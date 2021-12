TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nguyên Thứ trưởng Cao Minh Quang bị đề nghị kỷ luật; Bí thư Cô Tô quan hệ bất chính

Ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị kỷ luật

Như Dân Việt đã thông tin: Từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ chín. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị kỷ luật. Ảnh NLĐ

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Nam Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.



Khiển trách các đồng chí: Nguyễn Huy Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Trần Quý Tường, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.



Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô quan hệ bất chính với cán bộ thuộc cấp. Ảnh Đ.X

Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương.

Ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Những vi phạm nêu trên đã gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và hình ảnh của người cán bộ, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và việc thực hiện kỷ luật lao động.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ông Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã không trung thực trong việc báo cáo, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Đàm Quang Vinh; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ.

Ở lại Việt Nam trái phép vì muốn lấy vợ, một người Trung Quốc lãnh án tù

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/12, TAND TP.Đà Nẵng xét xử bị cáo Xue Xiao Rong (sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Ở lại Việt Nam trái phép".

Theo cáo trạng, Xue Xiao Rong nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 21/11/2019 với thị thực du lịch và được gia hạn tạm trú đến ngày 21/8/2020.



Khoảng tháng 6/2020, Xue Xiao Rong có quan hệ tình cảm với chị M.T.T, sau đó cả hai sống chung với nhau. Sau khi hết thị thực, Xue Xiao Rong nhiều lần nhờ các dịch vụ gia hạn thị thực để tiếp tục ở lại Việt Nam nhưng không được.

Ngày 16/12/2020, Xue Xiao Rong bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hải Phòng xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm hành chính về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và yêu cầu xuất cảnh.

Tuy nhiên, Xue Xiao Rong không chấp hành yêu cầu buộc xuất cảnh mà cùng người yêu vào Đà Nẵng để trốn và tiếp tục tìm nơi để gia hạn thị thực.

Bị cáo Xue Xiao Rong tại toà. Ảnh: T.A

Ngày 27/1/2021, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú Z Apartment (đường Võ Nguyên Giáp) thì phát hiện người này lưu trú không có thị thực, không được đăng ký lưu trú với cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Xue Xiao Rong nói lý do không về Trung Quốc là vì dịch bệnh và muốn ở lại Việt Nam để lấy chị T làm vợ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Xue Xiao Rong mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "Ở lại Việt Nam trái phép", áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất bị cáo rời khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong bản án tù.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin chính thức nguyên nhân quân nhân tử vong

Ngày 1/12, đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) xảy ra tại Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn BB50 (ở huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Đại tá Hiền khẳng định: "Nguyên nhân đồng chí Nguyễn Văn Thiên tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Còn hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể đồng chí Thiên là do khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".



Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cung cấp thông tin về nguyên nhân tử vong của quân nhân Thiên. Ảnh: LK

Quân nhân Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ tháng 2/2020, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ thuộc đơn vị Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn BB50 (ở huyện Đức Cơ), Trung đoàn BB991.



Về diễn biến vụ việc, đại tá Hiền cho biết: "Khoảng 20h15 ngày 29/11, quân nhân Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị và bị té ngã, rồi đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày, đồng chí Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến khoảng 22h cùng ngày, đồng chí Thiên tử vong".

Khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thông báo cho gia đình quân nhân Thiên và địa phương. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai kịp thời phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5/Quân khu 5, Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, cơ quan pháp y tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Văn Lâm là cha đẻ của quân nhân Thiên, ông Nguyễn Văn Thành Nghĩa là chú ruột của quân nhân Thiên, ông Phạm Việt Dũng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nghĩa An, huyện Kbang, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm được tiến hành công khai dưới sự chứng kiến của các thành phần nêu trên. Sau khám nghiệm, cơ quan pháp luật đã thông qua biên bản, tất cả cùng nghe và ký tên chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể quân nhân Thiên về đến thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang lúc 12h 25 phút ngày 30/11 để làm thủ tục mai táng. Phía gia đình quân nhân Thiên không ý kiến gì thêm.

Đại tá Hiền cho biết thêm, trong đơn vị không hề có chuyện xảy ra đánh nhau. Sự việc xảy ra tối 29/11 có rất nhiều quân nhân khác cùng phòng với đồng chí Thiên chứng kiến và đó là sự thật. Đơn vị cũng đang tiếp tục lấy ý kiến của các quân nhân khác về vụ việc.

Đại tá Hiền cho rằng, việc lan truyền một số hình ảnh và thông tin về trường hợp tử vong của đồng chí Thiên trên mạng xã hội vừa qua là sai sự thật, khơi thêm nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của gia đình đồng chí Thiên.

Kỷ luật Phó Hiệu trưởng vụ lộ clip nhạy cảm khi dạy trực tuyến ở Đồng Tháp

Chiều 1/12, nguồn tin của phóng viên cho biết, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định kỷ luật đối với ông V.Q.C - Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh với hình thức cảnh cáo.

Trường THPT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Theo đó, ông C bị kỷ luật do vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục phổ thông, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể đơn vị, ngành.

Trước đó, ông C chia sẻ đoạn clip có hình ảnh phụ nữ tắm cho ông H - giáo viên môn tiếng Anh qua tin nhắn chát. Ông H không cẩn thận, để màn hình laptop (đang sử dụng để dạy trực tuyến) xuất hiện hình ảnh phản cảm từ tin nhắn của ông C và học sinh nhìn thấy.

Vụ việc sau đó được phản ánh đến ngành chức năng. Phía Thanh tra Sở GĐ&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra đoạn clip do ông C giao nộp. Qua đó, đoạn clip dài 1 phút 22 giây, hình ảnh phản ánh một số phụ nữ đang tắm tại khu nhà tắm chung.

Làm việc với ngành chức năng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh có thái độ thành khẩn, nhận thấy bản thân có khuyết điểm.

Ở một diễn biến khác, hôm qua (30/11), UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi Sở GD&ĐT, Sở TT&TT và Công an tỉnh về việc "chấn chỉnh và xử lý nghiêm các giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong dạy và học trực tuyến".

Theo nội dung công văn, thời gian qua công tác tổ chức dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập; tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến ở các bậc khá cao.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện vài trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong quá trình dạy và học trực tuyến. Việc xử lý giáo viên vi phạm này còn chậm, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Để chấn chỉnh tình trạng nói trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm quy định an toàn, an ninh thông tin trong dạy và học trực tuyến. Giáo viên tuyệt đối không sử dụng thiết bị dạy và học trực tuyến trong thời gian buổi học để trao đổi công việc cá nhân hoặc với mục đích khác.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phải phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm và kịp thời đối với các giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong giảng, dạy trực tuyến, không để tạo ra dư luận xấu trong nhân dân.