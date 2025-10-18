Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; xét xử vụ "gà lôi trắng"

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 18/10/2025 06:00 GMT+7
Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; thông tin phiên xử vụ "gà lôi trắng"; phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò... là những tin nóng 24 giờ qua.
Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12

Chiều 17/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một học sinh tử vong.

Vụ án mạng tại cây xăng xã Quảng Bình. Hình ảnh cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, hai học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, nam sinh lớp 11 đã dùng dao tấn công nam sinh lớp 12. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thông tin phiên xử vụ "gà lôi trắng"

Sáng 17/10, sau nửa ngày xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên án vụ “gà lôi trắng”.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng cùng ngày, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên toà phúc thẩm, xét kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và xét kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trong vụ “gà lôi trắng”.

Theo đó, trong vụ án này, bị cáo Thành bị toà sơ thẩm tuyê phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tại toà, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định thay đổi kháng nghị trước đó. Phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa án sơ thẩm, theo hướng miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành. Ảnh: Nguyễn Hoà

Phía các luật sư bào chữa cho bị cáo Thành cũng đồng tình với quan điểm của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho thân chủ được hưởng những tình tiết có lợi nhất.

Với bị cáo Thái Khắc Thành, anh này trình bày nhận biết được hành vi của mình là có vi phạm pháp luật; cơ quan điều tra, truy tố cấp sơ thẩm truy tố có căn cứ.

Tại toà hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bị cáo Thái Khắc Thành bị truy tố về tội danh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đến thời điểm xét xử phúc thẩm, do có sự thay đổi về pháp luật, hành vi của bị cáo Thành không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo như quan điểm đề nghị của Viện Kiểm sát là phù hợp.

Từ các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định, sửa bản án hình sự sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Thái Khắc Thành; huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo này.

Vợ chồng anh Thái Khắc Thành vui mừng trong khoảnh khắc được miễn trách nhiệm hình sự vụ "gà lôi trắng". Ảnh: Nguyễn Hoà

Về diễn biến vụ việc, ngày 8/8/2025, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Thái Khắc Thành về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử quyết định, tuyên anh Thành phạm tội danh nêu trên, phạt anh này 6 năm tù. Sau khi phiên toà diễn ra, dư luận đã có nhiều quan điểm trái chiều về vụ án, có luồng dư luận cho rằng mức án 6 năm tù với anh Thành là quá nặng.

Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án.

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, kiểm sát viên – kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Ngày 12/8/2025, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” để Toà án nhân dân tỉnh này xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Bị cáo Thái Khắc Thành gửi lời cảm ơn tới các cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên đã xem xét thấu tình, đạt lý, cho bị cáo được hưởng những tình tiết có lợi nhất. Ảnh: Nguyễn Hoà

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Vụ án "gà lôi trắng": Bản án hình sự sơ thẩm bị kháng nghị trong trường hợp nào?

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I - nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13/8/2025, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án theo hướng đề nghị huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 17/10/2025, tại phiên toà phúc thẩm, phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thành.

Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng nêu quan điểm, đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo này.

Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đen túm tóc, đánh nữ sinh cùng trường được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nam sinh.

Đặc biệt, dư luận cũng bức xúc trước thái độ thờ ơ, không can ngăn, thậm chí hò hét, cổ vũ của những học sinh ở xung quanh. Thậm chí một số em còn buông lời xúc phạm. Qua tìm hiểu, những học sinh liên quan đến đoạn clip là học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Nghệ An.

Hình ảnh nam sinh ghì tóc, đánh đập một nữ sinh cùng trường khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 17/10, trao đổi PV Dân Việt, lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức xác nhận những học sinh liên quan đến sự việc đang học tại trường. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 15/10. Ngay sau đó, nhà trường đã mời những học sinh liên quan và gia đình lên làm việc giải quyết. Sau sự việc, sức khỏe của nữ sinh ổn định.

“Đây là những học sinh mới nhập học từ tháng 9, đang học văn hóa, do trung tâm giáo dục thường xuyên giảng dạy. Vụ việc xảy ra trong giờ giải lao. Sau đó, nhà trường đã xử lý, mời gia đình lên làm việc”, lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức chia sẻ. Đồng thời, nhà trường cũng đã làm việc với cơ quan công an liên quan đến nội dung trên.

"Sự việc xuất phát từ những mâu thuẫn, khích bác nhau từ trước. Các em đang ở trong độ tuổi vị thành niên nên nhà trường cũng đã làm việc với gia đình để định hướng giúp các học sinh ổn định tâm lý", lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức chia sẻ thêm.

Đồng thời, nhà trường cho biết cũng đã triệu tập tất cả những học sinh đứng xem, cổ vũ trong đoạn clip để có hình thức giáo dục phù hợp.

Phát hiện thi thể người đàn ông tại căn nhà vắng chủ

Chiều 17/10, Công an phường Hàm Thắng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn tại căn nhà vắng chủ.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở thềm của một căn nhà vắng chủ ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng(huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) nên trình báo cho các cơ quan chức năng.

Hiện trường người đàn tử vong tại căn nhà vắng chủ ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Công an phường Hàm Thắng đã đến hiện trường và đã gọi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng qua qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện người này đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.K (sinh năm 1984) là người dân địa phương, có nhà cách hiện trường khoảng 500m.

Công an phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã bảo vệ hiện trường, thông báo cho người thân và trình báo vụ việc lên cấp trên để tiến hành các thủ tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm

Chiều 17/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 25 đã có báo cáo về vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày tại căn nhà tạm ở tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha (TP.HCM) khiến một người tử vong.

Theo đó, rạng sáng 17/10, đơn vị nhận tin báo cháy lúc 0h30 từ ông Nguyễn Văn Bình (SN 1987, người dân địa phương). Ngay sau đó, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cách trụ sở đơn vị khoảng 16km.

Phát hiện một người tử vong sau đám cháy nhà tạm. Nguồn: NLĐO

Khi lực lượng đến nơi, đám cháy diện tích khoảng 20m² tại khu vực nhà dựng tạm đã được người dân cùng công an và lực lượng an ninh cơ sở xã Châu Pha dập tắt. Đội CC&CNCH triển khai một lăng B phun nước làm mát, dập tàn lửa, ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Vụ cháy khiến ông L.T.P (SN 1988, quê TP.Cần Thơ) tử vong. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.

Theo đánh giá ban đầu, vụ cháy xảy ra vào thời điểm đêm khuya, lực lượng tại chỗ đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy xách tay và nguồn nước sinh hoạt để khống chế không cho cháy lan.

Hiện, Đội CC&CNCH Khu vực 25 phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

