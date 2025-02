TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Sắp xét xử Trương Huy San (Osin Huy Đức); phạt chủ tài khoản Facebook "Phú Lê"

Sắp xét xử bị cáo Trương Huy San (Osin Huy Đức)

Ngày 27/2 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Huy San (SN 1961, ở TP.HCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại khoản 2, Điều 331.

Những người tiến hành tố tụng trong phiên tòa gồm Hội đồng xét xử vụ án ba thành viên; một kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Ông Trương Huy San có một luật sư bào chữa.

Trương Huy San (tức Osin Huy Đức) bị bắt hồi tháng 6/2024.

Theo cáo trạng của VKNSD Tối cao, trong thời gian từ năm 2015 đến 2024, bị cáo Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, Trương Huy San khai nguồn thông tin để viết bài do bị can tự thu thập, tự đánh giá. Bị cáo nhận thức được nội dung 13 bài viết này có gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước.

Phạt chủ tài khoản Facebook "Phú Lê" đăng tải clip đánh bạc "câu like"

Ngày 21/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp về hành vi đăng tải clip đánh bạc trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 video clip ghi lại cảnh có một người, biệt danh "Phú Lê", có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội, cùng một nhóm người đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá".

Trên "sới" khi đó có nhiều vật dụng để chơi và một số vật giống tiền, gây dư luận xã hội tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Công an TP.Hà Nội phạt chủ tài khoản Facebook "Phú Lê" đăng tải clip đánh bạc "câu like". Ảnh: CAHN

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP.Hà Nội làm rõ hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải video clip "đánh bạc" tôm, cua, cá của "Phú Lê" và các cá nhân.

Tại cơ quan công an, L.V.P (tức "Phú Lê"; SN 1980; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhằm câu "like", câu "view", gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/1/2022, của Chính phủ; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.P và N.T.C (SN 1999; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Qua đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân: Nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, cùng nhau xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, tích cực và an toàn cho tất cả mọi người. Trong thời đại số hóa hiện nay, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào việc xây dựng một môi trường mạng lành mạnh và tích cực. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp và chung tay tạo nên một cộng đồng trực tuyến văn minh và đáng sống.

Vụ chồng giết vợ rồi phân xác vứt xuống biển phi tang: Lời kể bàng hoàng của hàng xóm

Tối 20/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá thành công vụ án chồng giết vợ và phân thi thể làm 3 phần vứt xuống biển phi tang. Qua quá trình điều tra, đối tượng được xác định là Trần Bảo Uyên, chồng của nạn nhân (SN 1962, trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đối tượng Trần Bảo Uyên giết vợ phân làm 3 khúc, vứt xuống biển phi tang. Ảnh: CAQN

Đối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9 giờ ngày 6/2, Uyên dùng hung khí đánh vợ tử vong tại nơi ở, số 3 đường Ngô Thì Trí, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, rồi dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần, sau đó bỏ các phần thi thể và hung khí vào mền, bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà cất giấu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trần Bảo Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vứt xuống biển phi tang.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đóng cửa im lìm trong thời gian qua.. Ảnh: Viết Niệm

Ông Nguyễn Văn Thái, hàng xóm đối diện nơi xảy ra vụ việc cho biết, đối tượng Trần Bảo Uyên cùng nạn nhân làm nghề nuôi và cào nghêu tại khu vực Sơn Trà.

"Hai vợ chồng về thuê nhà này ở cũng được 5 năm, họ sống chung với mẹ và 5 người con gái. Ngày thường họ vẫn chở nhau đi làm, uống cà phê và sống khá chan hòa với hàng xóm xung quanh. Họ còn thuê thêm người từ Huế và Quảng Trị để vào làm cùng, cuộc sống khá là thoải mái. Tôi thấy bất ngờ khi nhận được thông tin là người chồng ra tay sát hại vợ dã man như thế", ông Thái chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thái, hàng xóm đối diện nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Viết Niệm

Ông Trương D (61 tuổi, bố của nạn nhân Trương Thị Tuyết Tr) cho biết, gia đình không liên hệ được với con gái trong nhiều ngày và chị Tr cũng không về thăm nhà. Vì không thấy con gái liên hệ nên ông D đã gọi điện thoại, nhưng máy điện thoại của chị Tr không liên lạc được. Cho tới khi thấy lực lượng công an đến nhà con gái khám xét thì ông mới bàng hoàng biết con mình đã mất tích nhiều ngày.

Được biết, Uyên là đời chồng thứ 2 của chị Tr, chị Tr với chồng đầu đã có 2 con chung. Sau khi lấy Uyên, chị Tr sinh thêm 3 người con, tổng cộng là 5 người con.

Uyên và chị Tr cùng 5 người con này đều sống chung. Hiện nay, cả 5 người con này đã được ông D đón về để chăm sóc.

