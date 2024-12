TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Rút dao đâm "tình địch" vì thấy đang ôm bạn gái; tin mới vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam

Rút dao đâm "tình địch" vì thấy đang ôm bạn gái

Ngày 10/12, Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự với Trần Văn Hoàng (SN 1989, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hoá) về hành vi Giết người.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Nguồn: VOV

Trước đó, Trần Văn Hoàng làm công nhân tại công trường ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và có quan hệ tình cảm với chị X. Tối 6/12, Hoàng vừa uống rượu với bạn và định sang phòng trọ đón chị X. thì thấy anh B. chở chị X. đi ra ngoài.

Sau đó, Hoàng bỏ về phòng trọ của mình tiếp tục uống rượu. Ấm ức khi nghĩ lại việc anh B. chở chị X. đi ra ngoài, Hoàng lấy con dao gọt hoa quả trong phòng đi sang khu trọ của chị X. Khi đến ngõ 209 An Dương Vương thì Hoàng thấy anh B. đang đứng ôm chị X.

Do tức giận và ghen tuông, Hoàng đã rút con dao nhọn đâm anh B. hai nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng công tác nghiệp vụ, sáng 7/12, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Trần Văn Hoàng, tang vật thu giữ là một dao nhọn dài 27cm.

Anh B. sau khi bị Hoàng đâm đã được người dân đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, bị tổn hại 13% sức khoẻ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam

Chiều 10/12, Công an TP.Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TP.HCM, TP.Hà Nội và một số tỉnh, thành khác), trong đó có một công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).

TikToker Mr Pips Phó Đức Nam. Ảnh: Đ.X.

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã thiết lập và quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh, khiến người tham gia lầm tưởng đây là các sàn giao dịch quốc tế uy tín, từ đó tạo dựng niềm tin để lôi kéo nhà đầu tư.

Theo Công an Hà Nội, các trang mạng này thực chất được lập trình sẵn, kết nối với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng kiểm soát. Mỗi sàn giao dịch đều liên kết với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - các nền tảng giao dịch ngoại hối và chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Để vận hành, các đối tượng đã tuyển dụng và tổ chức nhân viên thành nhiều bộ phận, bao gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận này hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau, tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội như Zalo, Telegram... nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản chỉ định và sau đó chiếm đoạt. Ban đầu, khách hàng được dụ dỗ tham gia giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và rút tiền dễ dàng. Sau đó, các đối tượng dùng nhiều cách khác nhau để thúc đẩy khách hàng tăng vốn đầu tư.

Khi khách hàng thua lỗ hoặc mất hết tiền trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch để khuyến khích họ nạp thêm tiền nhằm "gỡ vốn". Khi khách hàng không còn khả năng tài chính, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng thuộc băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản này bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ xa xỉ (trị giá khoảng 300 tỷ đồng) và 84 món trang sức bằng vàng, kim cương. Ngoài ra, 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Từ ngày 30/10 đến 15/11, Công an Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can về tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú và nộp lại tài sản nhằm hưởng khoan hồng.

Tạm giữ nghi phạm vụ 1 phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Gia Lai

Tối 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Du (35 tuổi, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Du nghi đã sát hại bạn gái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Công an Gia Lai. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra ban đầu, đầu giờ chiều 9/12, một người phụ nữ qua nhà em gái thì phát hiện em gái bà là Đặng Thị T. (37 tuổi, trú tại thôn Teng Nong, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tử vong tại phòng bếp của gia đình, trên người có vết thương ở vùng đầu, nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân Đặng Thị T.

Qua điều tra ban đầu xác định, bà Đặng Thị T. và một người đàn ông tên Huỳnh Du có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại căn nhà thuộc thôn Teng Nong, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh.

Thời gian qua, 2 người đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn do ông Huỳnh Du nghi ngờ bà T. có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Khoảng 22 giờ đêm 8/12, giữa ông Huỳnh Du và bà Đặng Thị T. tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, ông Huỳnh Du đã sát hại bà Đặng Thị T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến tối 9/12, ông Huỳnh Du đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt giam nguyên Phó Chủ tịch huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Minh Vũ (SN 1967, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp; ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Minh Vũ bị bắt tạm giam 4 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: CAND

Trước đó, ông Vũ đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra bổ sung, bị can Trần Minh Vũ là người được Thạch Thị Hiếu nhờ đứng tên giùm thửa đất có diện tích 5.850m2 của bà Trần Thị Thanh, tại ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mình đứng tên, ông Vũ đã giúp sức cho bị can Hiếu vay ngân hàng với số tiền là 500 triệu đồng. Tiếp đó, ông Vũ lại giúp sức cho Hiếu chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Vũ Thị Châu để bà Châu tiếp tục vay ngân hàng với số tiền cao hơn.

Sau đó, bà Châu giúp sức cho Hiếu chuyển nhượng thửa đất này, cùng với các thửa đất khác cho bà Trần Thị Thanh Hương để chiếm đoạt số tiền là 9 tỷ đồng. Hành vi của ông Vũ đã giúp cho Hiếu chiếm đoạt thửa đất của bà Thanh được định giá là trên 4,5 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án này, trước đó Hiếu và Châu (cùng ngụ huyện Tân Hiệp) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xe máy va chạm với ô tô khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ

Chiều 10/12, lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ.

Xe máy va chạm với ô tô ở tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 10/12, ông T. V. L (50 tuổi, trú tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô loại 7 chỗ biển kiểm soát 93A-448.XX di chuyển hướng bản Giang Châu về bon Điêng Đu (đoạn đường thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức).

Khi xe di chuyển đến khu vực ngã ba Đông Dương (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) thì bất ngờ va chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát 24B3-100.XX đang lưu thông ngược chiều.

Cú va chạm mạnh làm 2 học sinh đi trên xe máy văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, danh tính 2 nạn nhân là T.A.B (13 tuổi) và H.V.P (14 tuổi) cùng trú tại xã Đắk Ngo, cùng là học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, xã Đắk Ngo.

Tại hiện trường, xe gắn máy hư hỏng nặng, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.