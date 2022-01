TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ nghi phạm giết cha rồi đốt nhà dựng hiện trường giả; phá đường dây môi giới "Baby" - "Daddy"

Nữ nghi phạm dùng chất độc xyanua giết cha rồi đốt nhà dựng hiện trường giả

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 21/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001) để điều tra làm rõ vụ giết người gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại địa phương.

Theo điều tra ban đầu, do thường xuyên bị cha ruột la mắng nên Tống Thị Tùng Linh đã nảy sinh ý định giết cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968, cùng ngụ ở đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa).

Đối tượng Tống Thị Tùng Linh. Ảnh: Công an cung cấp



Tại cơ quan công an, Linh khai khoảng 12 giờ ngày 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, TP.HCM và gặp một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch). Tại đây, Linh mua 1kg chất độc xyanua rồi bắt xe về lại TP.Bà Rịa.

Do biết ông Điệp thường xuyên uống nước để trong tủ lạnh nên Linh hòa chất độc xyanua vào 3 chai nước rồi để lại vào trong tủ. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Điệp mở tủ lạnh lấy một chai nước uống sau đó bị nôn ói phải vào nhà vệ sinh.

Đến 21 giờ cùng ngày Linh không còn nghe thấy tiếng nôn, ói của ông Điệp nên Linh nghĩ rằng ông Điệp đã chết và bỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh đi mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh, sau đó kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội là T.V.Q đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh (khi đang nằm ngủ dưới sàn nhà) đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh biết việc đã giết ông Điệp trả thù: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày".

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng ở thùng rác trước nhà ông Điệp, nơi Linh sinh sống (nghi là chất độc xyanua).

Phá đường dây môi giới mại dâm "Baby" - "Daddy"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1980, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Bùi Anh Quân (sinh năm 2001, sinh viên, tạm trú ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Phạm Sỹ An (sinh năm 2001, sinh viên, quê quán thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi môi giới mại dâm.

Kiên và Quân, 2 đối tượng chính điều hành đường dây. Nguồn: HNMO

Sau thời gian nắm tình hình và xác lập chuyên án đấu tranh, Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã bóc gỡ đường dây chuyên môi giới mua bán dâm qua mạng xã hội, hoạt động ở nhiều địa phương, với sự tham gia của nhiều chân rết, móc xích.

Đầu năm 2022, qua công tác biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện hoạt động môi giới mại dâm của nhóm đối tượng qua ứng dụng Telegram có tên "D…and Sexies".

Nhóm - kênh môi giới này có khoảng 4.000 thành viên. Trong nhóm đăng các nội dung, quy định hoạt động; đăng tải và giới thiệu thông tin của các gái bán dâm (được đặt là "Baby") có địa bàn hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội, và luôn chào hàng các "Baby" là sinh viên, nhân viên công sở...

Các khách mua dâm (được đặt là "Daddy") phải liên hệ trước với nhà môi giới để đặt "Baby" và thỏa thuận giá tiền, sau đó nhà môi giới sẽ cho kết nối giữa "Daddy" và "Baby". Kết thúc hợp đồng, "Baby" sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khác cho các đối tượng quản lý, môi giới. Trong đó, số tiền "Daddy" phải trả dao động từ 3-10 triệu đồng tùy theo các gói thỏa thuận.

Đáng chú ý, để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng quản lý nhóm chỉ giao dịch môi giới với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhắn tin bằng ứng dụng Telergam và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công. Tiền thanh toán đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền ngụy trang rất kín kẽ.

Xác lập chuyên án đấu tranh, tổng hợp tài liệu từ các nguồn trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an bước đầu xác định 2 đối tượng có hoạt động môi giới và 7 gái bán dâm.

Cụ thể, 2 đối tượng hoạt động môi giới là Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, trú ở Hà Nội) là đối tượng quản lý điều hành nhóm "D…and Sexies", liên lạc với khách mua dâm và gái bán dâm; và Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội) có vai trò cùng điều hành quản lý gái bán dâm "Babby" trên nhóm.

Bảy gái bán dâm đều thế hệ 9X, có các nickname đủ gây sự tò mò với khách "hảo ngọt".

Trên cơ sở hội đủ các tài liệu đấu tranh chuyên án, chiều 12/1, 5 tổ công tác của Công an quận Hà Đông và Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp kiểm tra hành chính, triệu tập, khám xét 5 địa điểm là nơi mua bán dâm, nơi ở của các đối tượng.

Tại Hà Nội, ban chuyên án triệu tập, khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Kiên; tiến hành kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện quả tang 3 đôi nam, nữ đang có hoạt động mua bán dâm.

Tại Nghệ An, Ban chuyên án triệu tập 2 đối tượng môi giới Bùi Anh Quân, Phạm Sỹ An (21 tuổi) và khám xét tại nhà của Bùi Anh Quân.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng.

