Khởi tố vụ đấm vào mặt cảnh sát giao thông

Công an Hải Phòng vừa có thông tin về vụ "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại ngã tư đường Tam Kỳ, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: CAHP.

Theo đó, khoảng 21h ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT - Công an TP.Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư đường Tam Kỳ thuộc địa bàn phường An Biên (Lê Chân).

Quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện ông Vũ Hải (sinh năm 1956, trú tại 5/57 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô mang BKS: 15B4 - 262.56 chở ông Đoàn Văn Tuyển (sinh năm 1956, ở số 139 Hàm Nghi, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Khi tổ công tác dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì ông Hải đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy, ông Tuyển dùng tay đấm vào mặt một chiến sĩ công an trong tổ công tác.

Ngày 7/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ trong vườn mía

Sáng 10/3, một lãnh đạo Công an xã Ea Sar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể người phụ nữ trong vườn mía trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 9/3, trong lúc chặt mía tại thôn 5, xã Ea Sar, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà H.T.T. (SN 1965, trú tại thôn 3, xã Ea Sar, huyện Ea Kar). Gia đình bà H.T.T. đã xác nhận danh tính của nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 4/12/2024, ông H.V.T. (SN 1989, con trai bà H.T.T.) đã trình báo về việc mẹ mình mất tích. Theo đơn trình báo, khi rời nhà, bà H.T.T. mặc áo khoác màu xanh và đi ủng.

Đến ngày 9/12/2024, Công an xã Ea Sar đã phát thông báo truy tìm người thất lạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ xe ôm công nghệ "ngồi" trên capo ô tô phóng nhanh ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe ô tô

Ngày 10/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, cơ quan này đã xác minh, làm rõ sự việc người đàn ông "ngồi" trên nắp capo ô tô trên đường gom Đại lộ Thăng Long.

Thót tim ô tô Limousine "chở người" trên nắp capo chạy băng băng trên Đại lộ Thăng Long. Nguồn: MXH

Theo đó, vào sáng 8/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ, "ngồi" trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan xác minh và mời những người liên quan đến làm việc. Qua làm việc, xác định nguyên nhân của sự việc xuất phát từ va chạm giao thông.

Cụ thể, khoảng 07h30' ngày 8/3, trên đường Phạm Hùng, lối giao với đường gom Đại lộ Thăng Long xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô khách BKS 26B-01xxx do anh T.M.C (SN 1993, trú tại Vân Hồ, Sơn La) điều khiển với xe máy BKS 29D1-08xxx do anh T. T.H (SN 1973, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, hai bên không thống nhất được việc giải quyết nên anh C đã điều khiển xe ô tô bỏ đi. Lúc này, anh H đứng chắn đầu xe đã bám và ngồi lên nắp capo. Anh C tiếp tục điều khiển xe chạy được khoảng 700m thì dừng lại để anh H xuống. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đều không trình báo cơ quan công an và điều khiển phương tiện rời đi.

Sự việc trên gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế T.M.C để phục vụ điều tra.

Chủ nhà và nhóm cựu cán bộ hầu tòa trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Sáng 10/3, TAND TP.Hà Nội xét xử 8 người có trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, làm 56 người tử vong và 44 người bị thương. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến.

Trong 8 bị cáo, chủ nhà Nghiêm Quang Minh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo khoản 3, Điều 313 với hình phạt tối đa 12 năm tù.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh là người duy nhất bị tạm giam trong vụ án.

Ngoài ra, 7 người khác bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 360 với khung hình phạt tù từ 7 - 12 năm.

Số này gồm Phạm Tần Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình; Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường, sau là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam; Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ Địa chính - Xây dựng phường Khương Đình, sau là cán bộ địa chính phường Thanh Xuân Bắc; Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình; Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường Khương Đình và Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân; Phạm Thanh Tùng, cựu nhân viên môi trường đô thị.

Ngoài các bị cáo, tòa án triệu tập 84 bị hại và 72 người có mặt tại tòa, 12 người còn lại vắng mặt. Có 10 trong số 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến dự tòa theo triệu tập.

