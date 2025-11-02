TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô

Chiều 1/11, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an xã Đông Thạnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể cô gái trong chiếc ô tô đậu ven đường.

Hiện trường vụ việc phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô. Ảnh: Tú Nguyễn

Qua xác minh, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, theo gia đình nạn nhân, cô gái có dấu hiệu bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

Trong khi đó, chủ ô tô khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô của mình.

Trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát xác định chiếc xe đậu trên vỉa hè từ tối 27/10. Hiện thi thể nạn nhân đang được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh ngửi được mùi hôi nồng nặc từ chiếc ô tô đậu trên vỉa hè.

Tiến hành kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể cô gái bên trong cốp xe. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Ngày 1/11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ và bắt giữ một người phụ nữ để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm là Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Người này bị cáo buộc đã ném con ruột xuống giếng sâu khiến cháu tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Thị Lê tại cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk trong vụ mẹ ném con xuống giếng. Ảnh Sỹ Đức

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của người dân về việc cháu bé L. (1 tuổi) mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé.

Chỉ sau thời gian ngắn đấu tranh, công an xác định mẹ cháu bé là Nguyễn Thị Lê chính là nghi phạm gây ra cái chết cho con.

Tại cơ quan công an, Lê khai năm 2008 kết hôn với ông T. (45 tuổi), có hai con chung và sinh sống tại phường Ea Kao. Đến tháng 2/2024, Lê phát sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và sinh ra cháu L. Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó, Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng, đưa thi thể cháu bé lên phục vụ công tác khám nghiệm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn chuyện tàu lá chuối

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Lê Thanh Tùng (53 tuổi, ngụ ấp Long An B, xã Phú Thọ) về tội giết người, xuất phát mâu thuẫn chỉ từ chuyện tàu lá chuối che ranh đất.

Bị can Lê Thanh Tùng. Nguồn: PLO

Theo điều tra ban đầu, vài tháng trước, giữa Tùng và ông Đ.T.N (61 tuổi, hàng xóm) phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do tàu lá chuối bên nhà ông N. che nghiêng sang phần đất của gia đình Tùng.

Đến chiều 19/10, con trai ông N từ TP.HCM về nghe chuyện, bức xúc qua nhà Tùng để hỏi rõ sự tình. Hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc nóng giận và có sử dụng rượu, Tùng chạy vào nhà lấy một cây dao mác (loại thường dùng để phát hoang) đâm ông N một nhát trúng ngực dẫn đến tử vong. Gây án xong, Tùng đến Công an xã Phú Thọ đầu thú và giao nộp tang vật.

Tạm giữ đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa mưa lũ

Ngày 31/10, Công an TP.Huế đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút ngày 30/10, trong lúc nước lũ ở TP.Huế vẫn đang ở mức cao, tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ), nhiều ô tô đỗ tránh lũ đã khiến giao thông ùn tắc.

Lê Đức Hạnh - đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa thời điểm mưa lũ, đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Hồng Nhung.

Lúc này, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng CSGT Công an TP.Huế tiến hành cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Trong quá trình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, đối tượng Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Vỹ Dạ. Hạnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Sau khi di chuyển khoảng 30 mét, Hạnh dừng xe và quay lại tấn công một cán bộ CSGT. Đối tượng dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại trụ sở côn an, kết quả test nhanh cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa và nồng độ cồn trong hơi thở là 0,094mg/lít khí thở.

Theo cơ quan công an, Hạnh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chủ nợ bị 3 đối tượng dàn cảnh ép xóa khoản nợ hơn 21 tỷ đồng

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã điều tra làm rõ, bắt xử lý 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ba đối tượng này đã dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân ở Đắk Lắk.

Đó là Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi) cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi) trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với 3 đối tượng dàn cảnh để ép xóa nợ hơn 21 tỷ đồng. Ảnh Sỹ Đức

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V (48 tuổi) trú cùng xã để đáo hạn ngân hàng và nợ lại số tiền 21,5 tỷ đồng.

Do muốn chiếm đoạt số tiền trên để không phải trả nợ nên ngày 11/9, Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia.

Trong 2 ngày 13-14/9, Di, Mạnh và Trang đã bàn bạc thống nhất, dàn dựng cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V đến cơ quan công an.

Đồng thời, yêu cầu bà V phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay. Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V quá lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên. Sau đó, bà V đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.