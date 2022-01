TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lĩnh án vì vu khống Bí thư Tỉnh ủy; táo tợn nổ súng đe dọa để cướp ở Hà Nội

Lĩnh án vì vu khống Bí thư Tỉnh ủy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/1, TAND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Phạm Đình Quý (41 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận, nguyên giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM) và Hoàng Minh Tuấn (42 tuổi, trú xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội “Vu khống”.

2 đối tượng Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn. Ảnh: Duy Hậu

Theo cáo trạng, Quý quen biết với Tuấn từ năm 2007. Lúc này, Quý là giảng viên, Tuấn là sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM. Năm 2019, Quý chuyển đến giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Hai đối tượng không có mâu thuẫn gì với ông Bùi Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (hiện là Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Thế nhưng cuối năm 2019, Quý gọi điện thoại cho Tuấn trao đổi nội dung ông Cường có “tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk” và “đạo văn, gian dối học thuật” khi thực hiện luận án tiến sĩ (thời điểm này ông Cường là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk).

Đồng thời, Quý đưa nhiều tài liệu liên quan đến luận án tiến sĩ của ông Cường cho Tuấn xem. Quý đề nghị Tuấn ký tên vào các đơn tố cáo và Tuấn đồng ý.



Sau đó, Quý đưa các đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường cho Tuấn ký rồi gửi đến Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhiều cơ quan báo chí.



Đáng nói, Quý và Tuấn biết rõ nội dung tố cáo ông Cường tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk là không có căn cứ, sai sự thật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi.

Nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tuấn và thông báo đã có văn bản chuyển đơn đến Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, giải quyết. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Tuấn không được thông tin phát tán nội dung tố cáo này trước khi có kết luận về vụ việc.

Ngày 6/7/2020, Tuấn gọi điện thoại cho Quý thông báo những nội dung làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và về 2 công văn của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công văn xác nhận, luận án tiến sĩ của ông Cường được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó Quý và Tuấn vẫn cố ý bịa đặt, soạn thảo khoảng 200 tờ đơn tố cáo ông Cường “đạo văn” rồi gửi đến hàng trăm cá nhân, tổ chức. Việc làm của Tuấn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Bùi Văn Cường.

Tại phiên tòa, Quý và Tuấn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đồng thời gửi lời xin lỗi đến ông Bùi Văn Cường.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Quý 2 năm 9 tháng tù giam và bị cáo Hoàng Minh Tuấn 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "Vu khống".

Táo tợn nổ súng đe dọa để cướp ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng mang súng đi cướp tài sản chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi gây án.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng 16/1, anh N.T.P (SN 1983, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) đang nằm ngủ cùng vợ và 4 con tại lán Công ty Thanh Hà thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (thôn 4, xã Hạ Bằng, Thạch Thất) thì bất ngờ có 2 đối tượng đạp cửa xông vào lán. Một đối tượng cầm súng ngắn, đối tượng còn lại cầm dao khống chế, đe doạ anh P và gia đình. Sau đó, các đối tượng bắn 1 phát chỉ thiên rồi trói vợ anh P và lấy của gia đình 200 triệu đồng.

2 đối tượng Trần Văn Hào (trái) và Phan Ngọc Trăm. Ảnh: CA cung cấp

Các đối tượng còn yêu cầu trước 12 giờ trưa 16/1, vợ chồng anh P phải nộp tiếp 5 tỷ đồng cho bọn chúng rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra vụ việc, anh P đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội trình báo.

Xác định tính chất nghiêm trọng và manh động của vụ án, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án là Trần Văn Hào (SN 1987, Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (SN 1999, Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su),1 dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay.

Qua điều tra, bước đầu xác định, khoảng tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Ngọc Trăm quen biết Trần Văn Hào, cả hai bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.

Hào lên mạng xã hội mua 1 khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị 1 xe máy, 1 áo và 1 mũ bảo hiểm Grab, 3 đôi găng tay bằng vải, băng dính để làm công cụ, phương tiện đi cướp tài sản.

Cuối tháng 10/2021, Trăm xuống Hà Nội gặp Hào bàn bạc việc đi cướp tài sản. Quá trình này, Hào phát hiện tài khoản Facebook "Hoàng Hường" của chị H.T.H (SN 1988, ở Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) đăng bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đã chọn làm mục tiêu gây án.

Sau một thời gian theo dõi, Hào và Trăm phát hiện địa chỉ chị H thường xuyên phát livestream tại Công ty cổ phần Thanh Hà, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khoảng 19 giờ ngày 15/1, Trăm, Hào đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đến nơi, thấy có đông người đang chơi ở sân nên hai đối tượng ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16/1, thấy gia đình chị H đi ngủ, Hào và Trăm đột nhập vào phòng bảo vệ công ty, Hào rút súng khống chế, trói anh N.V.C (SN 1987, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) - bảo vệ Công ty cổ phần Thanh Hà. Sau đó, Trăm đạp cửa, cả hai xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị H.

Hào cầm súng, Trăm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị H, yêu cầu đưa tiền. Thấy vợ chồng chị H hét lên, Hào bắn 1 phát súng lên trần nhà để uy hiếp, đồng thời yêu cầu đưa cho hai đối tượng 100 tỷ đồng nhưng vợ chồng chị H không có đủ và xin đưa trước một khoản tiền mặt, đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản.

