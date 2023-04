Nam sinh lớp 11 bị bạn cùng lớp chém trọng thương tại trường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/4, tin từ UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn có sự việc một nam sinh Trường THPT Đông Sơn 1 (đóng tại tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn cùng lớp chém trọng thương.



Nam sinh ở Thanh Hóa bị bạn cùng lớp chém trọng thương tại trường, phải đưa đi cấp cứu. Ảnh H.D

Theo thông tin ban đầu: Sự việc xảy ra vào 8 giờ 30 phút sáng nay (28/4), tại lớp 11A9 của Trường THPT Đông Sơn 1.

Do mâu thuẫn từ trước đó, vào thời điểm trên khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, học sinh tên N.D đã dùng dao chém liên tiếp vào người bạn cùng lớp. Nam sinh bị thương ở phần tay, lưng.

Ngay sau đó, lực lượng y tế đã có mặt đưa nam sinh đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Đông Sơn đang vào cuộc điều tra.

Phát hiện bộ xương nghi của đàn ông trong căn nhà khang trang

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã phối hơp Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và một số ống xương nghi của nạn nhân tại căn nhà, đưa giám định để xác định độ tuổi, giới tính.

Căn nhà tường khang trang nơi người dân phát hiện bộ xương người tại ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Clip: Thiên Long

Khoảng 20 giờ ngày 27/4, nhóm thanh niên ngồi chơi ven lộ nhìn thấy căn nhà tường, mái ngói khang trang ở ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức vắng bóng người rất lâu, nên tò mò vào xem. Khi bước khỏi cửa, qua ánh đèn, mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô nên chạy ra truy hô.

Ngôi nhà được cho là nơi ông Dũng (65 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sinh sống và mất tích. Ảnh: Thiên Long

Nhiều người dân địa phương cho biết, một người đàn ông tên Dũng (65 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức) có vợ con tại thị trấn Bến Lức, hơn một năm trước dọn về nơi này ở một mình.

Dù lớn tuổi, nhưng hàng ngày ai thuê công việc ông vẫn đi làm. Hết giờ về nhà đóng cửa, chính vì lý do đó những gia đình xung quanh cũng không biết rõ về cá nhân ông.

Từ sau dịch bệnh Covid-19 năm 2022 đến nay, ông Dũng vắng bóng, không thấy ra vào trước sân mỗi buổi chiều.

Điều khá lạ là ngôi nhà rộng của ông Dũng đang ở liền kề với nhiều gia đình xung quanh, nhưng nạn nhân chết chẳng thấy bốc mùi hôi thối, qua thời gian dài mới phát hiện.

"Căn nhà này của bà họ ông Dũng, ông chỉ đến quản lý và sinh sống tạm", đại diện UBND xã Thạnh Đức cho biết.

Theo Công an huyện Bến Lức, nạn nhân chết đã lâu thi thể phân hủy, hiện chỉ còn trơ lại bộ xương trên đóng bộ quần áo đã mục rách nát.

Công an xử lý "nóng" vụ xe biển xanh hết hạn đăng kiểm vẫn làm nhiệm vụ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/4, Đội CSGT TT Công an TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh lực giao thông đường bộ, đối với tài xế Nguyễn Minh Sang và Phòng Quản lý đô thị TP.Quy Nhơn, về hành vi điều khiển ô tô biển số xanh 77A - 002.61 vi phạm.

Cụ thể, phương tiện biển số xanh 77A - 002.61 lưu thông trên quốc lộ 1D, nhưng đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/4/2023.

Công an đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế và giấy tờ đăng ký xe 77A - 002.61, để xử lý theo quy định.

CSGT phát hiện, lập biên bản xe vi phạm. Ảnh: DT.

Dân Việt từng thông tin, xe ôtô tải công vụ mang biển số xanh được giao cho UBND phường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn) sử dụng, mặc dù đã hết hạn đăng kiểm, nhưng lực lượng quy tắc đô thị vẫn sử dụng đi làm nhiệm vụ.

Theo phản ánh của người dân, xe tải công vụ của UBND phường Trần Hưng Đạo mang biển số xanh 77A - 002.61, hoạt động xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực trên địa bàn, vào ngày 26/4.

Tuy nhiên, thời điểm này, phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên đường, phục vụ hoạt động xử lý vi phạm, quản lý trật tự vỉa hè.

Khá bất ngờ, trả lời Dân Việt vào chiều 27/4, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo Thái Văn Nam khẳng định, xe tải công vụ mang biển số xanh 77A - 002.61, hiện tại vẫn còn hạn đăng kiểm.

Phương tiện hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường. Ảnh: DT.

"Xe này mới đăng kiểm cách đây vài tháng, cơ quan Nhà nước phải thực hiện đúng theo quy định, làm sao dám dùng xe không đảm bảo lưu hành, cho đi làm trật tự được", ông Nam nói.

Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo còn đề nghị, phóng viên cần kiểm lại thông tin, vì "xe trật tự đô thị của phường vẫn đảm bảo đăng kiểm, theo đúng quy định của pháp luật".

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long khiến 6 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/4, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 8 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại km21+630 đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (thuộc địa phận thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, xe ô tô khách loại 29 chỗ mang BKS 17L-8688, do anh N.V.L (32 tuổi, thường trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng Hải Phòng đi TP.Hạ Long (Quảng Ninh) va chạm với xe ô tô tải (xe ô tô quét đường) mang BKS 29H-116.56 do anh T.V.Đ (24 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại km21+630 đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (thuộc địa phận thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Người dân cung cấp



Vụ va chạm khiến 6 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa người gặp nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh). Tuy nhiên, tại bệnh viện, 1 người không may mắn đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường cùng các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông.



Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh nắm được tình hình vụ việc đã thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xe tải mất phanh tông 6 mô tô dừng đèn đỏ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/4, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác giám định, xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, khiến nhiều người bị thương vào trưa 26/4 là do xe ô tô trên bị sự cố hệ thống phanh.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải mất phanh tông 6 mô tô dừng đèn đỏ. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, khoảng 11h10 ngày 26/4, xe ô tô tải biển kiểm soát 51D - 134.88, do tài xế Đỗ Văn Tiền (SN 1979, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiển trên Quốc lộ 91, theo hướng Long Xuyên - Châu Đốc), khi đến Km 69+100 (Quốc lộ 91) đoạn thuộc thị trấn An Châu, huyện Châu Thành thì bất ngờ tông vào 6 xe mô tô đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến 3 người trên các xe mô tô bị thương và được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời; xe ô tô và 6 xe mô tô bị hư hỏng.

Bước đầu ngành chức năng xác định xe ô tô tải bị sự cố hệ thống phanh. Ảnh: Tiến Tầm

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Thành và các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.



Qua kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế Đỗ Văn Tiền cho kết quả: trong hơi thở không có nồng độ cồn, trong cơ thể không có chất ma túy.

Đồng thời, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành giám định sự cố an toàn kỹ thuật (hệ thống phanh và hệ thống lái) đối với xe ô tô 51D - 134.88. Bước đầu xác định xe ô tô trên bị sự cố hệ thống phanh, hệ thống lái hoạt động bình thường và xe ô tô 51D - 134.88 chở hàng không quá tải trọng cho phép.