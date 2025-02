TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lật xe khách, 3 người chết; án mạng vì chuyện... mượn điếu cày

Lật xe khách, 3 người chết

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã thực thi lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy (SN 1985, tỉnh Gia Lai), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Tài xế Phạm Quốc Huy điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 50H-35547 chạy theo tuyến Đà Nẵng-Đà Lạt. Khi đến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu) vào lúc 1h sáng 8/2, đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng khiến 3 người tử vong tại chỗ và 26 người bị thương.

Tài xế Phạm Quốc Huy (SN 1985, tỉnh Gia Lai) tại cơ quan công an. Ảnh: CA. Nguồn: CAND

Xe khách này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Kim Chi (có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) thuê lại của một công ty khác (có trụ sở tại TP.HCM). Xe có số chỗ ngồi theo quy định là 26 người nhưng tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 30 người.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên thông tin tài xế Phạm Quốc Huy âm tính với nồng độ cồn và ma túy nhưng không đủ các điều kiện theo quy định để điều khiển xe khách này.

Tài xế Huy chỉ có giấy phép lái xe hạng C (điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe). Trong khi đó, người điều khiển ôtô chở người từ 10-30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng D, trên 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng E.

Án mạng vì chuyện... mượn điếu cày

Ngày 8/2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Hoài Sơn (sinh năm 2002, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Hoài Sơn tại cơ quan công an. Nguồn: SGGPO

Trước đó, trưa 4/2, Sơn tới quán cà phê ở đường Cao Lỗ (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để uống nước. Tại đây, anh Đ.G.P. (sinh năm 2006, ngụ quận 8, TP.HCM) đi đến bàn Sơn mượn điếu cày hút thuốc.

Tuy nhiên, cả hai mâu thuẫn cự cãi nên anh P. đi lên tầng trên của quán. Bực tức, Sơn lấy dao lên tầng trên tìm anh này nói chuyện.

Khi vừa thấy anh P., Sơn cầm dao đâm anh này tử vong. Gây án xong, Sơn tẩu thoát rồi đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng lẩn trốn. Bằng nghiệp vụ, công an đã truy xét, bắt giữ được Sơn.

Nữ sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM được tìm thấy tại Trung Quốc

Liên quan đến vụ “ Nữ sinh năm 4 ở lại TP.HCM làm thêm dịp Tết mất tích bí ẩn”, hôm nay (8/2), gia đình nữ sinh Lìu Ngọc Hằng xác nhận đã nhận được thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP.Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Nữ sinh Lìu Ngọc Hằng đã được tìm thấy tại Trung Quốc. Ảnh: GĐCC

Theo đó, cơ quan chức năng Trung Quốc đã tìm thấy Hằng sau quá trình phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh tại Quảng Châu.

Gia đình cho biết, phía Tổng lãnh sự quán đã liên hệ trực tiếp để thông báo về tình hình của Hằng và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để đưa nữ sinh này về nước. Dự kiến, Hằng sẽ về Việt Nam trên chuyến bay tối nay.

“Do gặp một số vấn đề nên chuyến bay có thay đổi so với trước đó, hiện gia đình mong gặp được cháu sớm nhất”, gia đình thông tin.

Trước đó, gia đình Hằng đã trình báo cơ quan chức năng về việc nữ sinh này mất liên lạc sau khi ở lại TP.HCM làm thêm dịp Tết.

Những ngày qua, gia đình và bạn bè rất lo lắng, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng để tìm kiếm tung tích cô gái này.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hành trình của Hằng và nguyên nhân mất tích vẫn chưa được công bố.

Bắt nữ 9X "xù tiền" của chủ hụi

Ngày 8/2, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Thanh Hiền (SN 1999, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức sử dụng thông tin, danh tính của người khác để tham gia chơi biêu, hụi online và chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định, tháng 2/2024, Trần Nguyễn Thanh Hiền bắt đầu tham gia chơi biêu, hụi online với một số chủ biêu tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Nhận thấy việc tổ chức các hội biêu online đơn giản, thiếu kiểm soát, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã nảy sinh ý định sử dụng thông tin cá nhân, danh nghĩa của người khác tham gia chơi biêu để chiếm đoạt tiền.

Trần Nguyễn Thanh Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức sử dụng thông tin, danh tính của người khác để tham gia chơi biêu, hụi online và chiếm đoạt tiền. Ảnh: CAQN. Nguồn CAND

Từ đầu tháng 5/2024 đến giữa tháng 7/2024, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác nhau, tham gia chơi tổng cộng 28 phần biêu thuộc 17 dây biêu do một chủ biêu tại Quảng Nam tổ chức.

Sau khi đấu biêu, trúng biêu và lĩnh biêu tất cả các phần biêu đã tham gia, Hiền dừng việc đóng biêu chết, xoá tài khoản Zalo và chặn mọi liên lạc với chủ biêu. Với thủ đoạn trên, Trần Nguyễn Thanh Hiền đã chiếm đoạt của chủ biêu tại Quảng Nam tổng cộng 696.173.000 đồng.

Khởi tố đối tượng đánh “vợ hờ” dẫn tới tử vong trong đêm Giao thừa

Cơ quan điều tra tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành (sinh năm 1981, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), đối tượng này đã hành hung dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị H. vào đêm Giao thừa.

Vào khoảng 23h55 ngày 28/1 (đêm giao thừa), Mai Văn Thành về đến nhà thì thấy chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1981, quê tại Nghệ An) đặt chai rượu cúng ngoài bờ rào. Thành bực tức, liền hỏi lý do tại sao không đặt rượu cúng lên bàn thờ.

Khi thấy Thành lớn tiếng, chị H. sợ hãi bỏ chạy ra đường nhưng bị Thành đuổi theo và hành hung. Thành dùng tay đấm vào đầu chị H. rồi kéo lê chị trên mặt đường bê tông. Cú kéo này gây tổn thương nghiêm trọng cho đốt sống cổ số 1 và số 2, làm đứt động mạch đốt sống.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Nhóm thanh niên đang đốt lửa trại gần đó phát hiện sự việc, liền can ngăn. Chị H. cố chạy thoát nhưng ngã gục xuống đường. Người dân xung quanh đã đưa chị về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

Đến khoảng 8h30 sáng ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết), chị H. xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, nôn mửa và đã tử vong tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc khẩn trương điều tra vụ việc.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành về tội danh "Cố ý gây thương tích". Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, Mai Văn Thành và chị Nguyễn Thị H. đã chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa tiến hành đăng ký kết hôn.