Chị H lấy trong túi xách ra 2 cọc tiền (khoảng 200 triệu đồng) đưa cho Hào. Sau khi nhận tiền, hai đối tượng dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị H vào ghế đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị H chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hào trước 12 giờ ngày 16/1, nếu không sẽ giết chết cả nhà; sau đó hai đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Hào và Trăm khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hung hãn chém vào cổ tài xế taxi để cướp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tài xế taxi bị chém vào cổ.

Vũ Hoàng Huân bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà người thân tại Hưng Yên. Ảnh: CA cung cấp

Về diễn biến vụ việc, khoảng 20 giờ ngày 15/1, anh Đ.V.H (SN 1984, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) được đối tượng Vũ Hoàng Huân (SN 1998, thôn 7, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thuê chở bằng ô tô từ nhà lên Hà Nội. Khi anh H chở Huân đến khu vực đường Đỗ Quang (Trung Hoà, Cầu Giấy) thì Huân bảo dừng xe lại và hỏi hết bao nhiêu tiền.

Người lái xe taxi đang chờ nhận tiền thì bất ngờ bị Huân chém 1 nhát vào cổ bên phải. Anh này quay lại, thấy Huân cầm dao nên đã giằng co với Huân đồng thời hô "cướp" khiến Huân sợ, bỏ chạy vào một con ngõ trên phố Đỗ Quang tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy đã có mặt ngay tại hiện trường xảy ra vụ án, kịp thời đưa nạn nhân vào Bệnh viện Giao thông Vận tải để sơ cứu, sau đó tiếp tục chở nạn nhân lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi hết sức tàn độc, lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy quyết tâm khẩn trương truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất. Chưa đầy 24 tiếng sau khi gây án, đối tượng Vũ Hoàng Huân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bắt Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng 2 cán bộ huyện ở Bắc Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

3 bị can gồm: Nguyễn Huy Thao (SN 1978), nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên từ năm 2018 đến tháng 12/2021, hiện là Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên; Nguyễn Thị Song Hà (SN 1968) - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên; Nguyễn Văn Cao (SN 1988) ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, là chủ hộ kinh doanh Trần Vũ có địa chỉ tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.

Các bị can: Nguyễn Huy Thao, Nguyễn Thị Song Hà, Nguyễn Văn Cao (từ trái qua phải). Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với 3 bị can trên về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các lệnh, quyết định trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang.

Chiều 16/1, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 bị can trên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang còn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhàn - nguyên là chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên (đã nghỉ hưu); quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Huế (SN 1986) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sách và thiết bị giáo dục Thái Nguyên, có địa chỉ tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định, các đối tượng trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu; thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 3-5 lần, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. Hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Phát hiện cả kho vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang, thu giữ rất nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ do một đối tượng mua bán trên địa bàn.

Cụ thể: Tháng 12/2021, qua thông tin trao đổi của Cục A05, Công an huyện Gia Lâm phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, tạm trú tại Đa Tốn, Gia Lâm) có dấu hiệu mua, bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Ninh được xác định là đối tượng có 1 tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép. Ninh còn quản trị các kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy", Facebook Hùng Lâm (Hưng Móng Cái); các kênh đó thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ…

Công an xác định đây là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để cung cấp cho các nhóm đối tượng hoạt động ở miền Bắc và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ khi bắt giữ vợ chồng Nguyễn Đăng Ninh. Ảnh: PH

Cách thức bán hàng của đối tượng như sau: Người mua xem sản phẩm trên Youtube, Facebook của Ninh, sau đó liên hệ qua Zalo "Đao kiếm phong thủy" hoặc qua 2 số điện thoại để đặt cọc mua hàng. Hàng sau đó sẽ được giao đến người mua qua dịch vụ chuyển phát của các công ty vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm.

Cơ quan công an cũng xác định cùng hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với Ninh còn có 2 đối tượng Vũ Kim Hoa (SN 1990, TP.Hạ Long, vợ của Ninh), Tô Xuân Hiên (SN 1995, Ngọc Lâm, Long Biên, TP.Hà Nội).

Hoa có 1 tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép; đối tượng sử dụng 2 số điện thoại, 1 tài khoản Zalo, 2 tài khoản ngân hàng để liên hệ bán, nhận tiền bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Còn Hiên là đại lý cấp dưới giúp bán vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ninh ngoài địa chỉ tạm trú ở Đa Tốn, vợ chồng Ninh còn thuê thêm 1 phòng khác cùng nơi trú ở Đa Tốn để thực hiện livestream, đăng video quảng cáo mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và làm nơi tập kết hàng.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, hồi 5 giờ ngày 14/1, Công an huyện Gia Lâm phối với với Cục A05, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 4 đối tượng Ninh, Hoa, Hiên, Cao Xuân Khuê khi các đối tượng đang vận chuyển nhiều kiếm lên xe ô tô Khuê điều khiển (đang làm rõ vai trò của Khuê là nhân viên chuyển phát nhanh).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng thu giữ 2.946 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, trong đó có 465 kiếm, 680 bình xịt hơi cay, 211 dùi cui điện, 650 dao các loại…

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Ninh, Vũ Kim Hoa về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, quy định tại Điều 306 Bộ luật Hình sự.