Theo lời khai của nạn nhân, khi con của Uyên hỏi, Uyên nói dối rằng "mẹ đi du lịch với bạn rồi".

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 10/2, Công an xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một phần thi thể trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận thôn An Hải Đông (xã Tam Quang).

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ. Kết quả tra cứu vân tay thu được từ tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, xác định nạn nhân là Trương Thị Tuyết Tr. (41 tuổi, ở P.Nại Hiên Đông).

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên. Kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, công an phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân. Tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp…

Lực lượng công an kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan. Qua đó, xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên nên bắt giữ.

Xác minh thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường chích kim tiêm vào trẻ em lúc nửa đêm ở Quảng Trị"

Sáng 21/2, ông Trần Quốc Lương – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, Công an xã Vĩnh Long đang xác minh, làm rõ thông tin "một kẻ đột nhập vào nhà dân, nằm ở gầm giường, nửa đêm chích kim tiêm vào trẻ em, khi bị phát hiện thì để lại kim tiêm trước khi bỏ chạy".

Công an xã Vĩnh Long đang xác minh thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường chích kim tiêm vào trẻ em lúc nửa đêm". Ảnh: N.C

Ông Lương cho biết, theo lời kể lại của chị N.T.C (SN 1980, trú thôn Nhà Tài, xã Vĩnh Long), gia đình chị có 3 mẹ con. 2 con gái của chị C là Tr.T.T.M (SN 2008) và Tr.T.T.V (SN 2010).

9h ngày 20/2, con gái chị C khoá cửa, khoá cổng vào phòng ngủ, còn chị C làm việc trong phòng ngủ của con.

Khoảng 1h ngày 21/2, sau khi làm việc xong, chị C rời phòng của 2 con để sang một phòng khác ngủ.

Thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường chích kim tiêm vào trẻ em lúc nửa đêm ở Quảng Trị" sau đó được một tài khoản mạng xã hội đăng, thu hút dư luận. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần bình tĩnh chờ kết luận của công an. Ảnh: N.V

Đến khoảng 2h, con gái của chị C cảm thấy bị mũi kim tiêm chích vào người nên hoảng sợ, chạy qua phòng chị C hô hoán. Biết bị phát hiện, kẻ đột nhập bỏ chạy, nhảy hàng rào tẩu thoát. Kiểm tra dưới gầm giường, chị C phát hiện có một ống kim tiêm, bên trong chứa chất lỏng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Long ngay lập tức đến nhà chị C để kiểm tra, xác minh.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long Trần Quốc Lương cho biết, vụ việc đang được công an xác minh, điều tra, vì vậy người dân cần bình tĩnh; đồng thời nếu có thông tin hữu ích thì chủ động cung cấp cho công an để sớm làm rõ vụ việc.

Người đàn ông bị CSGT quật ngã ra đường là thanh tra xây dựng phường

Liên quan đến vụ một CSGT huyện Bình Chánh (TP.HCM) quật ngã người đàn ông trên đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, người đàn ông bị CSGT quật ngã là thanh tra xây dựng quận 5 (TP.HCM).

Người đàn ông bị một CSGT Bình Chánh quật ngã ra đường là thanh tra xây dựng phường ở quận 5, ông này can thiệp CSGT yêu cầu thả người vi phạm vì thấy "tội". Ảnh: Trí Viễn

Theo nguồn tin, tối 20/1, Công an huyện Bình Chánh gồm CSGT cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an xã Vĩnh Lộc B làm nhiệm vụ xử lý chuyên đề nồng độ cồn, chất kích thích và các hành vi vi phạm khác tại các tuyến ở xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (Bình Chánh).

Lúc hơn 20h50 cùng ngày, đại úy Nguyễn Quốc Phong và anh Nguyễn Trung Nghĩa (cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc B) tuần tra ở đường liên ấp 123, phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) lái xe máy BKS 70B1-xxx có dấu hiệu nghi vi phạm nồng độ cồn nên dừng xe. Lực lượng chức năng xác định ông Tùng vi phạm nồng độ cồn mức 0,51 mg/L. Ông Tùng không xuất trình được căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe nên CSGT đưa ông này về Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong lúc xử lý vi phạm, ông Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi lại gần nơi lực lượng chức năng đang làm việc. Ông Liêm yêu cầu đại úy Phong thả người vi phạm. Ông Liêm 3 lần yêu cầu đại úy Phong thả người vi phạm.

Trong lần thứ 3, ông Liêm vừa nói và đưa ra thẻ thanh tra xây dựng phường 12 (quận 5) chĩa vào mặt đại úy Phong.

Lúc này, đại úy Phong xuống xe, khống chế ông Liêm và mời ông này về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B để làm việc. Tại cơ quan công an, ông Liêm khai do thấy tội người vi phạm nên đã can thiệp vào quá trình xử lý của CSGT và thừa nhận là sai quy định.