Người được triệu tập nộp giấy tờ cho thư ký phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240m2 tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Ngày 11/3/2015, Minh được UBND quận Thanh Xuân cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ với mật độ xây dựng 70%, tổng diện tích sàn hơn 1.100m2, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang, tổng cộng 33 phòng. Tuy nhiên, từ tháng 5/2015 đến cuối năm 2015, Minh tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng lên 9 tầng và 1 tum, nâng tổng số phòng lên 45 mà không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, hay quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ngày 28/7/2015, khi công trình đang xây tới tầng 7, Tổ Thanh tra Xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu dừng thi công, đồng thời báo cáo UBND phường và Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân.

Ngày 29/7/2015, UBND phường Khương Đình ra quyết định đình chỉ thi công, và đến ngày 3/8/2015, UBND quận Thanh Xuân xử phạt Minh 15 triệu đồng, yêu cầu phá dỡ phần xây dựng sai phép. Tiếp đó, ngày 26/8/2015, UBND quận ra quyết định cưỡng chế thi hành xử phạt. Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định cưỡng chế, Minh không thực hiện mà tiếp tục xây dựng, trong khi các cán bộ có trách nhiệm như Chu Xuân Sơn, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Thị Kim Trang và Phạm Thanh Tùng lại thiếu giám sát, không báo cáo về tiến độ thực hiện, dẫn đến việc công trình hoàn thiện toàn bộ 9 tầng.

Cáo trạng cũng nêu sau khi bán toàn bộ 45 căn hộ, Minh không cư trú tại tòa nhà, xác định quyền quản lý, sử dụng là của toàn bộ cư dân và không có trách nhiệm đối với việc cư dân sinh sống và sự vận hành của tòa nhà.

Toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện của cư dân đều để ở dưới tầng 1 tòa nhà, trung bình có khoảng 70-80 phương tiện.

Theo phân cấp quản lý, từ ngày 10/3/2021, chung cư mini này thuộc quản lý của UBND phường Khương Đình. Chủ tịch UBND phường đã giao cho Công an phường chịu trách nhiệm, chủ trì thực hiện các công tác liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Người đứng đầu UBND phường Khương Đình cũng phân công Phó Chủ tịch Phạm Tần Anh phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Trưởng Công an phường Khương Đình phân công cấp phó là Nguyễn Tuấn Anh phụ trách công tác PCCC.

Qua công tác kiểm tra PCCC trên địa bàn, từ ngày 31/8/2018 đến ngày 12/6/2020, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm về PCCC tại tòa nhà trên và xác định đây là cơ sở vi phạm quy định về PCCC, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể dẫn đến nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 24/6/2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với tầng 1 của tòa nhà, bắt đầu từ 8h cùng ngày, giao Nghiêm Quang Minh và các hộ dân sinh sống, quản lý tại tòa nhà có trách nhiệm thi hành, thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC; giao cho UBND phường Khương Đình và Công an phường phối hợp, giám sát đôn đốc thực hiện.

Dù vậy, Minh và các cư dân không chấp hành nên ngày 29/6/2020, Công an quận Thanh Xuân có công văn gửi Minh và các cư dân yêu cầu thực hiện, đồng thời gửi công văn tới UBND phường Khương Đình và Công an phường để đôn đốc, giám sát. Tuy nhiên, Minh và các cư dân vẫn không chấp hành.

Trong khi đó, Tần Anh và Tuấn Anh dù đã tiếp nhận công văn nhưng không đôn đốc, đưa ra các giải pháp để cư dân thực hiện; không báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ với Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường Khương Đình; không báo cáo khó khăn vướng mắc để gửi UBND quận Thanh Xuân và Công an quận Thanh Xuân tìm phương án thực hiện.

Đến khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, từ một mạch điện bị chập, tầng 1 tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Hậu quả vụ cháy khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Nơi xảy ra án mạng. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, Châu Văn Khánh (SN 1981, ngụ phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Đ. (SN 1986) là vợ chồng. Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn và đang trong giai đoạn chờ tòa án xử lý ly hôn.

Tối 8/3, Khánh cầm theo một con dao và một chai nghi thuốc trừ cỏ tới nhà chị Đ. ở ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Khánh được cho là đã uống thuốc trừ cỏ, sau đó vào nhà chị Đ. gây sự, khống chế ép vợ uống chai thuốc mang theo, đồng thời dùng dao đâm chị Đ..

Trong lúc xô xát, Khánh nghi do ngấm thuốc đã uống trước đó nên ngã xuống nền nhà. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đến sáng 9/3 nạn nhân đã tử vong. Chị Đ. cũng được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.