Lời khai của các đối tượng thể hiện: Khoảng tháng 7/2021, Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram "D…and sexies" mục đích môi giới giữa "Baby" và "Daddy" trên mạng Internet.

Kiên và Quân lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Telegram để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Theo thỏa thuận, Quân tìm "Baby" có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, "Baby" phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, để mỗi đối tượng chia nhau 15%.

Công việc của Kiên là liên hệ với các "Baby" để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram "D…and sexies".

Ngoài các hoạt động trên nhóm "D… and sexies", Bùi Anh Quân còn quản lý nhóm "L…and sexies", "L…and sexies Vip", "L… chating group", với hơn 700 bài đăng liên quan đến "Baby". Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với "Baby" do An tìm được.

Theo hồ sơ, Phạm Sỹ An là sinh viên đại học, ở trọ cùng Quân tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Để khai thác nguồn "Baby", Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (Tinder, Telegram) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các "Baby" tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An về hành vi môi giới mại dâm; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Tiết lộ "nóng" của điều tra viên về nghi phạm

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 20/1, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự số 30, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội; người tình mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu) về tội "Giết người", quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan này cũng đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Huyên trong thời gian 4 tháng. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nêu trên đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để xét phê chuẩn.

Trở lại diễn biến vụ việc, Huyên được xác định là nghi phạm chính khiến cháu Đỗ Ngọc A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất, con đẻ của chị Nguyễn Thị L - người tình của Huyên) có dị vật trên đầu.

Theo điều tra viên, người tình mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu không "ngáo đá", chưa có tiền án, tiền sự và tính cách lì lợm. Ảnh: Công an cung cấp

Huyên và mẹ con chị L khoảng tháng 9/2021 đã tới thuê nhà trọ của một gia đình trên địa bàn xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Đối tượng được cho đã nhiều lần có hành vi bạo hành cháu A.

Theo một điều tra viên tham gia quá trình điều tra vụ án, khi bị cơ quan công an triệu tập, Nguyễn Trung Huyên có thái độ quanh co, phủ nhận hành vi gây ra với bé gái 3 tuổi.

Khi được hỏi về chuyện bé gái 3 tuổi phải cấp cứu ở bệnh viện với những thương tích hoặc nuốt phải dị vật, gã trai này đổ cho cháu bé, rằng cháu nghịch nên ngã.

Đáng chú ý, về nhân thân đối tượng này, điều tra viên cho biết Nguyễn Trung Huyên không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá" và cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Gia đình của người tình mẹ bé gái 3 tuổi thuộc diện căn bản, Huyên sống độc lập khá lâu và ở trọ nhiều nơi trước khi có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị L.

Theo nhận định của điều tra viên, Huyên là một đối tượng có tính cách khá lì lợm.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cho biết, Nguyễn Trung Huyên mặc dù không phải là người ở địa bàn xã nhưng ông có biết đối tượng này.

Theo ông Chi, Huyên cũng có mối quan hệ họ hàng với mình và đặc biệt, vị lãnh đạo xã Canh Nậu cho biết, Huyên có vấn đề về thính giác.

Nói về Huyên, ông N.T.H (bố đẻ của Huyên) cho biết, ông cảm thấy rất buồn khi con trai làm ra những sự việc đang gây bức xúc dư luận xã hội.

Người cha này cho biết, con trai ông từng giới thiệu chị Nguyễn Thị L với gia đình. Tuy nhiên, theo lời ông H, gia đình ông không đồng ý với mối quan hệ này khi biết chị L đã có chồng và 3 con.

Trước khi Huyên bị khởi tố, trao đổi với Dân Việt, chủ nhà trọ nơi Huyên và 2 mẹ con chị L thuê trọ ở xã Cần Kiệm cho biết, bà thấy dấu hiệu chị L mang thai, bụng lớn.

Trước thông tin này, ông H xác nhận có biết sự việc và chia sẻ gia đình ông đã từng có lời khuyên nhủ với người trong cuộc.

Theo đó, ông H đã nói chị L giữ lại thai, xét nghiệm nếu đúng là cháu nội ông thì gia đình sẽ có trách nhiệm và ngược lại, nếu không phải "máu mủ, ruột già" của Huyên, mong chị L tự nuôi cháu bé.

Về việc bé gái 3 tuổi là con riêng của chị L nhiều lần phải nhập viện, bố đẻ đối tượng Huyên cũng đã khuyên nhủ người mẹ phải quản lý, chú ý chăm sóc con.

Đoạn clip phát trực tiếp dài 32 phút trước khi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở Sơn La

Như Dân Việt đã thông tin: Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook của M.L là một trong hai nạn nhân xấu số. Đoạn clip phát lúc 13 giờ 46 phút chiều 18/1.

Clip trước khi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở Sơn La.

Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên đang ngồi ăn uống ở trong một lán nương; 3 thanh niên này vừa ăn uống, vừa nghe nhạc. Người đối diện cởi áo là nạn nhân L.V.P; bên trái đoạn clip là nạn nhân L.V.V, mặc áo khoác da bò; bên phải là anh V.V.Ph, áo phông màu đen. Khoảng hơn 20 phút sau đó có thêm một người mặc áo khoác màu đỏ đen đi vào lán nương, tay cầm chìa khóa xe là anh M.V.C.



Đoạn clip phát trực tiếp trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm lượt bình luận và hàng nghìn lượt người xem.

Theo một người dân (xin được giấu tên) ở bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, trước khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, 4 người tham gia ăn uống tại lán nương của ông H đều trú cùng bản Sò Lườn. Sau khi ăn uống xong, người mặc áo khoác màu đỏ đen đi về nhà. Đến khoảng 15 giờ thì xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Sang - cho biết: Đoạn clip được đăng tải trước lúc 2 nạn nhân bị sát hại trên là có thật. Đến khoảng 11 giờ trưa 21/1, các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La vẫn chưa bắt được nghi phạm gây án.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 18/1, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu khiến 2 người tử vong. Theo thông tin người dân cung cấp thì vụ án mạng xảy ra trong một cuộc rượu. Hung thủ đã dùng búa bổ củi để sát hại 2 người trong mâm rượu.

Theo thông tin của người dân, vụ án xảy ra tại lán nương của ông H, cách bản Sò Lườn hơn 300m, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân là anh L.X.P, sinh năm 2000 và anh L.V.V (chưa rõ năm sinh), đều cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang. Hai nạn nhân bị sát hại bằng búa bổ củi vào đầu dẫn đến tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức điều tra làm rõ và truy tìm nghi phạm gây ra vụ án.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lên tiếng về vụ Trưởng khoa Dược có đơn bị tố sàm sỡ cấp dưới

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/1, ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết, sau khi nhận được đơn tố giác ghi tên bà L.T.G (SN 1989, dược sĩ khoa Dược) tố ông V.M.H (Trưởng khoa Dược) quấy rối, sàm sỡ tại phòng trực khoa Dược, bệnh viện đã vào cuộc xác minh và có kết luận.

Theo ông Lê Đăng Khoa, tại buổi làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện, bà L.T.G khẳng định đơn tố giác đứng tên bà là mạo danh. Bà không viết đơn tố giác ông V.M.H gửi các cơ quan chức năng và chữ ký trong đơn không phải của bà.

Phía ông H cũng khẳng định mình không có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục đối với bà L.T.G mà chỉ trêu đùa bà G ngoài giờ hành chính.

Sau khi vào cuộc xác minh, Ban Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu bộ phận quản trị mạng bệnh viện cung cấp lại video ghi hình tại thời điểm xảy ra sự việc như trong đơn tố giác. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì video không còn lưu trữ trong bộ nhớ.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Cũng theo ông Khoa, trong quá trình công tác tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ông V.M.H chưa có điều tiếng hay vi phạm gì về đạo đức.

Chồng của bà G hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng khẳng định, hiện tại gia đình họ vẫn đang ổn định, vợ chồng hạnh phúc, không có gì ảnh hưởng tới cuộc sống .

Ông Lê Đăng Khoa thông tin thêm, cơ quan công an cũng đã vào cuộc, tới bệnh viện để xác minh vụ việc, làm việc với bà G và ông H. Tuy nhiên, bà G vẫn khẳng định đơn tố cáo ông H không phải là do bà viết.

Theo kết luận của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, với những nội dung xác minh, hiện chưa đủ cơ sở kết luận ông V.M.H có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục đối với bà L.T.G.

Đối với nội dung đơn tố ông H sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trái quy định, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đã vào cuộc kiểm tra hồ sơ và xác định ông H có 2 chứng chỉ tiếng Anh của 2 đơn vị cấp.

Bệnh viện đã gửi văn bản cho các đơn vị cấp chứng chỉ tiếng Anh cho ông H thì một đơn vị trả lời ông H có tham gia thi, tốt nghiệp và nhận chứng chỉ; đơn vị còn lại hiện không còn hoạt động nữa nên đang chờ xác minh thêm.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhận được đơn tố giác ghi tên bà L.T.G (SN 1989, dược sĩ khoa Dược) tố ông V.M.H là Trưởng khoa Dược có hành vi quấy rối, sàm sỡ, hôn tại phòng trực khoa Dược.

Theo nội dung đơn tố giác, "ngày 17/9/2021, bà G được phân trực khoa Dược theo quy định, khoảng 17h bà đang làm việc tại phòng trực của khoa thì ông V.M.H vào phòng trực nói chuyện, sau đó nhiều lần ôm và sàm sỡ bà G. Mặc dù bà G đã nhiều lần phản ứng nhưng ông H không dừng lại".