á 39,7 triệu đồng.

Một nam sinh bị đâm trọng thương trước cổng trường

Ngày 18/2, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện Sở đã nhận được báo cáo chi tiết của Trường THPT Nông Cống 2 (xã Trung Thành, huyện Nông Cống) về vụ việc một nam sinh bị đâm trọng thương trước cổng trường.

Trường THPT Nông Cống 2 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), nơi nam sinh bị đâm trọng thương trước cổng trường.

Theo báo cáo, khoảng hơn 10 giờ ngày 16/2 (Chủ nhật), nam sinh L.H.N. (lớp 11A6 Trường THPT Nông Cống 2 ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) đã xảy ra mâu thuẫn với Kiến Hoàng Gia (ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Hai bên đánh nhau, 2 người đã chạy vào khu vực cổng trường sau nhà bảo vệ tiếp tục xô xát. Hậu quả, cả hai đều bị thương tích do vật nhọn gây ra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nam sinh N. đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức - Cầu Quan rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nam sinh nhập viện trong tình trạng cơ thể bị 2 vết đâm, 1 vết ở đùi và 1 ở cánh tay trái. Trong đó, vết thương ở cánh tay trái bị tổn thương nặng. Hiện, sau khi được bác sĩ xử lý, tình trạng sức khỏe nam sinh đã ổn định.

Bắt nóng đối tượng dùng dao đâm người

Lúc 15 giờ 45 phút ngày 18/2, Công an phường Hoà An (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo: Tại khu vực cổng trước bến xe Đà Nẵng xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Ngay lập tức, Công an phường Hoà An triển khai lực lượng đến hiện trường.

Khi đến khu vực trước quán cà-phê Đô La (địa bàn phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), lực lượng công an phát hiện có một người đàn ông khoảng 50 tuổi mang áo Grab bị chảy nhiều máu đang nằm dưới nền đường.

Công an phường Hòa An đã bắt nóng đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá. Nguồn: cadn.com.vn

Tiếp tục truy xét, Công an phường Hòa An đã bắt nóng đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá (SN 1987, trú thôn 3, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) cùng tang vật là con dao được đối tượng dùng để gây án.

Đối tượng được Công an phường Hòa An bàn giao cho Công an phường Hoà Minh xử lý theo thẩm quyền.

Sự thật thông tin "bắt cóc người ở huyện Cái Nước - Cà Mau"

Người dùng mạng xã hội đang phát nhiều video trên nền tảng Facebook khẳng định tại thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang xảy ra vụ bắt cóc người. Tuy nhiên, Công an huyện này cho biết không có chuyện này.

Một đoạn video được phát trực tiếp trên Facebook quay lại cảnh một vài người quá khích tấn công nhóm người trên ô tô 7 chỗ vì cho rằng bắt cóc người phụ nữ ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Trưa 18/2, nhiều người dùng mạng xã hội phát trực tiếp các video quay cảnh một xe ô tô 7 chỗ mang biển số TP.HCM bị người dân chặn lại ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước vì cho rằng những người đi trên ô tô này có hành vi bắt cóc một phụ nữ sinh năm 2008, ngụ tại địa phương.

Đám đông vây quanh ô tô 7 chỗ mang biển số TP.HCM vì cho rằng nó là phương tiện để nhóm người đi trên xe bắt cóc người ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ảnh: An An

Theo nội dung video cho thấy, một số người quá khích đã có hành vi đánh đập những người đi trên ô tô; đồng thời đập phá xe.

Công an thị trấn Cái Nước nhanh chóng có mặt đưa những người có liên quan về đồn làm việc.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Cái Nước cho biết, thông tin đang phát trực tiếp trên mạng xã hội cho rằng xảy ra vụ bắt cóc tại địa phương là không chính xác.

Theo vị này, thông tin sơ bộ, những người đi trên ô tô có hẹn với cô gái sinh năm 2008 ở thị trấn Cái Nước đến chở đi làm. Song khi ô tô và những người hẹn đến địa điểm thì cô này không chịu lên xe, đồng thời hô hoán là mình bị bắt cóc.

Hiện Công an huyện Cái Nước đang làm rõ vụ việc, nên chưa cung cấp thông tin cụ thể, cũng như tên tuổi của những người có liên quan.